Japan wil dat Google en Apple andere betalingssystemen dan hun eigen toestaan

Een Japans overheidspanel wil Google en Apple per wet verbieden om appontwikkelaars verplicht gebruik te laten maken van de eigen betalingssystemen van de techgiganten bij het verkopen van apps via de Play Store en App Store.

De voorgenomen regelgeving moet de techbedrijven verplichten om betalingen via thirdpartyplatforms mogelijk te maken. Ook moeten downloads uit andere appwinkels dan de Play Store en App Store worden toegestaan zolang er voldoende maatregelen worden genomen op het gebied van privacy en beveiliging. Verder moeten Google en Apple ervoor zorgen dat vooraf ingestelde apps op hun smartphones makkelijk te verwijderen zijn en dat hun eigen diensten in zoekmachines geen voorkeursbehandeling krijgen.

Apple en Google zijn met iOS en Android dominant op de smartphonemarkt en verplichten ontwikkelaars momenteel om gebruik te maken van de betalingssystemen van de techgiganten. De bedrijven brengen tot frustratie van veel ontwikkelaars tot 30 procent commissie in rekening als smartphonegebruikers een externe app aankopen via de Play Store of App Store. Daar wil het Japanse overheidspanel, bestaande uit onder meer ministers Yasutoshi Nishimura en Shigeyuki Goto, verandering in brengen.

Ook willen de Japanse ministers dat leveranciers van OS'en alternatieve manieren aanbieden om apps op een veilige manier te verkrijgen, in plaats van enkel via hun eigen appwinkels. Momenteel bepalen Google en Apple namelijk welke apps geïnstalleerd mogen worden op iPhones en Android-telefoons. Apple staat iPhone-gebruikers bijvoorbeeld alleen toe om apps te downloaden via zijn eigen App Store. Het overheidspanel wil een wetsvoorstel over de kwestie volgend jaar bij het parlement indienen.