Japan wil dat Google en Apple andere betalingssystemen dan hun eigen toestaan

Een Japans overheidspanel wil Google en Apple per wet verbieden om appontwikkelaars verplicht gebruik te laten maken van de eigen betalingssystemen van de techgiganten bij het verkopen van apps via de Play Store en App Store.

De voorgenomen regelgeving moet de techbedrijven verplichten om betalingen via thirdpartyplatforms mogelijk te maken. Ook moeten downloads uit andere appwinkels dan de Play Store en App Store worden toegestaan zolang er voldoende maatregelen worden genomen op het gebied van privacy en beveiliging. Verder moeten Google en Apple ervoor zorgen dat vooraf ingestelde apps op hun smartphones makkelijk te verwijderen zijn en dat hun eigen diensten in zoekmachines geen voorkeursbehandeling krijgen.

Apple en Google zijn met iOS en Android dominant op de smartphonemarkt en verplichten ontwikkelaars momenteel om gebruik te maken van de betalingssystemen van de techgiganten. De bedrijven brengen tot frustratie van veel ontwikkelaars tot 30 procent commissie in rekening als smartphonegebruikers een externe app aankopen via de Play Store of App Store. Daar wil het Japanse overheidspanel, bestaande uit onder meer ministers Yasutoshi Nishimura en Shigeyuki Goto, verandering in brengen.

Ook willen de Japanse ministers dat leveranciers van OS'en alternatieve manieren aanbieden om apps op een veilige manier te verkrijgen, in plaats van enkel via hun eigen appwinkels. Momenteel bepalen Google en Apple namelijk welke apps geïnstalleerd mogen worden op iPhones en Android-telefoons. Apple staat iPhone-gebruikers bijvoorbeeld alleen toe om apps te downloaden via zijn eigen App Store. Het overheidspanel wil een wetsvoorstel over de kwestie volgend jaar bij het parlement indienen.

Apple logo
Bron: Medhat Dawoud, via Unsplash.

Door Sabine Schults

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Reacties (202)

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SECURITEH 19 juni 2023 09:53
Verder moeten Google en Apple ervoor zorgen dat vooraf ingestelde apps op hun smartphones makkelijk te verwijderen zijn
Dit is echt iets wat ik heel graag wil zien hier, ik word gek van die apps die ik nooit gebruik, niet kan verwijderen en die om de zoveel tijd zeuren over rechten en updates. :X
Nas T @SECURITEH19 juni 2023 14:01
Ik gebruik al jaren Sailfish van Jolla en dat is een verademing (t.o.v. Android/iOS).
Bij de eerste keer opstarten kies je de apps van Jolla die je er bij wil. Gebruik je ze toch niet, kan je het ook weer verwijderen.
Zover ik weet geen onnodig verzamelen van gegevens. Geen reclame in Sailfish-apps of het OS. Wél een fatsoenlijk updatebeleid (denk aan jaren) en wél root-toegang (adminrechten), mochtje dat willen.

En nee, Jolla maakt niet hun eigen hardware en hebben geen enorme userbase. Dat is dus blijkbaar niet nodig voor een fatsoenlijk updatebeleid en een privacyvriendelijke, reclamevrije ervaring.

Er zijn meer alternatieven die dit misschien ook bieden, ik kies al jaren voor Sailfish, ook vanwege de optie om additioneel Android-apps (Whatsapp) te installeren.

Android en iOS is als in je broek plassen in de winter. Het blijft warm, maar na jaren plassen is de lucht niet meer te harden ...
theduke1989 @SECURITEH19 juni 2023 12:21
dat is inderdaad iets goed eindelijk. Want nu moet je het altijd met een 3th party app doen.
En dan maar hopen dat er geen malware in die app weer zit.
klonic @SECURITEH19 juni 2023 12:52
Welke apps binnen IOS zeuren om rechten en updates als je ze niet gebruikt?

Updates gaan automatisch en anders wordt er er nog steeds niet om gezeurd.
Rechten wordt alleen om gevraagd zodra je een app gebruikt.
Calamor @klonic19 juni 2023 13:27
Waar wordt gesproken over een iPhone? Denk eerder dat het om een Android gaat. Dat kan ik wel herkennen, een iPhone heb ik niet. Al is het wel een hele tijd geleden, dat was toen van bixby.

Hier kan ik het mis hebben, maar volgens mij kan je sommige apps van Apple zelf niet verwijderen, maar alleen niet zichtbaar maken op het hoofdscherm. Dit weet ik niet zeker, ik kan het mis hebben wat ik een keer gelezen heb.

[Reactie gewijzigd door Calamor op 22 juli 2024 17:07]

klonic @Calamor21 juni 2023 10:22
In de kop staat “Japan wil dat Google en Apple andere betalingssystemen dan hun eigen toestaan”
Verder in de tekst wordt dat ook genoemd en er staat regelmatig Play Store en App Store.

Daarnaast zeg ik niet iPhone maar iOS waarmee dus iPhoneOS, iPadOS TVOS bedoel. Maar het zwaartepunt ligt hierbij we op iPhone en iPad en zeker niet Mac (waar de App Store ook op draait).

Het niet kunnen verwijderen klopt. Overigens als je de App Store nu zou verwijderen dan is je iPhone bricked (nou ja, dan kan je niets meer installeren en moet je het OS opnieuw installeren).

Ik zie vooral nauwelijks de noodzaak van het verwijderen van standaard apps op iOS.
nils7 @SECURITEH19 juni 2023 13:04
Je kan toch alles verwijderen op een iPhone tegenwoordig
Dan91 @nils719 juni 2023 15:51
Jazeker. IOS heeft geen problemen wanneer je default apps verwijderd.
Kafka @SECURITEH19 juni 2023 18:37
Dat gebeurt alleen bij Androïd. Niet bij iPhone apps.
zangai7 18 juni 2023 12:04
Mooi, alleen moeten ze ook in de wet zetten dat ze dat niet mogen ontmoedigen door alsnog een extreem hoge commissie erbij te rekenen, zoals Apple dat nu doet.
SRI @zangai718 juni 2023 12:08
Je bedoelt die ‘tot 30%’? Waarom zouden ze dat niet mogen? Als je het ecosysteem open forceert krijg je hopelijk gewoon concurrentie waardoor een partij een lager tarief vraagt.

Moet zeggen dat ik zelf niet echt dit te wachten op een versplintering van app stores. Straks heb je download app a uit store x etc.

En hoezo ‘zoals Apple doet’, de play store doet dat ook gewoon.
Rex @SRI18 juni 2023 12:15
Je hebt natuurlijk helemaal gelijk. Laat Google/Apple maar 30% vragen, zodat appontwikkelaars gewoon buiten Apple om een eigen betaalsysteem kan opzetten met maar +/- 1% bankcommissie.
JBVisual @Rex18 juni 2023 12:35
1% is onrealistisch laag.
Er vanuit gaande dat een grote store de volgende zaken heeft:
-gratis apps
-support afdeling
-controle op gepubliceerde apps

Deze hebben dus te maken met kosten voor:
-personeel
-servers
-software
-security
-netwerkverkeer (onbeperkte data is niet overal in de wereld een standaard, ook in nederland krijg je als bedrijf op een gegeven moment ook gewoon dataverkeer voor je keuzen n als het verbruik te hoog wordt)

Maar ook creditcard maatschappijen vragen een gruwelijk hoog percentage voor transacties. Totaal niet vergelijkbaar met de +/- €0,25 die je betaald voor iDeal bij 3 grote Nederlandse aanbieders.

Als je realistisch bent is een commissie tussen de 7 en 12 procent een redelijk bedrag voor transacties.
Of een vast bedrag wat je als ontwikkelaar krijgt op basis van daadwerkelijke kosten en een extra bijdrage zodat de store nog enigszins winstgevend kan zijn.
langestefan @JBVisual18 juni 2023 13:01
Je kunt wel van alles verzinnen maar de waarheid is dat we geen idee hebben hoeveel een store kost om te onderhouden. 30% van alle app aankopen lijkt me absurd hoog, 10% voelt redelijk. Hopelijk komt er een realistischer beeld door meer concurrentie.
Cergorach @langestefan18 juni 2023 13:20
Nee, jij heb geen idee wat het kost om zo een store te ontwikkelen, groot te maken en te onderhouden. 30% was al voor de Apple App Store een industrie standaard en voor heel goede redenen... Heel veel van die stores hebben het over de decennia niet gehaald omdat ze niet (langer) rendabel waren. Het is bv. niet voor niets dat een EA of Origin terug komt naar Steam na heel lang zelf hebben geprobeerd hun store te draaien.

Het probleem is dat 30% heel redelijk is, totdat een store na jaren en jaren 'wint' van de concurrentie en de grootste en meest succesvolle wordt. Dan heb je schaal en weinig concurrentie, waardoor het erg winstgevend kan worden, maar dat werkt alleen voor het handjevol grote succesverhalen. De rest heeft het niet gehaald met die 30%...

Dus eigenlijk wil je zeggen dat zelfs als je succesvol wordt, je dat niet mag worden omdat je dan teveel winst maakt.

Een ander issue is dat eerlijke concurrentie dan gewoon onmogelijk wordt, het is al erg lastig om binnen te breken op een markt, helemaal als je een super dunne winstmarge moet hanteren om concurrent te zijn als startende onderneming. Dat zie je nu ook al in de Steam vs Epic strijd, de enige reden dat Epic lagere tarieven kan hanteren is om te teren op de inkomsten van Fortnite en de financiering van Tencent... Dus alleen de grote jongens kunnen de markt betreden als ze bereid zijn enorme zakken geld klaar te hebben liggen voor jaren en jaren.

Ondertussen zie ik geen developer de prijs van hun game/app omlaag gooien wanneer deze succesvol blijkt op de Apple App store...
Martinspire @Cergorach18 juni 2023 13:48
Wellicht was het een paar jaar geleden zo dat de store heel belangrijk is, maar tegenwoordig gebruik ik (net als velen) die store niet meer om apps te zoeken. Die zoek ik online en dan kom ik wel naar de store om een specifieke app of game te installeren. Ze hebben het zelf om zeep geholpen door allemaal spam apps, advertentie bullshit en waardeloze games toe te staan om in de top lijstjes te mogen staan. Het is gewoon totaal niet meer interessant om de meest populaire apps te bekijken want a) hij klopt niet en b) het is gewoon allemaal brak.

Ontwikkelaars zien dat nu ook en kunnen hun geld beter besteden door de game gratis weg te geven en video's te sponsoren.

Daarnaast is er gewoonweg weinig vernieuwing, waardoor je best kunt stellen dat het percentage omlaag kan. Ze hebben de kosten van veel zaken er gewoonweg al uit en bepaalde andere zaken hebben ze sowieso al nodig voor andere producten. Dus nu vangen ze voor veel zaken gewoon dubbelop.

[Reactie gewijzigd door Martinspire op 22 juli 2024 17:07]

Verwijderd @Cergorach18 juni 2023 15:40
Het is bv. niet voor niets dat een EA of Origin terug komt naar Steam na heel lang zelf hebben geprobeerd hun store te draaien.
Appels en peren, dan kun je beter Epic Games Store met Steam vergelijken. EA/Origin heeft een véél beperkter aanbod omdat het voornamelijk games aanbied van de publisher.
Cergorach @Verwijderd18 juni 2023 16:00
Daar heb je gelijk in, maar Origin heeft toch honderden games er in zitten. Ubisoft heeft er 170. Battle.net heeft er 21... Steam heeft 50.000+ games en de Epic store heeft er exact 2.153... Dat is nog steeds een enorm verschil met Steam! Een veel groter verschil dan tussen EGS en Ubisoft en nog veel groter dan het verschil tussen EGS en Origin... GOG heeft 5406 games, welke zijn plekje heeft kunnen vinden door veel beter dan Steam oude games digitaal aan te bieden.

En ze dachten het allemaal zelf toch beter te kunnen dan Steam en zijn uiteindelijk met 'hangende pootjes' teruggekomen. Hetzelfde geld trouwens voor de EGS exclusives die een grote zak geld hebben gekregen en na de exclusiviteit periode ook gewoon op Steam beschikbaar zijn.
Verwijderd @Cergorach18 juni 2023 16:07
Klopt inderdaad.
Tjidde @Cergorach19 juni 2023 10:07
Ik denk dat je moet kijken waar willen de bedrijven winst maken?

Apple & Steam willen hoog waarschijnlijk geld verdienen aan verkopen in hun store.

Ik heb bij Epic het idee dat ze juist geld willen verdienen aan verkopen in hun eigen games, Fortnite, Rocket Leauge etc...

Waardoor het bijna onmogelijk is om die te vergelijken.
Cergorach @Tjidde19 juni 2023 11:08
Ik heb bij Epic het idee dat ze eigenlijk de Steam business (geheel) willen overnemen en dat doen ze door zwaar te investeren om dat uiteindelijk dubbel en dwars terug te verdienen. Epic had voorheen een launcher waar je alleen hun eigen games kon halen, als ze alleen dat wilden hadden ze nooit de EGS ontwikkeld en waren ze nooit begonnen met exclusiviteit te kopen met hele grote zakken geld.
Alxndr @Cergorach18 juni 2023 19:25
Heb jij wel een idee wat een app store kost? Hoe is het niet gewoon een veredelde webwinkel? Ik ben heel benieuwd naar een schatting van één app kost om te keuren en te distributeren, het lijkt mij niet meer dan een paar honderd euro, als het al zoveel is. Als je dat deelt door bv. 10.000 downloads kom je uit op centen. Dat lijkt me als snel (veel) minder dan 30%?

Zeker als je op de schaal kijkt waarop ze opereren hebben ze na 15 jaar de initiële kosten echt wel terug verdient. Het is een hele dikke vette cashcow volgens mij. Zeker wanneer ze smerige truckjes doen dat zelfs geen abonnementen zelf mag verkopen en dat ze ingame aankomen ook 'belasten'.

Wat is het verdienmodel van F-droid eigenlijk? Want op Android bestaan al een alternatief (of meer?) en bovendien kun je gewoon zelf apk's installeren.
BlaDeKke @Alxndr18 juni 2023 23:48
Dus jij download je aankopen van bol.com?

Ach nvm, het is zo’n zinloze discussie dit. Echt, wie geeft er eigenlijk iets om? Iedereen hier aant discussiëren over appstores :+

[Reactie gewijzigd door BlaDeKke op 22 juli 2024 17:07]

whiner @BlaDeKke19 juni 2023 09:08
Zo raar is die vergelijking volgens brein niet. 'Jij steelt toch ook geen auto '
Alxndr @BlaDeKke19 juni 2023 10:38
Als je er zo aan stoort en niet eens kunt bedenken dat er ook gewoon online software winkels zijn, zeg dan gewoon niets?

Het artikel gaat over app stores, waar zou de discussie anders over moeten gaan?

[Reactie gewijzigd door Alxndr op 22 juli 2024 17:07]

Sando @Alxndr19 juni 2023 00:07
Wat is het verdienmodel van F-droid eigenlijk?
Het primaire doel van F-Droid is niet om geld te verdienen, maar om vrije en open-source software beschikbaar te stellen aan gebruikers. Om de operationele kosten van het platform te dekken, vertrouwt F-Droid op vrijwillige donaties van individuen en organisaties die de missie van F-Droid ondersteunen.

https://f-droid.org/donate/
langestefan @Cergorach18 juni 2023 13:34
Nee, jij heb geen idee wat het kost om zo een store te ontwikkelen, groot te maken en te onderhouden.
Nou, kom op met die balance sheet dan?
Blizz @langestefan18 juni 2023 14:13
Apple's balans was na enkele jaren nog steeds breakeven, maar de App Store was toen nog vrijwel niks vergeleken met 5 jaar geleden, laat staan nu. Ze maken nu allang winst, maar ik denk dat @Cergorach dat niet heeft meegekregen.
SuperDre @Blizz18 juni 2023 16:23
Ze maken al sinds het begin winst, want de winst op de verkoop van de hardware moet je ook meerekenen, en vergeet ook niet dat Apple verdient aan elke transactie die via Applepay gedaan wordt, waarom denk he dat ze hun betaalsysteem verplichten.
kesendrec @SuperDre18 juni 2023 16:55
Verkoop van hardware is geen winst voor een bedrijf, maar omzet....kom op jongens.
whiner @kesendrec19 juni 2023 09:11
Bij apple wel.

"Alles bij elkaar opgeteld kost het Apple volgens Counterpoint slechts 464 dollar (omgerekend ongeveer 432 euro) om de iPhone 14 Pro Max (met 128GB) te maken"

Wordt verkocht voor 1100 ongeveer. Daar zit genoeg marge op volgens mij. Ook als je allemaal andere dingen erbij gaat halen.
Xerxes249 @whiner19 juni 2023 10:28
Nee dat is wat het kost om alle onderdelen te kopen. Niet om hem te maken, te verkopen, te servicen etc
SuperDre @kesendrec19 juni 2023 18:30
Juist ja, Apple verkoopt de iPhone tegen kostprijs...... Grapjas, we weten dat Apple juist een enorme marge hanteert op de hardware..
kesendrec @SuperDre21 juni 2023 23:04
Dat zeg ik en beweer ik nergens...weet je trouwens wel wat het verschil is tussen kostprijs en omzet ? afgezien hiervan.....Apple heeft zeker een zeer grote winstmarge maarja boeiend, er is vraag naar vanuit de massa...dus ze doen het marketingtechnisch uitmuntend ( zolang de gsm'' die ze maken in trek blijft )
Cergorach @SuperDre18 juni 2023 19:20
Apple maakt inderdaad winst sinds de introductie van de appstore, echter kan een individueel product winstgevend of verliesgevend zijn. En ik betwijfel ten zeerste dat het product de Apple App Store direct vanaf het begin winstgevend was, zeker gezien ontwikkelkosten. Dat is ook niet wat we hebben gezien in berichten hierover.

Als gebruiker van een iPhone SE en een iPad Air zit ik niet te wachten op verschillende app stores of verschillende betaalmethoden. Waar ik op zit te wachten is minder restricties op het type product in de app store zodat andere partijen hun diensten ook op iPhone/iPad kunnen aanbieden. Denk aan emulatie, virtualisatie, cloud streaming, browsers die een andere engine gebruiken, etc. Wat ik ook graag wil zien is dat Apple duidelijker is naar ontwikkelaars waarom apps/updates niet worden geaccepteerd en hier VEEL consistenter in moeten wezen in het beoordelen hiervan. Ik wil dat Apple geforceerd wordt (open) standaarden (geheel) te gebruiken, zoals progressive web app, etc.
Houtenklaas @Cergorach18 juni 2023 20:42
Als gebruiker van een iPhone SE en een iPad Air zit ik niet te wachten op verschillende app stores of verschillende betaalmethoden.
Ik dus wel. Twee problemen die dan worden opgelost is dat er een keuze is. Jij kan fijn bij de Apple store blijven, anderen kunnen kiezen. Maar het belangrijkste, Apple kan niet meer voor mij bepalen wat er wel of niet op mijn telefoon geïnstalleerd kan worden, dat vind ik oprecht het grootste goed. Vrije marktwerking - mits maar geen nutsvoorzieningen - zijn toch wel een soort van zegen voor de mensheid.
Tjidde @Cergorach19 juni 2023 10:16
Jij zit er niet op te wachten dat er verschillende stores zijn prima. Maar je hebt nu 0,0 optie. Als het aan de Japanners en de EU ligt heb je straks wel de optie om iets anders te kiezen.

Als je een beetje grote app hebt en wilt dat iedereen die gebruikt zal die hoog waarschijnlijk gewoon in de App/Play store komen.

Ik zie niet snel gebeuren dat de gebruikelijke apps ineens niet meer te krijgen zijn via de App Store. Want dan schiet je jezelf als ontwikkelaar in je eigen voet. Maar voor de dingen die jij aanhaalt, zou een open markt goed zijn.

Als ineens iedereen massaal de EMU store installeert omdat je bepaalde dingen wel kunt via die Store maar niet via die van Apple, gaat Apple echt wel 2x nadenken moeten wij toch niet het toestaan.
Cergorach @Blizz18 juni 2023 14:32
Ze maken NU zeker winst, maar daar zitten flinke investeringen in, een periode breakeven, daarna pas winst om de investeringen terug te verdienen. Hebben ze dat al terugverdient? Zeer waarschijnlijk allang. Het issue is echter dat mensen nu Apple winst maakt de tarieven omlaag gooit, maar niemand anders doet dat en zeker niet de mensen die roepen dat Apple dit moet doen.
Blizz @Cergorach18 juni 2023 18:57
Er is geen enkele andere app store op iOS, want Apple heeft daar dankzij koppelverkoop een monopolie. Er is inderdaad niemand anders die hun tarieven omlaag gooit, puur omdat er niemand anders is.
blorf @langestefan18 juni 2023 14:26
Niet bijzonder veel. Een appstore is een lucratieve bijwerking van een ecosysteem. De vraag heb je al, er draait niks anders dan software-compatible apps. Je appstore is een kwestie van bestanden aanbieden.
xbeam @langestefan18 juni 2023 14:04
De Albert Hein en Jumbo vragen ook 30% marge plus eenmalig 50duizend euro voor een plekje in hun schappen. Wat betreft is de 30 procent van Apple niet eens zo heel gek

[Reactie gewijzigd door xbeam op 22 juli 2024 17:07]

TheVivaldi @xbeam18 juni 2023 17:50
Supermarkten hebben een heel ander kostenplaatje.
langestefan @xbeam18 juni 2023 14:12
Want je kunt ook echt een supermarkt vergelijken met een app store :+
xbeam @langestefan18 juni 2023 16:28
Probeer aan te geven dat in de retail of dat nu voor digitaal of analoge product/diensten is. 30% helemaal niet gek is. Ieder IT bedrijf werkt met zulke doorverkoop marges voor software waar ze nog minder dan een Apple met de App Store moeite voor hoeven te doen, omdat iedereen ze gebruikt en ze gewoon ongevraagd mee leveren.

Ik snap de discussie ook nooit als de marge omlaag gaat ga jij echt niet minder betalen voor software. 30% is gewoon heel fair. Alleen Chinese hard en software partij geven distributie kanalen en veel resellers meer. Partijen zoals Hikvision, Dahua, huawei geven retailers online drop-shipment en installatie bedrijven 60% of meer marge. Met dat soort marges moet je inderdaad bedenkingen hebben of je niet alleen beste product voor de portemonnee van de verkoper krijgt.

Maar dat app/ softwarebouwers 30 procent aan Apple of Google geven is normaal die geven ze ook aan jouw en mij ook om download linkjes te mailen wanneer mensen hun software in je jouw webwinkel of fysieke winkel aanschaffen.

[Reactie gewijzigd door xbeam op 22 juli 2024 17:07]

langestefan @xbeam18 juni 2023 16:42
Ik zie niet in wat dit te maken heeft met de appstore. Hier maken miljarden mensen gebruik van. Totaal niet te vergelijken.

[Reactie gewijzigd door langestefan op 22 juli 2024 17:07]

xbeam @langestefan18 juni 2023 16:59
Dit last zien dat je er werkelijk niets begrijpt en gewoon roeptoetert. Wat heeft grote van webwinkels te maken of het fair dat we alle verkopers van software 30 procent geven. ik durf te wedden dat Apple voor die 30 procent voor app/ software bouwer beter werk levert dan software (web)winkel op de hoek net zo veel van de software/app bouwer krijgt.
Het is niet dat Apple of Google die 30% heeft bedacht het is wat software bouwers zelf aan verkopers aanbieden om hun software te verkopen. Als software bouwer wil je uit eindelijk ook dat winkels je applicatie gaan verkopen en (web)winkels verkopen het product waar ze het meet zelf aan overhouden. Wanneer je als software bouwer moet concurreren met bijv Chinese partijen die winkels 60% bieden is heel netjes getuigt het maatschappelijke betrokkenheid dat (web)winkels genoegen nemen met 30 procent en jouw product boven en naast software willen aanbieden waar ze veel meer marge van krijgen.
langestefan @xbeam18 juni 2023 17:16
Jij roeptoetert maar wat bedoel je, met je slechte vergelijkingen die kant nog wal raken. Ik durf te wedden dat zowel de play store als de app store het percentage kan verlagen naar 10% zonder daar iets van te merken in de jaarlijkse winst.
xbeam @langestefan18 juni 2023 17:24
Dat kunnen ze zeker net als de software webwinkel op de de hoek van je straat. Maar software makers bieden zelf 30% of meer om hun producten ten kosten van andere software/app bouwers te verkopen.

Wat begrijp je daar niet aan? Die markt werking zorgt er voor kleine onbekende software/app bouwers het nooit zouden kunnen betalen om hun software te verkopen. Daarom is het super fair dat Apple en Google de marge voor groot en klein fixed op een hele nette marge (kosten voor verkoop) hebben gezet. Juist om alle app bouwers een gelijk speelveld te bieden omdat de kleine app bouwers ook kansen gunnen.
langestefan @xbeam18 juni 2023 17:38
Wat begrijp je daar niet aan? Die markt werking zorgt er voor kleine onbekende software/app bouwers het nooit zouden kunnen betalen om hun software te verkopen. Daarom is het super fair dat Apple en Google de marge voor groot en klein fixed op een hele nette marge (kosten voor verkoop) hebben gezet. Juist om alle app bouwers een gelijk speelveld te bieden omdat de kleine app bouwers ook kansen gunnen.
10% vind ik fair. Zonder apps is de app store of de play store niks. Zonder app bouwers geen apps. Helaas door de totale monopolie hebben appmakers nu geen keus, ze moeten wel voldoen aan de 30% en dat is super oneerlijk en is de consument de dupe van. Ik hoop dat Japan en ook de EU de boel openbreekt zodat we eerlijke concurrentie in de store kunnen hebben en de prijzen naar beneden gaan. Dat big tech daardoor makkelijke miljaren misloopt lig ik niet wakker van. Of ben je aandeelhouder ofzo?

Zo zag je in 2015 al dat Spotify hetzelfde abonnement op twee plekken aanbood, in de iOS store voor 13 dollar per maand en bij Spotify zelf voor 10 dollar per maand (bron). Dat zijn serieuze bedragen als je alles bij elkaar optelt.

[Reactie gewijzigd door langestefan op 22 juli 2024 17:07]

watercoolertje
@xbeam18 juni 2023 20:33
Ze bieden dat helemaal niet, ze hebben simpelweg geen keus.

Wil een appmaker iets verkopen dan MOET ie mee gaan in wat Apple/Google vragen, niet andersom.

Dat is nou net het probleem, er is geen concurrentie dus appmakers moeten er of in mee gaan of zichzelf opheffen, 3 keer raden wat je dan doet.

Dat het blijjbaar wel uit kan voor de appmakers betekend niet dat het eerlijk is natuurlijk.
xbeam @watercoolertje18 juni 2023 22:45
Waarom bieden software bouwers dan buiten de appstore om aan IT bedrijven en webshops dan vaak meer? Daar kom je als kleine app/software bouwer zeker nooit tussen zonder veel meer te betalen anders verkopen ze je gewoon niet.

Voor grote software/app bouwers is die 30 procent goedkoop. En voor kleine app is fair omdat iedereen deze betaald. Zo iets noem je eerlijk speel veld creëren.
Madrox
@xbeam19 juni 2023 07:11
Niks fair aan. Apple harkt met 1 digitale store een veelvoud binnen dan AH met honderden fysieke filialen.
Tjidde @xbeam19 juni 2023 10:22
Het verschil is tussen de AH en Apple.

Bij de AH krijg je als verkoper nog actieve diensten terug voor die 30%, je spulletjes worden naar de winkel gebracht door iemand van de AH. Waarna iemand anders deze weer netjes in het rek legt. Ze leggen indien nodig bij hun distributiecentra een voorraad aan van jouw spul.

Bij Apple, breng jij zelf de spulletjes naar de winkel. Je stopt het zelf in het rek. Maar er is enkel een robot die af en toe langs komt om te kijken of je spul nog wel goed genoeg is. Is die niet goed genoeg flikkeren ze je spulletjes gewoon weg, zonder pardon met een beetje geluk krijg je nog uitleg waarom.

Het enige wat beide hetzelfde doen is de betaling.
Blokker_1999
@xbeam18 juni 2023 16:48
Ik denk dat er vandaag niet al te veel producten zijn die nog een 30% marge halen bij een supermarkt. Sowieso is de marge daar zeer variabel, en nu doe je net alsof producenten naar de supermarkt trekken om er ruimte te kopen hun waren uit te stallen. In de praktijk is het net omgekeerd. De supermarkt koopt aan bij de producent en verkoopt daarna weer.

En als ik dan kijk naar de winstgevendheid van Apple, en ik kijk naar die van de gemiddelde supermarkt ... dan zie ik toch geen onbelangrijk verschil.
xbeam @Blokker_199918 juni 2023 17:06
Dat is een foutieve aanname. De AH doet het niet voor minder dan 30% marge zelf de bonus aanbiedingen betaald de fabrikant zelf en gaat niet ten koste van de marge voor Albert Hein.

alles wat een albert Hein verlaat moet een fabrikanten 30% van afstaan en haalt een fabrikant de met de bonus producten de verwachte aantallen (omzet garantie) niet krijgen ze nog een boette na om het verlies van de bonus actie voor AH te compenseren.

https://www.rtlnieuws.nl/...-heijn-dat-dan-50000-euro

Apple is als (digitale) retailer echt heel redelijk

[Reactie gewijzigd door xbeam op 22 juli 2024 17:07]

Sando @xbeam19 juni 2023 00:59
Dat is en interessant artikel! Daarbij wel de kanttekening dat AH relatief duur is.

Je hebt 14 verschillende app stores supermarkten die allemaal een eigen marge hanteren waardoor de zelfde pot A-merk pindakaas in prijs kan variëren van 3,99 tot 5,50, gewone prijs zonder aanbieding. Die marge varieert dus van 3% tot 30%. Zo concurreren supermarkten met elkaar en het kan behoorlijk schelen op een volle kar boodschappen. Als er maar één supermarktketen bestond met alleenrecht, reken dan maar dat die marge 30% is, niet 3%, terwijl die laatste supermarkt ook gewoon winst maakt.
Xerxes249 @Sando19 juni 2023 10:38
Grotere supermarkten kunnen soms lagere prijzen afdwingen, of ze gebruiken goedkopere producten om andere marges te maken. Dus het is niet per se dat bij de ene supermarkt de totale marge veel lager ligt.
dasiro @JBVisual18 juni 2023 13:34
niets uit heel je opsomming is uniek aan de duopolisten. Ze moeten een duidelijker onderscheid maken tussen OS-functionaliteit en store-functionaliteit. De te nauwe integratie van die beiden is momenteel anti-concurrentieel, wat ze uitbuiten met hun hoge marges.

Wat de échte opbrengsten/kosten zijn zal niemand je kunnen/willen vertellen, dus wat een redelijk bedrag is, is moeilijk in te schatten. Overheden (zoals in dit geval), kunnen echter wel ingrijpen en onderzoeken of de manier van zaken doen wenselijk is voor de maatschappij in het algemeen en het resultaat is dit voorstel.
supersnathan94
@dasiro18 juni 2023 19:26
Wat de échte opbrengsten/kosten zijn zal niemand je kunnen/willen vertellen, dus wat een redelijk bedrag is, is moeilijk in te schatten.
Gelukkig dat onze “saint” Tim Sweeny hier wel eerlijk en open over is.

Ik heb het ook al eens voorgerekend hier op tweakers. Nu denk ik al een stuk of drie keer in de afgelopen paar jaren, maar je komt niet onder een minimum van 12% uit. Niet alleen omdat de verhouding scheef gaat doordat de Epic Store ook heel veel games verkoopt die voor €60+ de deur uit gaan, maar ook omdat de top tien gebruikte apps (en dus ook top10 bandbreedte vreters) in de appstores alle 10 kosteloos beschikbaar zijn (social media zoals alle Meta apps).

En dan draai je ongeveer net quitte. Om safe te zijn en geen geklooi met valuta exchanging te hebben moet je dus wel naar 14- 15% gaan om een marginale “winst” te kunnen hebben. Veel meer zit er niet bij.


1% is gewoon niet realistisch. Zelfs een bank zelf vraagt meer voor transactieverwerking en dan moet je nog allerlei andere zaken regelen.
_Pussycat_ @JBVisual18 juni 2023 13:05
Je kunt het ook anders zien; de apps zorgen dat een smartphone überhaupt nuttig zijn. Zonder apps is een iPhone gewoon een telefoon + camera.

Alls je realistisch bent is een commissie van 20% van de prijs van een telefoon aan de app-onwikkelaars een redelijk bedrag.
CharlesND @_Pussycat_18 juni 2023 14:52
Je kunt het ook anders zien; de apps zorgen dat een smartphone überhaupt nuttig zijn. Zonder apps is een iPhone gewoon een telefoon + camera.
En zonder smartphones zijn al die developers gewoon hobbyisten die op zolder iets voor eigen gebruik in elkaar knutselen. Of werkeloos.

Als je realistisch bent zouden app-ontwikkelaar dus moet meebetalen aan de Vision Pro van Apple omdat die voor heel veel geld een nieuw platform heeft ontwikkelt waar app-ontwikkelaars weer apps voor kunnen bedenken en verkopen.
THETCR @CharlesND18 juni 2023 19:44
Meebetalen?
Denk je dat het platform een success zou zijn zonder apps van derden?

Zouden game ontwikkelaars dan ook moeten meebetalen aan de ontwikkeling van de consoles?

Zo'n enkel bedrijf kan nooit genoeg software ontwikkelen om de gewenste mogelijkheden te leveren voor de consument.

Laat staan dat zelfs de low-level software voor een groot gedeelte bestaat uit werk van derden. Ook de basis van Windows en macOS bevatten veel code van andere.

Hetzelfde geldt ook voor de Vision Pro.

Platforms waar derden geen software voor ontwikkelen sterven.
tweakuwe @THETCR19 juni 2023 04:25
Grappig genoeg was de eerste iPhone juist uniek in dat er helemaal geen third party apps voor waren. De visie van Apple was dat alle third party apps via webapps gingen (verder was de iPhone ook bijzonder in dat die geen flash ondersteunde, waar een groot deel van de webapps op draaide). Toch was de eerste iPhone een best groot succes.

Natuurlijk zijn de iPhones van nu erg afhankelijk van de apps. Maar vergeet niet dat dat andersom net zo goed is. Veruit de meeste winst in app verkopen en abonnementen komt van iPhones, niet van het open Android. Het gesloten ecosysteem van Apple bied veel voordelen voor ontwikkelaars.

Mijn insziens heb je als consument gewoon een gezonde keuze nu tussen een iPhone of het meer open Android. Ik zie zelf het nut niet zo van die push om de app markt op iPhones open te breken zolang ze geen monopolie op de smartphone markt hebben. Men gaat er trouwens ook vaak aan voorbij dat je Progressive WebApps wel gewoon buiten de app store om kan installeren (en ja, die werken ook offline), zonder dat er een cent naar Apple gaat en men een eigen betalingssysteem kan gebruiken. Een feit is dat veel gebruikers daar nou net niet op zitten te wachten en dat het geen groot succes is. De push van sommige ontwikkelaars om de app store open te breken is ook specifiek om goedkoper op de Apple app store infrastructuur en betalingssystemen mee te liften.
THETCR @tweakuwe19 juni 2023 09:35
Via WebApps?

PWA's bestonden toen helemaal nog niet.
HTML5, CSS3 en ECMAScript 2015 bestonden nog niet eens...

Laat staan dat Apple zich juist jaren heeft verzet tegen het WC standaard.

Als niemand apps had ontwikkeld voor de iPhone was het product uiteindelijk gestorven.

PWA's werken nog steeds niet als bedoeld op iOS. Daarom verbied Apple ook het gebruik van andere JavaScript engines.

[Reactie gewijzigd door THETCR op 22 juli 2024 17:07]

Tjidde @THETCR19 juni 2023 10:00
Indirect betalen alle ontwikkelaars mee aan nieuwe producten. Of dit nu iets is van Apple of de PS5 van Sony.

Ze betalen allemaal een fee per transactie aan het moederbedrijf. Vanuit die pot worden nieuwe producten ontwikkeld. Niet enkel uit de pot van winst op de fysieke producten zelf.
THETCR @Tjidde19 juni 2023 10:18
Daar heb je helemaal gelijk in.
n4m3l355 @_Pussycat_19 juni 2023 06:40
Jij vindt 20% redelijk.

De vraag is niet wat "iemand" redelijk vindt, maar wat de markt ervan vindt. En dat wordt nou net ontmoedigd door Google/Apple omdat beiden dezelfde percentage vragen en nagenoeg een monopolie erop na houden.

Japan en daarmee ook andere overheden zouden dit gewoon moeten openbreken. Dat twee giganten de complete markt "bezitten" is een ongezonde situatie waar wij als consument op jaarbasis tientallen miljarden voor betalen. Geld dat in de broekzak verdwijnt van giganten in plaats van de ontwikkelaar. Platformen, hardware en de volledige ecosphere wat beiden erop na houden zou open moeten zijn voor third parties. Zo krijgen we een gezonde concurrentie en plots klaps zal Apple een comissie moeten vragen wat de markt bereid is ervoor te betalen. En het zou me verbazen als ze dan voor hun service meer kunnen vragen dan elke andere payment processor dus hooguit 0.3%. En ja ze houden er een netwerk op na enz. enz. maar ook Meastro doet dit voor veel minder geld.
_Pussycat_ @n4m3l35519 juni 2023 07:18
Ik geloof niet dat je mijn reactie precies gelezen hebt of dat je mijn licht ironische toon gemerkt hebt.
Finraziel @_Pussycat_19 juni 2023 07:14
Eerlijk gezegd heb ik maar een paar 3rd party apps die ik vaak gebruik en eigenlijk zouden die ook bijna allemaal in de browser kunnen. Aangezien Apple zelf de browser al meelevert zou ik eigenlijk nog best goed uit de voeten kunnen zonder app store.
Tjidde @Finraziel19 juni 2023 10:03
Sterker nog 8 van de 10 niet gaming apps zijn gewoon websites, die gerund worden in een container waarbij ze iets meer informatie van wat sensoren kunnen afvangen als dit nodig is.
bwerg @_Pussycat_19 juni 2023 08:13
Verschillende producten onlosmakelijk aan elkaar verbinden is dus absoluut niet waar de markt op zit te wachten. Om dezelfde reden is koppelverkoop beperkt.

Als apps de iPhone inderdaad meer waard maken maken ze de prijs van de iPhone zelf maar hoger.
josttie @JBVisual18 juni 2023 19:43
De winstmarge op de apple store is gigantisch, geschat 79% in 2019. En we kunnen helaas alleen schatten aangezien apple geen openheid van zaken geeft, waarschijnlijk vanwege de publieke opinie. Je kunt het dus de helft goedkoper maken en dan heb je alsnog een giga winstmarge. Apple gooit alles dicht voor het geld, al het andere (inclusief het veiligheid argument) zijn slappe excusen. Apple wil dat jij voor de hoofdprijs een telefoon koopt, dan voor de hoofdprijs de apps erbij koopt en dan willen ze ook nog jouw betalingsverkeer regelen met Apple pay, want ze hebben de nfc chip dichtgegooid voor andere gegadigden (onder het kul argument veiligheid). Ik denk die 7 tot 12 procent een goede stap in de juiste richting zou zijn voor zowel Apple als google, maar zodra er meer concurrentie is zit in die percentages waarschijnlijk nog veel speling ook.
GekkePrutser @JBVisual18 juni 2023 22:40
Er vanuit gaande dat een grote store de volgende zaken heeft:
-gratis apps
-support afdeling
-controle op gepubliceerde apps

Deze hebben dus te maken met kosten voor:
-personeel
-servers
-software
-security
-netwerkverkeer (onbeperkte data is niet overal in de wereld een standaard, ook in nederland krijg je als bedrijf op een gegeven moment ook gewoon dataverkeer voor je keuzen n als het verbruik te hoog wordt)
Natuurlijk hebben ze die kosten maar de app store is ook een verkoopargument voor Apple. Zonder app store koopt niemand meer zo'n iPhone.

Dus, je kan ook zeggen dat ze er allang aan verdienen via de verkoop van de telefoons.
Rex @JBVisual19 juni 2023 00:08
1% is onrealistisch laag.
Die 1% waar ik het over heb zijn de daadwerkelijke bankkosten. Ik heb heel die app store van Apple/Google helemaal niet nodig. Geef me gewoon de mogelijkheid om de app op mijn eigen website neer te gooien en dat mensen het in hun browser kunnen openen en kunnen installeren.
Maar ook creditcard maatschappijen vragen een gruwelijk hoog percentage voor transacties.
Dat valt reuze mee. ING vraagt in NL 2.17% en dat is al best hoog binnen Europa. De reden dat het in NL zo duur is, is omdat jullie een hele goedkope pinsysteem ernaast hebben lopen waar pintransacties máár 5-6 cent kosten. Maar, je hoeft als Nederlandse ondernemer niet perse bij zo'n dure Hollandse bank te zitten. Je kunt ook gewoon een rekening openen bij de Griekse Viva Bank waar je als ondernemer máár 1.16% betaalt.

Oh, en als je je eigen betaalsystemen mag gebruiken, dan zit je ook niet vast aan mastercard/visa. Je kunt ook gewoon iDeal, AMEX, Alipay, SEPA, Klarna of welk ander systeem eraan hangen. iDeal kost ook geen drol.
Als je realistisch bent is een commissie tussen de 7 en 12 procent een redelijk bedrag voor transacties.
Ik hoop dat je bedoelt dat 7-12% aan kosten redelijk is, als je daarbij een soort app store erbij krijgt.
Als je als ondernemer 7-12 procent transactiekosten betaalt, dan ben je wel echt debiel. 7-12% zijn kosten die alleen de meest riskante ondernemingen betalen (gambling/porn sites). Ik heb ooit een high risk merchant account gehad met heel veel chargebacks en een "90 day 30% hold" en zelfs daarmee betaalde ik maar 5% transactiekosten.

Creditcards accepteren binnen Europa is echt niet zo duur als wat je denkt, hoor.
Groningerkoek @Rex18 juni 2023 12:46
Kleine ontwikkelaars betalen 15%, denk dat er weinig van hen zitten te wachten om zelf alles te regelen daarvoor. Apple regelt daarvoor alles en je krijgt een periodieke factuur voor de boekhouding, voor 15% zou ik distributie, bereik, betalingsverkeer e.d. allemaal echt niet zelf willen regelen.
langestefan @Groningerkoek18 juni 2023 13:04
Je hoeft het niet zelf te regelen, dat kan een ander bedrijf doen. Als dat andere bedrijf 5% rekent dan kan het het al waard zijn. Enige wat ik me dan afvraag is hoe zo'n app hetzelfde bereik kan behalen als een app uit de native store, misschien komt er wel een verplichting om alle apps van alle geïnstalleerde stores in hetzelfde overzicht te laten zien.
Groningerkoek @langestefan18 juni 2023 14:15
Ik denk dat de verschillen veel kleiner gaan zijn dan 15/30% en 5% van die 5% moeten BTW en belastingen worden betaald, de betalingsprovider moet betaald worden, de systemen moeten opgezet en onderhouden worden en al je personeel. Als van die 5% na belasting en betalingsprovider 2% overblijft dan moet je 1 Miljard omzet draaien om 20 Miljoen binnen te halen voor al je eigen lasten, dat is echt peanuts.
langestefan @Groningerkoek18 juni 2023 14:44
De store moet ook geen verdienmodel zijn voor apple, het is onderdeel van het ecosysteem. Het is een essentiële functie van een telefoon. Met het volume betalingsverkeer wat apple omzet zijn een overigens een hyperscaler dus de winsten zullen inmiddels astronomisch hoog zijn.
klakkie.57th @langestefan18 juni 2023 14:54
Maar wie ben jij om te bepalen dat een store geen verdienmodel mag zijn :?

Apple is een beursgenoteerd bedrijf geen filantropische onderneming, winst maken is hun grootste doel.

[Reactie gewijzigd door klakkie.57th op 22 juli 2024 17:07]

langestefan @klakkie.57th18 juni 2023 15:22
Ik bepaal niks, dat is gewoon wat ik vind
ymoona @klakkie.57th18 juni 2023 23:32
Winst maken is niet genoeg. Het grootste doel is meer winst maken. Jaar na jaar.
Madrox
@klakkie.57th19 juni 2023 07:15
30% commissie is veels te hoog en dat komt vooral omdat ze nu het alleenrecht hebben. Geen gezonde cocurrentie dus en daar is de consument de dupe van.
jacox @langestefan18 juni 2023 14:57
@langestefan waarom zou de store geen verdienmodel moeten zijn voor Apple, Google of anderen?

[Reactie gewijzigd door jacox op 22 juli 2024 17:07]

jacox @langestefan18 juni 2023 16:49
Bellen was ook ooit eens een essentieel functie van een telefoon, daar moest je ook voor betalen, telecomproviders maakten daarop winst. Op het moment dat je waarde toevoegt dan kan je er geld voor vragen.
langestefan @jacox18 juni 2023 17:14
Dat argument gaat niet meer op als je al honderden miljarden in winst maakt en de store daar maar een minuscuul percentage van is.

[Reactie gewijzigd door langestefan op 22 juli 2024 17:07]

jacox @langestefan18 juni 2023 20:21
Prima, iedereen heeft recht op een mening…
willieverhoef @Groningerkoek18 juni 2023 13:03
15% voor kleinere 30% voor grote terwijl de kosten andersom zijn. Een betaal provider krijgt 2-3% en heeft ook servers, garantie etc daarbij zie creditcards. Dus 4% zou zeker kosten dekkend moeten zijn
RefriedNoodle @Rex18 juni 2023 21:00
Laat Google/Apple maar 30% vragen, zodat appontwikkelaars gewoon buiten Apple om een eigen betaalsysteem kan opzetten met maar +/- 1% bankcommissie.
Creditcardtransacties alleen al zijn 1,5-3,5%, en dan heb je alleen de creditcard en helemaal niks aan infrastructuur die je nodig hebt voor je winkeltje, geen quality assurance, geen marketing (dus niemand weet van je bestaan af), niks.

Succes met je 1%.
zangai7 @SRI18 juni 2023 12:20
Versplintering van app stores is wenselijker dan dat één enkele partij de dienst uitmaakt en allemaal regels instelt die misschien goed klinken bij de consument (privacy stokpaardje van Apple) maar uiteindelijk economische effecten hebben, zoals het opdrijven van de prijzen en oneerlijke concurrent met aanbieders van soorten apps die zij zelf ook aanbieden.

Indien het speelveld altijd concurrentie mogelijk hadden gemaakt van alternatieve app stores, dan mogen zij van mij best die 'tot 30%' commissie vragen, omdat de markt dan kan concureren op die voorwaarden. Dan was dat gewoon de prijs geweest van je app op de App Store zetten.

Je hebt gelijk dat Google dit ook doet inderdaad.
Nas T @SRI18 juni 2023 18:19
Je bedoelt die ‘tot 30%’? Waarom zouden ze dat niet mogen?
Omdat het Apple/Google geen cent kosten kost en als ze dan commissie vragen, het (dus) ordinair misbruik van de monopoliepositie is.

We moeten onszelf afvragen of afzetpraktijken toegestaan moeten worden. Geen eigen consumpties toestaan in een pretpark, maar wel prijzen vragen voor een frietje, waar je in een goed restaurant een gemiddelde gang hebt.

Het vijf- tot tienvoudige aan extra internet opslag vragen ten opzichte van (S)SD, wat Apple al jaren doet.

Wat mij betreft ben je dan af, doe je niet mee en mag je heel kort door de bocht failliet. Een iPhone mag duur zijn, dat biedt iets wat andere telefoons niet heeft. Maar dan moeten zaken als extra opslag normale prijzen krijgen.
SRI @Nas T18 juni 2023 19:55
Ja ze maken winst op de App Store. Maar zeggen dat het niks kost. Data opslag en transport, de ontwikkeling van de app en de back end.

En hoezo een monopoly? Je kan naar Android als je wilt en daar kun je zat app stores voor downloaden of gewoon zelf direct installeren.

En waarom mag een merk dat een bepaalt product levert niet premium prijzen vragen? Het is aan de consument om te kiezen of ze het waard vinden. Een Mercedes is ook duurder dan een Volkswagen…

En om je voorbeeld van een pretpark te nemen, als ze niet deels winst maken uit verkopen van andere producten dan wordt de ticket prijs weer hoger. Het is naïef om te denken dat als je een winst ergens weg haalt een bedrijf dan niet die winst elders gaat (proberen) te halen.
Houtenklaas @SRI18 juni 2023 20:54
Als je een dikke auto koopt met de verplichting om die bij de dikke-auto-garage te onderhouden, dan is het land te klein. Daar heeft de EU terecht een dikke vinger voor gestoken. Dit is exact hetzelfde. Een telefoon verkopen met een gedwongen winkelnering. Dat dit verdedigd wordt zegt al genoeg over het zelfregulerend mechanisme. Daarom grijpen overheden - terecht - in. Om woekerprijzen te voorkomen.
Het is aan de consument om te kiezen of ze het waard vinden.
Welke keuze? Die is er nu juist niet ... Als ik een Apple wil omdat ik die mooier vind dan welke Android dan ook, wil ik nog steeds een keuze hebben.

[Reactie gewijzigd door Houtenklaas op 22 juli 2024 17:07]

SRI @Houtenklaas19 juni 2023 00:15
Maar die keuze heb je dan al gemaakt, blijkbaar dat een iPhone met de AppStore wenselijk is boven de playstore.
Nas T @SRI19 juni 2023 07:38
...
En hoezo een monopoly? Je kan naar Android als je wilt en daar kun je zat app stores voor downloaden of gewoon zelf direct installeren.

En waarom mag een merk dat een bepaalt product levert niet premium prijzen vragen? Het is aan de consument om te kiezen of ze het waard vinden. Een Mercedes is ook duurder dan een Volkswagen…
...
Android valt niet te installeren op een iPhone, dus het is een monopolie.
En ik vind dat je geen premium prijzen mag vragen als je geen premium producten verkoopt.
De vergelijking Mercedes/Volkswagen loopt spaak, omdat qua prijs vergelijkbare modellen in beleving weinig uiteenlopen, maar qua klasse vergelijkbare modellen (maar in prijs niet) behoorlijk uiteenlopen.

Daarom benoemde ik ook specifiek dat een iPhone zelf prima een premium prijs kan vragen, want het is daadwerkelijk een product met een eigen productbeleving wat een concurrent niet heeft. Maar extra interne opslag is technisch weinig anders dan een SD of SSD. Behalve qua prijs (letterlijk een factor vijf tot tien duurder) en dat staat op geen enkele manier in verhouding tot het geleverde.

Apple wil ook derde partijen buitensluiten als het gaat om reparaties, zodat reparaties Apple-exclusief worden. Bij auto's is het bijvoorbeeld zo dat de garantie niet vervalt als je onderhoud/reparaties niet bij een merkdealer laat uitvoeren (blijkt volgens Europees recht, stelt de ANWB).
Het zou ook mooi zijn, elke beurt >€750 kwijt zijn, terwijl de garage om de hoek voor exact hetzelfde €250 rekent (en winst maakt).

Al jaren ontwijk ik Apple vanwege deze praktijken. Zo'n 20 jaar geleden wilde ik geen iPod, omdat ik deze niet als usb-stick kon gebruiken, waardoor ik (als student) dat nog los moest kopen, terwijl andere producten dat allemaal wel hadden. De iPhones konden en kunnen interne opslag niet uitbreiden met SD, maar vragen wel de hoofdprijs als je meer opslag wil. Ze lieten de 3,5mm aansluiting weg, waar een paar kubieke millimeters en centen mee bespaard werden, maar de draadloze dopjes zijn flink duurder, minder gebruiksvriendelijk (laden) en zijn makkelijker kwijt te raken. Toen vond Apple het wel een goed idee om door middel van hardware ID registratie (wat alleen bij Apple kon) derde partijen voor reparatie buiten spel te zetten en er is een rode draad over de jaren heen.
En dat is gewoon jammer. Zo'n mooi product besmeuren met zo'n slecht beleid. Ik heb er voor gekozen om het bedrijf niet te voeden.
david-v @SRI18 juni 2023 12:23
Moet zeggen dat ik zelf niet echt dit te wachten op een versplintering van app stores. Straks heb je download app a uit store x etc.
Dat is toch prima. Als je maar als consument de keuze hebt. Nu heb je als consument én ontwikkelaar geen keuze.
Donstil
@david-v18 juni 2023 12:51
[...]
Dat is toch prima. Als je maar als consument de keuze hebt. Nu heb je als consument én ontwikkelaar geen keuze.
Keuze kan goed zijn maar de vrees is vooral een beetje of er wel echt keuze komt.

Als developer X een app alleen aanbied in AppStore Y en niet in de officiële app/PlayStore dan ben je als consument mooi de dupe als je je die app nodig hebt maar die AppStore niet wilt gebruiken.

Het zou dus mooi zijn als er een verplichting komt om ook de officiële AppStore te ondersteunen, dan heb je als consument pas echt keuze.
david-v @Donstil18 juni 2023 13:02
Als developer X een app alleen aanbied in AppStore Y
Ik denk dat er weinig app ontwikkelaars zijn die de keuze maken om de app maar op één store aan te bieden. De prijs die je betaald als consument is dan wel weer onderhevig aan concurrentie. Bij appstore betaal je webprijs van de service/app + 30% commissie, bij de andere appstore betaal je hetzelfde voor de app + en 5% commissie. Als consument heb je dan de keuze om alles door Apple te laten regelen (betaling enz) bij de andere laat je het regelen door een betaling via creditkaart/iDeal/Maestro enz.
Donstil
@david-v18 juni 2023 13:23
[...]


Ik denk dat er weinig app ontwikkelaars zijn die de keuze maken om de app maar op één store aan te bieden. De prijs die je betaald als consument is dan wel weer onderhevig aan concurrentie. Bij appstore betaal je webprijs van de service/app + 30% commissie, bij de andere appstore betaal je hetzelfde voor de app + en 5% commissie. Als consument heb je dan de keuze om alles door Apple te laten regelen (betaling enz) bij de andere laat je het regelen door een betaling via creditkaart/iDeal/Maestro enz.
De AppStore is 15 of 30%, niet automatisch 30%

Maar ik zou die 15/30% met liefde betalen als ik dan binnen 1 betaal systeem kan blijven.

Hopelijk krijgen we niet de situatie zoals nu op de gaming markt. Dus Developer wil wat uitbrengen, Alternative AppStore geeft zak geld voor exclusiviteit, enz.

Ik vind de keuze prima zolang er voor mij als consument maar keuze blijft om alles bij het oude te houden.

[Reactie gewijzigd door Donstil op 22 juli 2024 17:07]

Groningerkoek @Donstil18 juni 2023 14:10
Het zou dus mooi zijn als er een verplichting komt om ook de officiële AppStore te ondersteunen, dan heb je als consument pas echt keuze.
Dat gaat nooit gebeuren, een fabrikant verplichten om software uit meerdere bronnen te accepteren is heel wat anders dan een ontwikkelaar te verplichten om zijn software ook via een bepaalde winkel te verkopen. Daarnaast zou het het effect van de andere regelgeving zo goed als volledig teniet doen. Als iets in de App Store ligt voor 9,99 dan ga ik echt niet meer verder kijken of het elders voor 8,99 in een winkel ligt.
Donstil
@Groningerkoek18 juni 2023 14:17
[...]

Dat gaat nooit gebeuren, een fabrikant verplichten om software uit meerdere bronnen te accepteren is heel wat anders dan een ontwikkelaar te verplichten om zijn software ook via een bepaalde winkel te verkopen. Daarnaast zou het het effect van de andere regelgeving zo goed als volledig teniet doen. Als iets in de App Store ligt voor 9,99 dan ga ik echt niet meer verder kijken of het elders voor 8,99 in een winkel ligt.
Nah het zal inderdaad in de regelgeving niet verplicht worden maar dan hebben we de voorwaarden van Xcode nog natuurlijk, misschien dat Apple daar nog iets mee gaat doen.

Ongetwijfeld worden alle mogelijkheden binnen de wetgevingen uitvoerig onderzocht door Apple :)
Blokker_1999
@Donstil18 juni 2023 16:52
Zelfs die verplichting mag van mij verdwijnen. Er zijn alternatieve ontwikkelplatformen, de enige reden dat het niet werkt is omdat Apple je als developer ook nog eens wil laten betalen voor het certificaat dat zij verplicht stellen.
CH4OS @SRI18 juni 2023 12:17
Op Android kun je wel middels sideloading zelfs zónder appstore een app installeren. Zo kun je dus ook een alternatieve app store installeren, zoals F-Droid.
berchtold @CH4OS18 juni 2023 12:42
heb ik wel eens gebruikt. werkt vreselijk slecht
Spatienazi @berchtold18 juni 2023 13:36
Ik gebruik het regelmatig. Werkt hartstikke goed. Apps worden automatisch geüpdated enzo.
Bulkzooi @Spatienazi18 juni 2023 13:48
Ik gebruik het regelmatig. Werkt hartstikke goed. Apps worden automatisch geüpdated enzo.
Toch zie ik meer exotische apps dan bekende namen in F-droid..

Maar qua persoonlijke workflow sluit F-droid wel beter aan op Synaptic. Google, met Android, creëert een totale chaos voor de user wat dat betreft.
Spatienazi @Bulkzooi18 juni 2023 13:53
Of de apps "exotisch" zijn of niet heeft niets te maken met of het F-Droid-platform goed werkt of niet. Google overigens ook niet.
Bulkzooi @Spatienazi18 juni 2023 13:54
Of de apps "exotisch" zijn of niet heeft niets te maken met of het F-Droid-platform goed werkt of niet. Google overigens ook niet.
klopt, dus je kan een onderscheid maken tussen app devs en users. En om eerlijk te zijn staan er amper echt bekende apps in F-droid (hoewel ik al lang niet meer gekeken heb). en technisch lijkt me er idd ook weinig mis mee.

[Reactie gewijzigd door Bulkzooi op 22 juli 2024 17:07]

GertMenkel
@Bulkzooi18 juni 2023 14:36
F-Droid werkt inderdaad alleen met open source apps. Veel devs zullen daar niet aan willen beginnen.

De Amazon App Store heeft wel een heel stel apps, ook van bekende namen.
Bulkzooi @GertMenkel18 juni 2023 14:46
F-Droid werkt inderdaad alleen met open source apps. Veel devs zullen daar niet aan willen beginnen.

De Amazon App Store heeft wel een heel stel apps, ook van bekende namen.
thnx, ja en ik mag aannemen dat Huawei en Xiaomi zulke zaken ook wel geregeld hebben voor de thuis- en ASEAN markets. En die nieuwere partijtjes en initiatieven, zoals Pinephone en zo zijn volgens mij ook allemaal met eigen oplossingen bezig. Hetgeen dan wel weer leuk is voor iDeal.
GertMenkel
@berchtold18 juni 2023 14:35
F-Droid is jarenlang heel traag en instabiel geweest. Recent hebben ze een paar updates doorgevoerd die de app significant beter maken.

Daar zitten wat beperkingen aan dankzij de uitzonderingspositie die Google zichzelf gegeven heeft (je hoeft niet voor elke app op "installeren" te klikken in een losse popup bij de Play Store omdat die systeempermissies heeft, en andere stores kunnen die onmogelijk krijgen) maar de crashes en traagheid zijn bij mij in elk geval verdwenen.

Theoretisch kan automatisch updaten ook via een Magisk-module maar daar heb ik nog geen moeite in gestoken eerlijk gezegd.
Bulkzooi @CH4OS18 juni 2023 12:42
Op Android kun je wel middels sideloading zelfs zónder appstore een app installeren. Zo kun je dus ook een alternatieve app store installeren, zoals F-Droid.
Inmiddels?
side-loading is altijd een feature geweest van Android, en Google heeft anti-features moeten engineeren om handmatige installs vanuit .zip en .rar archives te blokkeren.

Het e.e.a. kan natuurlijk niet los gezien worden van de overname van Cyanogen, en daarvoor Motorola en dan gerelateerd aan Google's hardware-endeavours zoals de Nexus en later de Pixel.
CH4OS @Bulkzooi18 juni 2023 12:45
Ik schrijf dan ook nergens dat het recent of later toe is gevoegd? ;) Lees mijn post maar opnieuw. :$
Bulkzooi @CH4OS18 juni 2023 12:48
Ik schrijf dan ook nergens dat het recent of later toe is gevoegd? ;) Lees mijn post maar opnieuw. :$
Je zegt inmiddels maar de feature is altijd aanwezig geweest en moet dus programmatisch uitgeschakeld worden.

Lees mijn post maar eens opnieuw ;-)

Edit: aha, middels ipv inmiddels. Xq'c

[Reactie gewijzigd door Bulkzooi op 22 juli 2024 17:07]

Frame164 @SRI18 juni 2023 17:02
30% is helemaal niet veel. Probeer het zelf maar eens goedkoper te doen. En dan niet als hobbyist natuurlijk maar gewoon met personeel dat een normaal salaris krijgt. En vergeet de marketingkosten niet zodat mensen je apps kunnen vinden.
Shamalamadindon @Frame16419 juni 2023 09:40
Wat zijn precies de doorlopende kosten hier voor Apple buiten de vrij minimale kosten van het faciliteren van de installatie van een third party app store en wat documentatie?
pepsiblik @SRI19 juni 2023 05:45
Het Apple Store verhaal is iets anders dan de betaalsystemen. Hier gaat erover dat mijn Android vast zit aan Wallet en mijn iPhone aan Apple Pay.
Tintel @SRI19 juni 2023 08:56
Niemand wil versplitering. Liever 1 oplossing voor alles. Want anders keuze-stress en 'gedoe' maar ondertuseen willen we ook betaalbare produkten en die krijg je alleen met concurrentie.
Hetzelfde zie je bij non-tech. Zodra de markt grotendeels van hen is, stijgen de prijzen en nemen ze zelfs niet voor de handliggende sectoren over omdat ze zoveel geld in reserve hebben.
CH4OS @zangai718 juni 2023 12:07
Dat heet concurrentie en marktwerking, die dat zouden moeten gaan regelen.
Coolstart @CH4OS18 juni 2023 12:24
Als er alternatieve appstores komen los je het probleem ook zo op want dan ontstaat er concurrentie. Nu vraagt Apple wat ze willen. Ze zijn ondertussen veel te groot en machtig om ongereguleerd te houden.

Een vereiste is wel dat het veilig blijft. Apple weert bijvoorbeeld actief valse apps en doet veel controles. Tot ergernis van vele app devs maar als consument heb je wel een veilige downloadomgeving.

In het beste geval komen er alternatieve maar bijv certified app stores bij. Vrijheid vs veiligheid.
StGermain @Coolstart18 juni 2023 13:28
Zo veilig lijkt het mij niet als je kinderen hebt, ik zie als ios gebruiker teveel apps die enkele dagen “gratis” zijn maar dan belachelijke bedragen per week of maand afschrijven als je niet oppast.
Estel @StGermain18 juni 2023 13:42
Lijkt me dan meer een opvoeding probleem. Je kunt ook instellen dat je voor elke aanschaf specifiek akkoord moet geven. Dan is dit niet mogelijk. Dat is op Android ook mogelijk, zelfs nog wel meer via Family.
StGermain @Estel18 juni 2023 13:52
Dat is het punt niet, het gaat er mij om dat Apple dit soort scam-apps toelaat. Er is toch niemand die (ik geef maar een voorbeeld) 27€ per week wil betalen voor een handig tooltje dat welgeteld één truukje kan?
Coolstart @StGermain18 juni 2023 21:15
Kan je niet gewoon app aankopen uitschakelen of achter een wachtwoord zetten zodat ze niet ‘perongeluk’ een app aankopen?

Ik kan niets aankopen zonder Face-ID. Moest je een tablet hebben voor kinderen kan je de toegang tot aankopen eenvoudig uitschakelen.
nowaychose @Coolstart18 juni 2023 21:46
Dat is het punt niet, het gaat hem erom dat een simpele Fahrenheit naar Celsius calculator of iets dergelijks never nooit niet €27/week zou mogen kosten. Dat is gewoon een scam app die Apple nu wel toestaat.
ZeroMinded @nowaychose18 juni 2023 22:39
Dit sentiment deel ik, en zie ik ook als een aanslag op de kwaliteit van de appstore. Helaas hebben apple/google teveel baat bij dergelijke scams
kw_nl @nowaychose18 juni 2023 23:58
Je kan gewoon je geld terug vragen bij Apple. Mijn zoon had voor 60 euro aan in-game aankopen gedaan bij een app waarmee je kan doen of je een fles of glas leegdrinkt. Aanvraag gedaan om geld terug te krijgen, was binnen een paar minuten geregeld.
Tintel @nowaychose19 juni 2023 09:02
Ja, dit zou middels een 'rapporteer systeem' moeten kunnen worden tegengegaan. Want Apple mag zelf niet de kosten-baten gaan afwegen van apps. Eigenlijk zou Apple het wel kunnen tegengaan met een 'achteraf geld terug' systeem. Maar dat geeft misschien weer fraude bij de afnemers. Dankzij hun eigen betaalsysteem is het wel mogelijk natuurlijk.
lenwar
@StGermain18 juni 2023 21:45
Dat ligt er aan wat het trucje is toch?
Ik zou voor mezelf geen voorbeeld weten, maar er zullen vast mensen zijn die 100 euro per maand willen betalen voor een functie?

Desnoods voor zakelijke functionaliteit??
BlaDeKke @lenwar18 juni 2023 23:36
En als dat het was dan had StGermain hier niet over geschreven neem ik aan.

Misschien zijn er inderdaad mensen die 100€ per maand betalen voor een rekenmachine op iphone, dat neemt niet weg dat het een scam is.
Xander2 @Estel18 juni 2023 22:01
Als de gemiddelde gebruiker het verschil amper kan zien lijkt het mij een handhavingsprobleem, niet een opvoedingsprobleem.

Ik denk dat de schering en inslag van dit soort apps dat alleen maar bevestigd.
Frame164 @Coolstart18 juni 2023 17:02
Een andere appstore heeft ook gewoon kosten als ze kwaliteit willen leveren.
watercoolertje
@Frame16418 juni 2023 19:37
Dat klopt, en zal ook niemand ontkennen.

De vraag is of die kosten 27% van de app-prijs moet zijn of niet! Ik denk het niet, en de tijd gaat ons dat leren :Y)
zangai7 @CH4OS18 juni 2023 12:10
Ja, in het geval van het openstellen van iOS voor apps buiten de store om (of alternatieve stores) wel. Maar deze wet bepaalt dat ontwikkelaars 3rd party betaalproviders mogen gebruiken, maar zijn wel onderhevig aan de voorwaarden van de app store, waardoor ze alsnog 27% aan Apple mogen afdragen. Dat is in Nederland nu ook met de dating apps regeling.
CH4OS @zangai718 juni 2023 12:14
Deze wet regelt dus óók het toestaan van appstores van derden, dus dat komt wel goed, lijkt me.
zangai7 @CH4OS18 juni 2023 12:21
Excuus, je hebt gelijk, dat had ik niet goed gelezen.
tw_gotcha @CH4OS18 juni 2023 13:36
de marktwerking is allang niet meer naar consumenten toe maar naar aandeelhouders. Jij bent niet een klant van Apple maar een onderdeel van het productieproces dat gemaximaliseerd moet worden (max uitgaves) . Voor 'Apple' kun je ieder wisselkeurig ander groot bedrijf invullen. Je kunt dus helemaal niet ervan opaan dat marktwerking in jouw voordeel uitvalt.
CH4OS @tw_gotcha18 juni 2023 14:50
Met marktwerking bedoel ik dus o.a. de prijsstelling, omdat te of veel hoge(re) prijzen, bij genoeg en degelijke concurrentie de klanten naar de concurrent stappen. Ik denk niet dat elke aandeelhouder dat wil zien. ;)
tw_gotcha @CH4OS19 juni 2023 07:28
ik denk dat er eerder prijsafspraken komen dan
MrMonkE @CH4OS19 juni 2023 06:57
'Helaas' voor de Apples en andere mom-Corp achtige bedrijven hebben we gereguleerde markten.
Die regulatie dient er voor te zorgen dat de marktwerking niet verloren gaat door monopolies.
Gelomidor1 @zangai718 juni 2023 17:44
Vind het helemaal niet zo mooi, waarom moet de overheid weer zo nodig mee bemoeien. Het werkt super, alles mooi op 1 plek. Dont fix what isn’t broken!
Scriptkid @Gelomidor119 juni 2023 13:03
But it is broken.

Game dev krijgt zijn geld niet dat gaat naar apple vior een functionaliteit die ver overpriced is en er is geen market werking want het is een monopoly.
Rex 18 juni 2023 12:13
Het heeft 20 jaar geduurd, maar de overheden zien eindelijk in dat de app stores een soort "koppelverkoop" zijn die verboden moet worden.

Ik kan niet wachten tot ik services/apps BUITEN Apple/Google om kan kopen en daar als end user van kan gaan profiteren.
LurkZ @Rex18 juni 2023 12:26
Die koppelverkoop moet nog verder afgebroken worden zodat een consument een OS naar keuze kan installeren op Mac(book) zonder dat Apple gaat dreigen met bv garantie intrekken en/of onmogelijk maken met vendorlocks.
field33P @LurkZ18 juni 2023 12:41
Je kan gewoon een eigen OS op Macs installeren (zoals Asahi Linux), je hoeft alleen voor het OS zelf geen ondersteuning te verwachten buiten de mogelijkheid om de bootloader niet-Apple-code te laten draaien.
Groningerkoek @LurkZ18 juni 2023 12:42
Wat een onzin, het staat je al decennialang vrij om een ander OS op je Mac te installeren en dat heeft niets nodig met vendorlocks of garantie.
Max.Visser @Groningerkoek18 juni 2023 20:07
Als overheid kun je Apple verplichten dat ze bepaalde onderdelen van het OS open source maken en documentatie beschikbaar stellen aan derden. Persoonlijk vind ik het niet gek dat er zon regel wordt gesteld alleen aan van dit soort producten waar er miljoenen aan geproduceerd worden elk jaar.

Ik vind het persoonlijk jammer dat je nog weinig kunt met een iPhone die geen software updates meer krijgt en dat je feitelijk zonder Apple er niks meer mee kan
Houtenklaas @Max.Visser18 juni 2023 21:12
En dat vind ik dan weer te ver gaan. Daar zitten vele duizenden manuren/weken/maanden/jaren werk in en is hun IP (Intellectual Property). Software heeft een eindige levensduur, je kan en mag niet van een fabrikant verwachten dat ze tot sint juttemis alles moeten onderhouden, dat is onbetaalbaar voor iedereen, onderdelen zijn er op een gegeven moment niet meer. En ja, dan wordt het device gevoeliger voor aanvallen en dergelijke. Niet voor niets stellen bank-apps eisen aan een OS versie. Voor een Samsung die geen updates meer krijgt geldt exact hetzelfde als voor Apple. Jammer de bammer.
Bulkzooi @Rex18 juni 2023 12:45
Het heeft 20 jaar geduurd, maar de overheden zien eindelijk in dat de app stores een soort "koppelverkoop" zijn die verboden moet worden.

Ik kan niet wachten tot ik services/apps BUITEN Apple/Google om kan kopen en daar als end user van kan gaan profiteren.
yes, en Zuidoost Azië neemt het voortouw om de macht van de Amerikaanse bugtech in te dammen. Dit gaat dan over inapp aankopen, waarbij Android en Google Services een gegeven zijn (behalve voor China en Rusland dan, en wsl Noord-Korea en Iran). Maar de betreffende bedrijven betalen wel eerst allerlei settlements.

nieuws: Zuid-Koreaanse appstorewet gericht op Apple en Google gaat 15 maart in

[Reactie gewijzigd door Bulkzooi op 22 juli 2024 17:07]

Rex @Bulkzooi18 juni 2023 23:42
Nou ja.... "voortouw" wil ik het ook niet noemen. In Nederland heeft de overheid er al voor gezorgd dat sommige apps al hun eigen betaalsysteem mogen toepassen in de Apple App Store. Volgens mij waren wij de eerste op de wereld.
Bulkzooi @Rex19 juni 2023 03:33
Nou ja.... "voortouw" wil ik het ook niet noemen. In Nederland heeft de overheid er al voor gezorgd dat sommige apps al hun eigen betaalsysteem mogen toepassen in de Apple App Store. Volgens mij waren wij de eerste op de wereld.
Ow, via jurisprudentie bedoel je dan? Tja, data-science in het spirituele domein is dan ook geografisch gebonden.

Ik bedoel dat het politieke proces in Zuidoost Azië sneller wetten zal opleveren.

En een boetje van €35 miljoen schrikt Google en consorten niet af... Een groot gedeelte van de business modellen calculeren zelfs aanzienlijke delen juridische kosten in.

Anders kan je wellicht wat specifieker zijn waar je naar refereert.
Rex @Bulkzooi19 juni 2023 13:33
Ik heb het ff moeten opzoeken, want ik wist niet meer precies hoe het zat, maar blijkbaar had (de Nederlandse) ACM apple verplicht om andere betaalmogelijkheden voor datingapps toe te laten in Nederland.

Dit is iets wat als sinds 2021 speelt. (Bron Tweakers - Bron Apple)
Bulkzooi @Rex19 juni 2023 13:41
Ik heb het ff moeten opzoeken, want ik wist niet meer precies hoe het zat, maar blijkbaar had (de Nederlandse) ACM apple verplicht om andere betaalmogelijkheden voor datingapps toe te laten in Nederland.

Dit is iets wat als sinds 2021 speelt. (Bron Tweakers - Bron Apple)
Thnx.
Dat betreft een technische oplossing om een geschil op te lossen.

Gezien de dominantie van Apple kan je idd stellen dat Nederland het voortouw neemt om de leverancier te laten doen wat Nederland wilt, maar dit is geen wettelijk kader. Leuke indicatie, dat wel.

Het zegt eerder iets over de innige relatie tussen Nederland, Apple en bepaalde payment-providers, alsmede iets over de rol van Nederland in de EU.

[Reactie gewijzigd door Bulkzooi op 22 juli 2024 17:07]

CH4OS @Rex18 juni 2023 12:42
Bij Android kun je sideloaden, dus daar kan het al. Je kunt dus ook al alternatieve app stores installeren en dus ook buiten Google om zaken aanschaffen.
Neocortex-re 18 juni 2023 16:17
Als ik kijk naar wat er op mijn telefoon staat zijn het veel gratis apps, ik tel er 133. Ook die worden aangeboden via het platform. Vaak zijn het apps die horen bij abonnement zoals een tijdschrift of spotify.
Dat zet die 30 procent wel in een ander daglicht.

Daarvoor krijg ik een platform dat behoorlijk safe is. Dat is belangrijk want er staat financiële en ook medische informatie op.
Blokker_1999
@Neocortex-re18 juni 2023 16:57
Dat het platform veilig is bekostigd men gewoon al met de verkoop van de toestellen. De marge op die toestellen is al enorm groot. Hoe denk je dat Apple 1 van de rijkste bedrijven ter wereld is geworden? Dat is niet door maar net genoeg te vragen om de kosten te dekken. Neen, dat komt door overal zoveel mogelijk uit te persen.

Het is daarnaast toch ook niet normaal dat diegene die beslissen hun app betalend aan te bieden de kosten zouden moeten dragen voor een platform waarop anderen gratis hun apps kunnen aanbieden. Als de kostendekking van het platform het probleem was, reken dan de developers de ware kosten van hun app aan.
Scriptkid @Neocortex-re19 juni 2023 13:05
Dus jij wilt beweren dat de egs en steam geen veilige stores zijn neem ik aan dan.
ShadLink 18 juni 2023 12:28
Dit (deze en soortgelijke wetgeving) gaat er uiteindelijk toe leiden dat smartphones en tablets een stuk duurder gaan worden. Denk aan straks 5 duizend euro (fictief, maar veel duurder dan ze nu zijn) voor een iPhone. Gezien de winst die Apple hierdoor verliest op een andere manier vergoed moet worden.

Dit gaat NIET de concurrentie verbeteren. In geen geval.
Groningerkoek @ShadLink18 juni 2023 12:39
Dit gaat dan ook niet om concurrentie aangaande telefoons, dit gaat om concurrentie aangaande stores, software en betaalsystemen.

Zelf vindt ik het huidige eco-systeem van Apple erg fijn, alles op 1 plek, redelijk veilig, goede klantbescherming, al die meegeleverde en eigen apps van Apple werken over het algemeen prima etc.. etc.. en van mij voor mijn eigen gebruiksgemak mogen we het houden zoals het is ondanks dat dit niet echt bevorderend werkt voor concurrentie en diversiteit in opties tegengaat, maar ik kan mij ook goed voorstellen dat een ander denkt dat de platformen te groot zijn geworden om de deur voor anderen dicht te houden.

Waar ik al wel jarenlang benieuwd naar ben is waarom men alleen kijkt naar telefoons, mijn consoles bijvoorbeeld zitten ook echt helemaal potdicht en je hoort er nooit een politicus over.

[Reactie gewijzigd door Groningerkoek op 22 juli 2024 17:07]

ShadLink @Groningerkoek18 juni 2023 12:56
Apple = telefoon = ecosysteem. Zonder de App Store is er geen iPhone. Simpel. Het R&D van de iPhone wordt er vooral van betaald.

En denk maar, Apple probeert bv de prijs van de Vision Pro goed te praten door te zeggen dat het je TV en audio-installatie vervangt (zie keynote).

[Reactie gewijzigd door ShadLink op 22 juli 2024 17:07]

Groningerkoek @ShadLink18 juni 2023 13:02
iPhones zijn een dergelijk financieel succes dat iPhones prima in hun eigen ontwikkeling kunnen voorzien, het is echt onzin dat Apple andere bedrijfsafdelingen aan moet spreken om geld te hebben voor de iPhone.
En denk maar, Apple probeert bv de prijs van de Vision Pro goed te praten door te zeggen dat het je TV en audio-installatie vervangt (zie keynote).
Ik mis enige relevantie van deze opmerking tot dit artikel.
ShadLink @Groningerkoek18 juni 2023 13:17
iPhones zijn een dergelijk financieel succes dat iPhones prima in hun eigen ontwikkeling kunnen voorzien, het is echt onzin dat Apple andere bedrijfsafdelingen aan moet spreken om geld te hebben voor de iPhone.
Kunnen? Misschien. Maar de winst die Apple uit de App Store haalt is gigantisch. Die valt straks bijna volledig weg.
[...]

Ik mis enige relevantie van deze opmerking tot dit artikel.
Enkel relevant tot mijn opmerking. (Het is een voorbeeld) Apple ziet zaken als 1 geheel. Zo bepalen ze hoeveel ze voor een product vragen.
Groningerkoek @ShadLink18 juni 2023 13:22
Kunnen? Misschien. Maar de winst die Apple uit de App Store haalt is gigantisch. Die valt straks bijna volledig weg.
Ik denk dat je onderschat hoeveel mensen en ontwikkelaars gewoon bij de AppStore blijven, kijk naar Android, dat is volledig open maar de playstore is nog steeds de allergrootste.
Blokker_1999
@ShadLink18 juni 2023 16:59
Dat valt straks helemaal niet weg, hoe kom je daarbij? Vele Apple gebruikers gaan gewoon blijven vertrouwen op de huidige platformen, die schakelen niet over omdat het ineens kan. Maar het feit dat het kan zal hopelijk wel voor concurentie zorgen en voor concurentiele prijzen.

En als jij denkt dat Apple aan een gemiddelde iPhone gebruiker over de levensduur van een telefoon duizenden dollar verdient in commisie uit de app store, denk dan maar snel wat anders.
Houtenklaas @Blokker_199918 juni 2023 21:18
Al is het maar een erg lage schatting van 40 dollar over de levensduur van de telefoon (zeg 4 jaar), dus een tientje per jaar. De schatting is dat er 1.36 miljard Iphone gebruikers zijn wereldwijd. Dat levert dan 13.6 miljard dollar per jaar op aan commissie ...
CH4OS @Groningerkoek18 juni 2023 13:09
Een Wet is nooit gericht aan een bedrijf, persoon of andere entiteit, en wordt meestal juist zo breed mogelijk gemaakt. De appstores van Android en iOS zijn nu eenmaal vele malen groter dan de stores op consoles. Neemt niet weg dat het daar wat mij betreft ook open moet.
zangai7 @ShadLink18 juni 2023 12:29
Prima, dan zal Apple zichzelf uit de markt prijzen. Dan koop ik wel een Android. Die iPhones zijn zoiezo overgewaardeerd.
ShadLink @zangai718 juni 2023 12:55
En dan heb je een absolute monopoly, waarna Google de prijs voor Android kan gaan verhogen. Dus dan gaan die ook een stuk duurder worden.

Maar dan is er geen keuze meer. Dan ligt al je data bij de grootste databoer in de wereld, heb je geen privacy meer. Ook geen eigendom meer gezien Google alles op slot kan zetten. Maar of je dan gelukkig bent?

[Reactie gewijzigd door ShadLink op 22 juli 2024 17:07]

zangai7 @ShadLink18 juni 2023 16:00
Er is helemaal geen prijs voor Android, omdat het business model anders is. Ja, het kan zijn dat Google meer invloed krijgt, maar als alles een open systeem is, dan zullen ook wel derde partijen optreden die een alternatief aanbieden.
Daarnaast, als Apple de prijzen gaat verhogen en mensen kopen het niet meer, dan zal Apple toch de prijzen omlaag moeten doen, en hun verlies nemen. Het is trouwens ook niet zo alsof Apple de laatste jaren alleen break-even heeft gespeeld; de winsten zijn exorbitant hoog.
Blokker_1999
@zangai718 juni 2023 17:01
Euhm ... Google vangt geld voor elke Android die hier verkocht wordt. AOSP is een open project, maar op onze telefoons staat geen AOSP. Vraag maar eens aan Huawei hoe succesvol je nog bent als je hier enkel nog AOSP zou kunnen leveren.

Wij willen met zen allen de Google apps, en vooral net die play store, gmail en youtube. En dat kost de fabrikanten gewoon geld.
Houtenklaas @ShadLink18 juni 2023 21:27
Exact om die reden heb ik enige tijd geleden een Jolla licentie aangeschaft. Ik kan er nog steeds niet lekker aan wennen, maar dat komt omdat ik voor werk nog een Android ding heb en eigenlijk de hele dag daarmee vergroeid ben. Maar ik heb grote sympathie voor die club, alhoewel de grote massa er nooit van gehoord heeft en er helaas ook nooit van zal horen :(
Verwijderd 18 juni 2023 16:28
Dit is misschien een beetje of topic en onpopulair mening van mijn kant maar ik denk persoonlijk dat de overheden hun tijd beter kunnen besteden in het stimuleren van bedrijven om te kunnen concurreren met grote bedrijven zoals Apple en Google bijvoorbeeld. Daarmee bedoel ik dus niet concurrentie op appstore/playstore niveau maar gewoon op os niveau. Laat hun maar zelf eigen platform ontwikkelen ipv zeuren dat Apple/Google te dominant is op smartphones markt en dat hun hebben monopolie op hun eigen platform.

Dat Apple en Google dominant is op smartphones markt, dat ontkent ik niet en ik vind het goed als concurrentie komen, echter de manier waarop de overheden dit soort dominantie het hoofd willen bieden is niet bevorderlijk voor de innovatie vind ik.
Groningerkoek @Verwijderd18 juni 2023 17:05
Soms zijn markten zo vergeven dat je er als nieuwkomer niet meer tussen komt, Android en iOS zijn samen zo ongelofelijk dominant dan je er als nieuwkomer niet tussenkomt tenzij je echt vele tientallen miljarden er tegenaan gooit en zelfs dan is het maar de vraag of je niet na 5 jaar de stekker er maar uit moet trekken, niemand die nu nog die gok gaat wagen.
Jan Onderwater @Groningerkoek18 juni 2023 21:28
Zoals Nokia die zo de markt in handen had dat er geen andere fabrikant meer tussen kon komen?
Groningerkoek @Jan Onderwater18 juni 2023 22:56
Nokia heeft nooit een monopolie gehad en was ook nooit deel van een Duopolie, en het maximale marktaandeel wat ze ooit hadden was 49,4%

Dus nee, niet zoals Nokia.

iOS en Android hebben samen meer dan 99%
Guus... @Verwijderd18 juni 2023 23:01
In sommige markten of productcategorieën is het niet mogelijk om veel concurrenten te hebben. Bijvoorbeeld bij netwerken zoals het spoor maar ook bij technologieën zoals een OS van een telefoon. Zeker niet als deze ook nog verweven zijn met de technologie van de apparaten en het hele applicatie ecosysteem. De enige manier om deze situatie te verbeteren is door wetgeving die bijvoorbeeld de koppeling verbiedt of toegang moet toestaan voor concurrenten.
skatebiker @Guus...19 juni 2023 12:18
Waarom kan een OS als Windows, macOS en Linux wel geschikt zijn voor vrij installeren van apps ? En omdat het op een apparaatje wat je in je zak stopt ineens niet ? Van de OS-en zijn er ook maar drie grote leveranciers.
Die smartphones zijn, in tegenstelling tot ca. 2007 in de begintijd van de smartphone, een volledige computer, net als een laptop of desktop.
Bozebeer38 18 juni 2023 12:05
Tech giganten hebben veel te veel macht verkregen helaas door de jaren heen.
Aan de andere kant, de consument is ook niet helemaal onschuldig wat dit betreft.
CH4OS @Bozebeer3818 juni 2023 12:19
Hoezo? Apple heeft van begin af aan de touwtjes in handen én staat geen 3rd party app store toe. Wat daar de schuld van de consument aan is ontgaat mij even.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 17:07]

MissMe NL @CH4OS18 juni 2023 17:01
Denk het stemmen met portemonnee. Grotendeels van de gebruikers vinden het wel prima zo. Wij als "tweakers" zien het gevaarlijke er van in. Maar dat is met veel dingen zo. Heel eerlijk vind ik het ook prima. Ondanks ik het wel snap. Ik doe veel met google pay omdat ik een "loophole" gebruik. Dus ik kan eigenlijk niet klagen.

[Reactie gewijzigd door MissMe NL op 22 juli 2024 17:07]

litebyte @Bozebeer3818 juni 2023 16:50
Je kunt een aantal omschrijven als 'digitale overheden' Door hun populariteit beinvloeden ze beleid en het electoraat. Dat is ook een van de redenen dat grote social media bedrijven een positie hebben kunnen innemen dat een serieuze aanpak (lees tijdelijk danwel permanent verbod door het lak hebben aan wetgeving) niet tot nauwelijks nog mogelijk is. Er is geen partij in Nederland of clan in de EU die durft te zeggen, nu is het genoeg we verbieden facebook.

M.b.t. Japan, vrijwel al mijn collega's zijn Japans evenals m'n schoonfamilie en er is niemand van ze die geen apple gebruikt, Veruit het meest populaire telefoonmerk in Japan met een gigantische markt die dus gesloten is voor andere betalingssystemen, frappant dat Japan niet eerder maatregelen heeft willen nemen.
Sfynx 18 juni 2023 15:57
Ik wil niet bij jan en alleman mijn betaalgegevens achterlaten en up to date houden. Dus tegen als er geen verplichting komt om een app óók in de App Store uit te brengen, desnoods tegen een hogere prijs. Ik wil alles daar downloaden, en heb ook mijn ouders net een beetje wegwijs gekregen dat ze daar alles kunnen vinden. Op die manier kan ik voor de jongere familieleden ook restricties op downloaden van apps blijven instellen via family sharing, hoe willen ze die functionaliteit precies gaan behouden met andere app stores?

[Reactie gewijzigd door Sfynx op 22 juli 2024 17:07]

watercoolertje
@Sfynx19 juni 2023 07:13
Restricties kunnen dan toch verplaatsen naar het OS ipv in de store, dan kan je uit elke strore standaard of specifieke apps blokkeren.

Je ouders kunnen gewoon de AppStore blijven gebruiken en jij ook. Dat er misschien wat apps verdwijnen, tja jammer, jou wensen zijn nou eenmaal niet zo belangrijk op wereldniveau (en de mijne ook niet). Daarnaast geloof ik niet dat (andere) app makers dat gat niet op gaan vullen.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 17:07]

Roel1966 18 juni 2023 18:00
Op zich vind ik dit Japans wetsvoorstel in zekere zin niet echt verkeerd om de macht van Google en Apple wat in te gaan dammen. Maar daarbuiten vind ik het soms ook onpraktisch dat je alleen via Google of Apple een app kan kopen en betalen. Vooral wanneer je geen creditcard hebt dan zijn de betaalmogelijkheden best wel beperkt.

En ja dat je standaard apps kan verwijderen vind ik ook zeer zeker een pluspunt want er zijn vooral op mijn Android smartphone genoeg apps die ik graag kwijt zo willen. En ja ik weet dat je kan rooten en ze dan alsnog kan verwijderen maar ik wil mijn smartphone standaard houden.
purge @Roel196618 juni 2023 22:13
Bij Apple kan je ook betalen via iDeal of tegenwoordig via je telefoonrekening (afhankelijk van je mobiele provider). Het tegoed wordt dan op je Apple ID account bijgeschreven.
Ik vermoed dat het gaat om direct vanaf je bankrekening te kunnen betalen zonder tussenkomst van je Apple account en/of Google’s tegenhanger.

Eigenlijk doen Apple en Google dit nu opzelfde manier als een betaling met een gameconsole. Dat is een discussie voor een andere keer.

[Reactie gewijzigd door purge op 22 juli 2024 17:07]

Roel1966 @purge18 juni 2023 22:47
Bij Apple kan je ook betalen via iDeal of tegenwoordig via je telefoonrekening (afhankelijk van je mobiele provider).
Je kan voor zover ik heb kunnen ontdekken niet rechtstreeks bij Apple met iDeal betalen. Enigste wat je wel dan via iDeal kan doen is het tegoed ophogen maar dat gaat in vaste bedragen. Geloof dat dit vanaf 10 euro pas gaat en dan weer in stappen van 10 euro ( 20, 30 etc. ). Nadeel daarvan vind ik dan dat als je b.v. een app van 2 euro koopt dat je dan 8 euro op dat tegoed hebt staan. Zo vaak koop ik geen apps en je dan toch voor die ene keer 10 euro kwijt bent.

En via mobiel kan bij mij ook ja maar dan heb je totaal geen controle meer en misschien opeens een hogere mobiele rekening dus dat vind ik niet ideaal.
Jan Onderwater 18 juni 2023 21:23
Wat zou je vinden van:
Mensen willen dat overheden andere betaalsystemen toelaten dan hun eigen...
De macht van overheden is veel te groot en hun invloed is veel te groot.

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