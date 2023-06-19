Intel gaat nieuwe fabriek in Israël bouwen ter waarde van 23 miljard euro

De rijkste landen hebben ook de grootste inkomensongelijkheid in de wereld.
Wij zijn een ontzettend rijk land, waarom groeit de wachtrij voor de voedselbank en heeft het kabinet 2 jaar geleden een soort nood-wet er door heen moeten rammen om de wachtrijen bij de schuldsanering terug te brengen naar 2 maanden.
De economie moet voor iedereen werken, niet alleen de 'lucky few'.
Het loon is de afgelopen 30 jaar enorm achter gebleven op de groeiende rijkdom in ons land, of wacht, alleen voor ons loonslaven.
Het gemiddelde salaris van een ING medewerker is zo'n 60.000 euro, de CEO verdient 1,8miljoen per jaar, dat is maar 30 keer zo veel. De ING is geen uitzondering, verre van.
Het is goed voor de maatschappij als het geld in beweging onder het volk zit. Niet als bijna alles bij de aandeelhouders blijven liggen.
Wel goed leesvoer: https://www.uu.nl/in-de-m...democratie-en-het-klimaat
Waarom hebben we zo'n 100 mensen die een half miljard of meer waard zijn, terwijl 1 op de 9 kinderen opgroeit in armoede.
GoEd VoOr De EcOnOmIe... Enkel de korte termijn economie voor de 'lucky few'.
Het is dat de oppositie wat tegengas geeft de laatste jaren en we o.a. wat werknemersrechten TERUG gekregen hebben.
Zoek voor de lol eens wat globalere statistieken erbij, de welvaart is de vorige eeuw in sneltreinvaart een stuk eerlijker verdeeld onder de mensen. Niet alleen hier in het westen, over de hele wereld.
Maar rond 90-00 is het tij gekeerd. Het gat tussen rijk en arm is in het westen in rap tempo gaan groeien, de armoede is globaal in rap tempo aan het toenemen. Het aantal doden door honger neemt toe, het aantal doden door conflicten neemt toe.
Ons huidige economisch systeem en het inbalans dat dit met zich meebrengt, gaat op de lange termijn grote problemen veroorzaken.
[Reactie gewijzigd door batjes op 22 juli 2024 19:18]