Intel gaat nieuwe fabriek in Israël bouwen ter waarde van 23 miljard euro

Intel gaat een nieuwe chipfabriek openen in Israël, waarvoor het omgerekend 22,9 miljard euro neertelt. De fabriek moet in 2027 geopend worden en zeker tot 2035 actief zijn. Intel gaat er wafers produceren.

Intel is al actief in het land; het heeft er al meerdere onderzoekscentra en een fabriek. Het bedrijf gaat 7,5 procent belasting betalen omtrent deze fabriek in plaats van het daar gangbare 5 procent, maar daar krijgt het ook wat voor terug. Als het aan bepaalde voorwaarden voldoet, dan krijgt het van de overheid 12,8 procent van zijn investering terug. Dat schrijft onder andere Bloomberg.

Tegelijkertijd is Intel aan het uitbreiden in Duitsland. Daar spreekt het met de overheid over een mogelijke fab in de stad Maagdenburg. De twee partijen zijn momenteel in onderhandeling over de miljarden euro's subsidie die daarbij gemoeid zullen zijn, maar naar verluidt naderen ze wel een akkoord.