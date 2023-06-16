Intel gaat assemblage- en testfabriek voor chips bouwen in Polen

Intel heeft plannen gepresenteerd voor een assemblage- en testfaciliteit in de buurt van Wrocław, Polen. De fabrikant investeert ongeveer 4,6 miljard dollar in de fabriek, die tegen 2027 daadwerkelijk in gebruik genomen moet worden.

De assemblage- en testfabriek is volgens Intel de laatste schakel in wat de chipmaker een 'eind-tot-eindketen' van chipproductie in Europa noemt. In Ierland, en later in Duitsland, worden wafers geproduceerd. De betreffende fabriek in Polen verwerkt deze wafers vervolgens tot individuele chipdies, waarna de onderdelen tot het eindproduct geassembleerd worden. Vervolgens kan er in het testgedeelte van de faciliteit gekeken worden of alles naar behoren werkt. De fabriek kan chips en wafers van Intel zelf, van Intels Foundry Services-klanten en van externe foundry's assembleren en testen.

Naar verwachting levert de nieuwe faciliteit zo'n tweeduizend permanente banen op en nog eens duizenden banen voor de bouw. In de Poolse stad Gdańsk werken daarnaast nog eens vierduizend medewerkers in Intels grootste r&d-afdeling in Europa. Volgens de premier van Polen is het de 'grootste buitenlandse greenfield-investering' in de geschiedenis van Polen.

Intel is al langer bezig met het uitbreiden van zijn chipproductiecapaciteit, als onderdeel van zijn IDM 2.0-strategie. Behalve in Polen, werkt Intel ook aan uitbreidingen in andere Europese landen. Het bedrijf wil een geavanceerde chipfabriek bouwen in Duitsland, waarover Tweakers eerder een achtergrondverhaal heeft gepubliceerd. Het bedrijf wil ook een r&d-locatie in Frankrijk en mogelijk een packagingfabriek in Italië bouwen, hoewel daarover nog geen concrete afspraken zijn gemaakt.

Intel zal naar verwachting subsidie vragen aan de Poolse regering voor de bouw van de assemblage- en testfabriek. Dat is mogelijk onder de European Chips Act, waarvoor eerder dit jaar groen licht werd gegeven. EU-lidstaten maken daarmee gezamenlijk miljardensubsidies vrij voor de bouw van nieuwe chipfabrieken. Hoeveel subsidie Intel vraagt voor de Poolse fabriek, is niet bekend.

Intel fabriek PolenIntel fabriek PolenIntel fabriek PolenIntel fabriek Polen

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 16-06-2023 13:03 83

16-06-2023 • 13:03

83

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Reacties (83)

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DjoeC 16 juni 2023 13:25
Een investering van 2.300.000 per werknemer. Dat is nogal wat, stel dat ze 25% subsidie gaan krijgen dan is dat 500.000 per werknemer ofwel een paar jaarsalarissen.

Werknemers tijdens de bouw mag je denk ik niet meetellen want die banen houden al vrij snel op. Ook de R&D mag je niet meetellen want die zitten blijkbaar al in Polen.

Als landen niet zo graag chipsindustrie binnen hun eigen grenzen zouden hebben (in dit geval Polen en dan vast via de EU) zouden zulke mooie andere dingen kunnen doen met dat geld. Ook zonder subsidie worden die fabrieken toch wel ergens gebouwd,
Robbaman @DjoeC16 juni 2023 13:33
Ja, in het Verre Oosten, en daar willen we dus graag vanaf.

Daarnaast wel wat apart dat je die tijdelijke banen niet meerekent. Het geld dat naar die mensen gaat vloeit toch gewoon weer de economie in (neem in ieder geval aan dat die mensen het geld niet in de open haard gaan gooien in ieder geval).

Zo'n subsidie kost dus wel een smak geld, maar het heeft als doel om iets in beweging te zetten dat op langere termijn iets oplevert (geld, banen, onafhankelijkheid van andere werelddelen, etc)
d3x @DjoeC16 juni 2023 14:34
in een ander artikel ging het op tweakers over het hergebruiken van EU boetes die rechtstreeks gaan naar de gewone mens (die er in zekere mate wel zullen zijn in getallen met een paar 0).... hier is wederom een mooi voorbeeld van welke "mens" deze subsidies geeist worden om iets op te starten.

subsidies in Polen voor assemblage
subsidies in Duitsland voor FAB

er gaan mensen werken en er wordt kennis vergaard, dat wel, maar het blijft een US firma. Mijn inziens dus foute keuze vna EU, er zijn genoeg echte EU chip fabrikanten die extra subsidies kunnen gebruiken voor technologie IN EU BY EU.

[Reactie gewijzigd door d3x op 27 juli 2024 01:25]

Aldy @DjoeC16 juni 2023 15:27
Ik vond je berekening erg simplistisch omdat ook de gebouwen en machines geld kosten, maar als je bedenkt dat zo'n fabriek anders in een ander land had gestaan, dan heb je gelijk en komt je berekening aardig in de buurt van de werkelijkheid.
Stijnvi @DjoeC16 juni 2023 18:48
Als landen niet zo graag chipsindustrie binnen hun eigen grenzen zouden hebben (in dit geval Polen en dan vast via de EU) zouden zulke mooie andere dingen kunnen doen met dat geld. Ook zonder subsidie worden die fabrieken toch wel ergens gebouwd.
Het probleem is alleen dat die fabriek dat niet binnen de EU gebouwd zal worden, en we daardoor weer afhankelijk zijn van andere landen.
De twee grootste spelers zijn op dit moment Taiwan en de VS, en van allebei is het niet echt fijn om afhankelijk te zijn.
Taiwan kan namelijk zomaar binnen worden gevallen door China, waarna je dus volledig afhankelijk bent van China. Waarom dat geen goede zaak is lijkt me wel duidelijk.
Maar de VS gebruikt ook heel erg graag hun economische macht om hun politieke ideologie door te drukken. En hoewel die nu redelijk in lijn ligt met de EU, kan dat met iedere presidentiële verkiezing compleet omslaan.
Bovendien is de VS deze maand nog bijna failliet gegaan, dus economisch gezien is dat ook niet ideaal.
Antenne Bayern 16 juni 2023 13:22
Intel gaat assemblage- en testfabriek voor chips bouwen in Polen

Het blijft wel gek dat er veel met het geld van de belasting betaler wordt gesmeten om een commercieel bedrijf dat in eigendom is van de aandeelhouders moeten krijgen omdat er anders geen fabriek kan komen in Europe..//
The Realone @Antenne Bayern16 juni 2023 13:45
Tja, als we willen dat er meer van dit soort processen in de EU plaatsvinden om alle bekende redenen, dan zul je er wel iets tegenover moeten stellen. We de EU niet het beste vestigingsklimaat heeft zijn er andere voordeeltjes nodig voordat een bedrijf hier wil investeren.

Dat gezegd hebbende is het niet zo dat al dat geld maar over de balk gesmeten wordt. Dit soort investeren creëert ook banen, lokale infrastructuur en is dus goed de economie. Daarbij hebben we ook pijnlijk ervaren wat het "de belastingbetaler" kost als we voor bepaalde kritieke zaken afhankelijk zijn van minder betrouwbare landen.

Ofwel, de belastingbetaler profiteert. In welke mate exact is altijd het grote discussiepunt natuurlijk.
naaitsab @The Realone16 juni 2023 13:56
Ofwel, de belastingbetaler profiteert. In welke mate exact is altijd het grote discussiepunt natuurlijk.
In deze usecase is het wel wat makkelijker uit te leggen. Denk dat iedereen wel heeft gemerkt in levertijd en/of prijs wat de afhankelijkheid van Azië en vooral China heeft veroorzaakt in Europa en de US. Normaliter ben ik niet zo'n voorstander van "winnen dmv subsidie" maar in dit geval zit er wel een gigantische afhankelijkheid (lees: machtspositie) achter die alleen maar groter wordt.

Al vind ik de keuze voor Polen dan weer wat minder geslaagd vanuit EU oogpunt als de subsidie uit dat potje komt. Volgens mij hebben ze vaak genoeg laten zien dat ze de regels vooral naar eigen gewin honoreren. Hoop dat de overige productie en vooral ontwikkelings-componenten wat meer richting BeNeLux en Duitsland komen.
CAPSLOCK2000 @naaitsab16 juni 2023 15:12
Al vind ik de keuze voor Polen dan weer wat minder geslaagd vanuit EU oogpunt als de subsidie uit dat potje komt. Volgens mij hebben ze vaak genoeg laten zien dat ze de regels vooral naar eigen gewin honoreren. Hoop dat de overige productie en vooral ontwikkelings-componenten wat meer richting BeNeLux en Duitsland komen.
We geven die subsidie niet om het gastland er beter van te maken maar om zo'n fabriek te krijgen die eigenlijk te duur is. Ik vind het niet gek dat Intel in een land gaat zitten met (relatief) lage lonen, dat is ook de hele reden dat ze die fabrieken vooral in andere delen van de wereld bouwen.
In een ander land bouwen zou nog meer subsidie kosten.
Jack77 @CAPSLOCK200016 juni 2023 15:34
In de tijden voor de globalisering zouden we gewoon een hoge importtax heffen. Waardoor Intel ook gestimuleerd werd om productie in de EU te vestigen. Dan was er vooral in de EU competitie om de fabriek te vestigen. Maar goed, WTO enzo maakt het bedrijven mogelijk om wereldwijd landen tegen elkaar uit te spelen.
CAPSLOCK2000 @Jack7716 juni 2023 16:06
In de tijden voor de globalisering zouden we gewoon een hoge importtax heffen. Waardoor Intel ook gestimuleerd werd om productie in de EU te vestigen.
Volgens mij werkt dat niet als je geen lokale productie (of verschillende buitenlandse concurrenten) hebt. Als je ene (buitenlandse) leverancier importheffingen moeten betalen dan kan die ze één op één aan de klanten doorberekenen. Zolang wij afhankelijk zijn van die chips zullen we ze blijven kopen en de heffing betalen.

Er verandert pas iets als de heffing zo hoog wordt dat iemand het de moeite waard vind om zo'n fabriek in Europa te bouwen. We hebben het dan over vele miljarden voor er iemand ook maar aan z'n neus krabt.
Daarna zal het nog jaren duren voor de eerste chips van de band rollen. In de tussentijd betalen wij bizar hoge heffingen waardoor we onmogelijk nog met het buitenland kunnen concurreren. In theorie is dat ook weer op te lossen met nog meer heffingen maar het wordt allemaal wel heel complex en heel duur.

Op zich vind ik importheffingen een goede oplossing voor veel problemen, maar niet in dit geval en op dit moment.

Dit is ook maar de eerste stap. Zo'n fabriek alleen kan niks, ze doen alleen assemblage van onderdelen die elders zijn gefabriceerd. Als er forse importheffingen op die onderdelen komen dan kan zo'n fabriek ook nooit rendabel worden. Het plan is dat er na deze fabriek nog vele volgen zodat we langzaam maar zeker steeds meer van het productieproces in eigen handen hebben.
Voorlopig zullen we fors moeten investeren om deze industrie hier te kickstarten. Als dat succesvol is en er concurrentie ontstaat tussen verschillende fabrieken/landen/industriele zones dan kunnen we importheffingen gaan inzetten om een voordeel te bieden aan partijen die doen wat wij willen.

Persoonlijk ben ik niet zo'n fan van het idee dat we volledig onafhankelijk van het buitenland willen zijn.

Teneerste omdat zakelijke belangen (goedkoop samenwerken) een sterke motivator zijn om lief voor elkaar te zijn en geen oorlog te voeren. De wapenindustrie probeert altijd ruzie te stoken want daar verdienen ze geld aan, we hebben bedrijven met nog grotere belangen nodig om daar weerstand tegen te bieden.

Ten tweede omdat ik geloof in concurrentie als motiverende factor om beter en efficienter te gaan werken.
Hoe meer partijen concurreren hoe beter dus ik heb liever dat buitenlandse bedrijven ook competetief zijn en blijven. Importheffingen zijn een goede manier om bij te sturen maar alleen voor bedrijven die echt toegang hebben tot de markt. Als we (bv) Chinese producten zouden weigeren dan hebben ze ook geen reden om zich te verbeteren op punten die wij belangrijk vinden en dat remt dan weer de vooruitgang (op die punten).

[Reactie gewijzigd door CAPSLOCK2000 op 27 juli 2024 01:25]

avlt @CAPSLOCK200017 juni 2023 09:56
Persoonlijk ben ik niet zo'n fan van het idee dat we volledig onafhankelijk van het buitenland willen zijn.
Tussen wit en zwart zit grijs.
Voor sommige producten (voedsel, essentiële grondstoffen, halffabrikaten) wil je dat echt niet. En dan ligt het er nog aan van welk buitenland je afhankelijk bent.
avlt @Jack7717 juni 2023 09:37
gewoon een hoge importtax heffen
En wie betaalt die importtax? Nee, niet Intel, maar de afnemers in Europa en dus uiteindelijk jij en ik.

Importbeperkingen hebben mogelijk alleen zin als er sprake is van een eigen lokale industrie en die is er niet.

Bovendien zul je zien dat de lokale industrie dan ook de prijzen gaat verhogen door de afwezigheid van concurentie.

Dit hele proces zag je gebeuren toen Trump importheffingen op buitenlands staal ging heffen; uiteindelijk betaalden de Amerikaanse afnemers meer voor binnen- en voor buitenlands staal.
The Realone @naaitsab16 juni 2023 14:30
Nederland heeft niet echt de ruimte voor dit soort grote projecten lijkt me. Op z'n minst dienen we zeer selectief te zijn. Duitsland heeft een grote aantrekkingskracht want zij hebben die ruimte wel, daarom zie je ook veel beweging aldaar. Polen is geen slechte keuze, tuurlijk gedragen ze zich niet altijd zoals wij dat graag zouden zien, maar ze zijn gewoon onderdeel van de EU en hebben ook een sterke economische afhankelijkheid van ons. Die kunnen zich niet zomaar vanalles veroorloven.

Winnen d.m.v. subsidie klinkt niet goed, maar uiteindelijk gaat het om het grote plaatje. Idealiter zouden wij een vestigingsklimaat hebben waar bedrijven in grote getalen naar toe rennen, maar er zijn legio redenen waarom dat niet realistisch is waarbij we blij mogen zijn met een aantal van die redenen.
Dan zijn die subsidies een prima alternatief.
Maurits van Baerle @Antenne Bayern16 juni 2023 15:01
Je kunt de meeste van dit soort injecties zien als een investering die zich meestal ruimschoots terugverdiend. Het doel van overheden is niet geld verdienen maar om het land beter te maken dus het is niet een directe terugbetaling met winst maar eerder eentje die terug te zien is in economische groei.

Bovendien, ik moet de eerste subsidie op dit niveau nog tegenkomen die meer dan 45% van het benodigde bedrag bijdraagt, het meeste moet dus altijd nog eigen geld zijn. Verder zijn er ook vaak nog extra eisen zodat het geld wel aan A (bijv. bodemonderzoek, constructie, personeelswerving) maar niet aan B (bijv. salarissen, dividend) besteedt mag worden, of dat je geen subsidie kunt krijgen voor fase X van het project maar alleen fase Y.

Als de regios Wrocław en Gdańsk hierdoor weer andere bedrijven aantrekken in die hoek, de toeleveranciers of afnemers, dan levert dat weer een hoop op. Het zal waarschijnlijk nooit hét Europese chip cluster in Dresden kunnen evenaren maar dat hoeft ook niet om succesvol te zijn.
Bulkzooi @Maurits van Baerle17 juni 2023 17:01
Het blijft wel gek dat er veel met het geld van de belasting betaler wordt gesmeten om een commercieel bedrijf dat in eigendom is van de aandeelhouders moeten krijgen omdat er anders geen fabriek kan komen in Europe..//
Het kan wel raar zijn, maar het is wel normaal. En met Dresden, Gdansk en Wroclaw mogen we blij zijn dat Europa eindelijk iets aan die Amerikaanse dominantie verdient.@Antenne Bayern

Het e.e.a. kan je niet los zien van Intel's fab-dominantie, die begon te haperen op 14 nm, met de overgang naar 10 nm. Ofwel, van DUV naar EUV, waarbij ASML een soort monopolist met EUV-veto is.
Als de regios Wrocław en Gdańsk hierdoor weer andere bedrijven aantrekken in die hoek, de toeleveranciers of afnemers, dan levert dat weer een hoop op. Het zal waarschijnlijk nooit hét Europese chip cluster in Dresden kunnen evenaren maar dat hoeft ook niet om succesvol te zijn.
Ondertussen gaat Intel nu dus fab's uitrusten om ARM designs te maken. Na eerder een IDM-affaire met o.a. Rockchip, in mei 2014, lijkt Intel dit ARM avontuur nu op te pakken met MediaTek.

Vergeet overigens ook niet dat Intel een halve monopolist is qua {wifi/Bluetooth/IR/3g/4g}-technology.

[Reactie gewijzigd door Bulkzooi op 27 juli 2024 01:25]

Verwijderd @Antenne Bayern16 juni 2023 15:45
Ja als je het uit rekent ben je 2 miljoen per werknemer kwijt, zonde van dat geld
Aldy @Antenne Bayern16 juni 2023 14:53
Je hebt volkomen gelijk, maar zo gaat dat ook in de VS en het zou mij niets verbazen als dit ook in andere landen gebeurt. Het zijn of de kosten van arbeid of de subsidie. Het blijven commerciële bedrijven.
mbbs1024 16 juni 2023 13:49
Zou het niet efficiënter en milieuvriendelijker zijn om de ganse chipproduktieketen op 1 plaats te centraliseren, ipv met die chip onderdelen door half de EU te gaan rondzeulen ?

Of is de reden het laten opbieden van landen tegen elkaar op, om zoveel mogelijk subsidies te vangen ?
jpsch @mbbs102416 juni 2023 15:34
Alles bij elkaar en als er dan een dijk doorbreekt of iets dergelijks kun je helemaal niets meer?
Sissors
@mbbs102416 juni 2023 15:38
Als er nou iets is waarbij vervoer gerommel in de marge is, dan is het wel de chip industrie. Eén container kan zo enorm veel chips erin hebben, dat wat vervoeren niet het grootste probleem is.

En natuurlijk er kunnen altijd ongelukken gebeuren wat vervelend is, maar tegelijk, waar ga je het doen zetten? Dan gaan we EU subsidies allemaal in één land uitgeven?
redslow 16 juni 2023 13:54
Zonde dat deze fabriek niet in Born komt. Zou mooi in NedCar kunnen komen te staan. Personeel dat nu ontslagen word zou dan daarin over kunnen gaan.
wildhagen
@redslow16 juni 2023 13:59
Dat zijn natuurlijk twee totaal verschillende soorten bedrijven. Iemand die auto's in elkaar zet is niet per definitie geschikt om chips te assembleren.

Daarnaast zijn Nederlandse werknemers wel een stukje duurder dan Poolse werknemers, waar het salaris doorgaans een stuk lager ligt dan hier.

Plus dat Wroclaw aanzienlijk dichter bij de nieuwe geplande fabriek in/bij Dresden ligt dan Born, wat logistiek gezien eenvoudiger en dus goedkoper zal zijn.
redslow @wildhagen16 juni 2023 17:04
Over het algemeen ligt de productiviteit en kwaliteit in Nederland wel wat hoger dan in Polen.

NedCar zou men gewoon kunnen ombouwen tot zo”n fabriek ipv een compleet nieuwe fabriek te bouwen. Iets met milieu.

Logistiek is het inderdaad wel dichterbij.
SkillZ4LollZ V2 @redslow16 juni 2023 19:46
En precies waarop baseer je dat de productiviteit en kwaliteit in Nederland "wel wat hoger zijn" dan in Polen? Onder andere volkswagen laat haar autos in Polen maken ik plaats van bijvoorbeeld een Nedcar, en dat doen ze niet zomaar. Idem dito voor LG Chem in Polen.
redslow @SkillZ4LollZ V216 juni 2023 20:12
De reden dat bmw in NedCar terecht kwam, had te maken met de werkwijze van de arbeiders. Tijdens het bezoek viel door technische problemen een lijn uit. Ipv erbij neerzitten werd een anderen lijn die niet meer gebruikt werd opgestart. De mensen van BMW waren onder de indruk hoe gemakkelijk en snel dit gedaan werd. Waarbij aangegeven werd dat bij Oost-Europese fabrieken dit niet zou gebeuren. De hele lijn stil zou blijven staan tot er vanuit hogere management met een oplossing zou komen of de lijn gefixt zou zijn.

Daarnaast is onze productiviteit ook hoger dan ons salaris.

https://economie.rabobank...achter-op-productiviteit/
Patrickccc @redslow16 juni 2023 20:41
Limburgs mentaliteit, veel ex-collega's uit Ford Genk werken daar en er werd toen veel arbeiders uit Genk uitgeleend naar Keulen,Saarlouis ,Valencia en Roemenië voor nieuwe modellen te helpen opstarten.En idd als de lijn stil staat was het wachten voor een oplossing maar niet met die van Genk,die losten het op eigen initiatief de problemen op als ze het konden.
Svardskampe @Patrickccc17 juni 2023 12:41
"mentaliteit"? Gewoon VDL beleid. Werknemers gaan niet zonder sturing zelfstandig dat opeens ondernemen.

In VDL ETG was er ook door een grote hack het hele erp systeem plat. Dan was het doorwerken op de excels die je had, en anders kladpapier.

De welwillendheid in de vorm van stakingen heeft zelfs Rivian afgeschrikt

[Reactie gewijzigd door Svardskampe op 27 juli 2024 01:25]

Patrickccc @Svardskampe17 juni 2023 15:00
Dus volgens jou kunnen arbeiders niet ondernemend zijn?Er zijn zoveel dingen wat mis kan gaan aan een assemblagelijn ,heb er zelf bijna 30 jaar gewerkt.Maar toen waren er meer arbeiders en nu zijn velen door robots vervangen en als deze stil liggen dan ligt de hele lijn stil ,heb je vooral met nieuwe bedrijven te maken. Bij oudere bedrijven hebben ze meestal plaats (door modernisering) voor ingeval van als er iets moest gebeuren kunnen we daar nog verder doen vb. puntlassen.Maar uit ervaring weet ik dat bij moderne assemblage lijnen een probleem niet altijd op te lossen is met een reset knop en dan heb je een serieus probleem.
Svardskampe @Patrickccc17 juni 2023 18:31
Arbeiders in hun uppie kunnen maar weinig ondernemend zijn omdat ze niet in hun eentje kunnen gaan beslissen dan maar te gaan puntlassen in een hoekje, dan is er coördinatie van de hele lijn nodig; hence - beleid.
Patrickccc @Svardskampe17 juni 2023 23:47
Ahja,je denkt dat ze hersendood zijn.Het gaat niet over beslissen maar voorstellen.Als je daar 20,30 jaar of meer werkt is het bedrijf meer van u dan van een CEO die maar hoogsten 3 jaar blijft en die van geen toeten of blazen vanaf weet,Het zijn zij die het weten door de jaren heen , bouw je bepaalde skills ,wordt dat niet meer geleerd op school?In de jaren 80 kregen we opleiding continu verbeteren in het bedrijf over productie proces. Daarvoor kon je ook al suggesties indienen en je kreeg als je een bepaalde bedrag aan besparingen haalde een nieuwe wagen.Daar haalde men trouwens de grootste winsten uit.Team vergaderingen is uit Japan begin jaren 90 overgewaaid dat arbeiders hun zeggenschap kunnen doen omdat ze wisten "die weten het beter". Kaderpersoneel van Japanse bedrijven moesten de eerste 2 jaren aan de productie staan eer dat ze hun functie kregen, gene zever.In Duitsland idem voor foreman, kader personeel samen met arbeiders lunchen,daarvoor ondenkbaar.
Over het puntlassen had ik het op kleine onderdelen voor voormontaag of je dacht zeker over een ganse carrosserie en ik had het over oude bedrijven.En natuurlijk ,ze kunnen niet alles oplossen en vooral mensen met mentaliteit moet je hebben.Als je al lang werkt moogt je gerust uw mond open doen en erop wijzen als ze verkeerd zijn of een voorstel doen, tenzij je een klugscheißer voor u heb dan denk je trek uw plan.
Dit was mijn ervaringen in België je moet je arbeiders bij betrekken in het productieproces .
Autisme_tech 16 juni 2023 13:30
Polen wordt straks het kennis centrum van Europa, wel fijn dat de mensen dan daar werk kunnen vinden en niet helemaal hierheen hoeven om te kunnen werken.
xavalon @Autisme_tech16 juni 2023 13:39
Wat bedoel je met hoeven ze niet hier te komen werken?

Intel heeft een kantoor in Eindhoven, maar dat hebben ze vooral om dicht bij ASML te zijn. Semi conductors fabriceren is nu éénmaal een erg ingewikkeld proces en nieuwe machines moeten ingepast worden in de fabricageprocessen. Dat vraagt om afstemming. Voor de volgende generatie ASML-machines moeten de cleanrooms, die al miljarden kosten, weer worden aangepast. Bedrijven als IMEC (Belgie, Nederland) en IBM doen we veel onderzoek hoe chips kleiner (kleinere nm) gemaakt kunnen worden, waar Intel ook onderzoek naar doet naar hoe zij dat kunnen fabriceren.

Bij ASML nemen ze 4000 nieuwe medewerkers per jaar aan. En een groot deel zijn slimme koppen die ze maar deels onder de Nederlandse werkende kunnen vinden. Bij ASML werken daarom heel veel expats en het blijft nodig om ze naar hiertoe te halen omdat ASML relevant moet blijven. Er is geen alternatief voor ASML op dit moment, dus als ASML faalt te leveren, komt de productie van semi conductors in het geding.

[Reactie gewijzigd door xavalon op 27 juli 2024 01:25]

_Raymond_ @xavalon16 juni 2023 14:14
“Intel heeft een kantoor in Eindhoven, maar dat hebben ze vooral om dicht bij ASML te zijn.”

Waar baseer je dat op?
jurianv @_Raymond_16 juni 2023 14:22
Volgens mij is het kantoor op de high-tech campus (in Eindhoven) voornamelijk gericht op klantenservice, maar ik kan ernaast zitten
xavalon @jurianv16 juni 2023 15:03
Lijkt me raar op op de HTC kantoor te houden voor de klantenservice. Geen goedkope locatie en geen relevantie met onderzoek.
jurianv @xavalon16 juni 2023 15:21
Ik weet niet wat de prijs is van een locatie, maar er zitten zo ongeveer 300 bedrijven en start-ups. Niet allemaal hebben daar hun R&D zitten, wat sowieso heel uiteenlopend is als je naar alles soorten bedrijven kijkt. Shimano heeft er bijvoorbeeld hun Europese hoofdkantoor en op die locatie houden ze zich volgens mij meer bezig met product coördinatie, sales, marketing, etc.
xavalon @_Raymond_16 juni 2023 15:09
Had ik ooit begrepen. Bedrijven op de high tech campus zitten er vooral voor onderzoek, maar er zijn ook een paar hoofdkantoren gevestigd (NXP, Signify).

Maar agree, IMEC heeft ook een kantoor op de HTC maar dat onderdeel is niet het onderdeel waar ASML onderzoek mee uitvoert naar nieuwe machines. Dat onderdeel zit in Leuven. IMEC op de HTC doet ander onderzoek en ontwikkelingen.
Marcel3X @xavalon16 juni 2023 13:44
Hij bedoelt dat ze lekker wegblijven uit NL...
Verwijderd @Autisme_tech16 juni 2023 13:45
Kwaliteit kun je niet zomaar even naar een ander land verplaatsen en denken dat het dan net zo goed gaat.
De gehele keten moet top zijn het is geen toeval ASML in Nederland staat hier is de keten tot en met de bakker om de hoek en veilig kunnen drinken uit de kraan van het aller hoogste niveau.
Zyphlan @Autisme_tech16 juni 2023 14:25
ik verbaasde me daar al 5-10 jaar geleden over dat veel van de polen die hierheen komen vaak een master of bachelor hebben maar dat het simpelweg financieel gezien beter is om hier in de fabriek te staan.
JackBol @Autisme_tech16 juni 2023 14:51
Ik weet niet of dit oprecht is of een nationalistische ondertoon, maar de omgeving rondom Krakow en Katowice het kloppend hart van de Europese IT near shoring aan het worden.
Over niet al te lange tijd zullen westerlingen ook regelmatig die kant op gaan voor werk.
Verwijderd 16 juni 2023 13:20
Goedkope arbeid. En intussen nog miljarden extra's vragen van de duitse overheid.
Robbaman @Verwijderd16 juni 2023 13:30
Dit artikel gaat toch over Polen? Wat hebben Duitse subsidies daarmee te maken?
Verwijderd @Robbaman16 juni 2023 15:48
nieuws: 'Duitsland en Intel naderen akkoord miljarden extra subsidie voor chi...

De bewuste subdidies (meer/extra) terwijl Intel biljoenen maakt.
wildhagen
@Verwijderd16 juni 2023 13:49
Dat zijn twee heel verschillende fabrieken. Die in Duitsland gaat om een produktiefaciliteit, deze faciliteit in Polen doet 'slechts' assemblage en testen, maar geen produktie.

Je vergelijkt dus appels en peren met elkaar.
jpsch @wildhagen16 juni 2023 15:41
Als er een assemblage fabriek in Polen staat kan dat een drukmiddel zijn om meer support te krijgen van de Duitse overheid en omgekeerd. Het zijn zover ik weet nog steeds intenties in beide landen.
Maurits van Baerle @Verwijderd16 juni 2023 14:43
Zo goedkoop is de arbeid niet in Polen. Ze hebben al jaren schreeuwende personeelstekorten (daarom zaten er lang voor de oorlog al zoveel Oekraïnse arbeidsmigranten in Polen), hele lage werkloosheid én zijn bovendien al een tijd een van de grote economische tijgers van Europa aan het worden omdat ze de financiële crisis van 2008, de pandemie, én een oorlog in, nota bene, hun buurland economisch vrij goed hebben doorstaan.

Sinds het Brexit referendum waren er al een hoop Polen hier uit het Verenigd Koninkrijk vertrokken, aanvankelijk naar Duitsland maar tegenwoordig ook naar Polen. Aangetrokken door de goedlopende economie en banen. Er wordt hier ook wel eens gegrapt dat Britten nu arbeidsmigranten naar Polen zullen worden, zeker als Polen, naar verwachting, omstreeks 2030 rijker zal zijn dan het Verenigd Koninkrijk.

Politiek gezien is het land een beetje moeilijk op het moment maar ik ben er voorzichtig optimistisch over dat dat recht zal trekken. Ze zijn sowieso sinds de oorlog in hun buurland flink opgeschoven.


The Guardian: Poles will return east to higher wages and jobs, and UK will lose out
London School of Economics: Why is Poland’s economy emerging so strongly from the pandemic? A comparison with the UK
Foreign Policy: Europe’s Losers Have Become Its Winners Again. The balance of power in Europe is changing—just as it always has.
Sky News: Britain's economic trajectory will soon see it overtaken by Poland, Starmer to warn
Daily Telegraph: Why Poland will be Europe's next superpower

[Reactie gewijzigd door Maurits van Baerle op 27 juli 2024 01:25]

Verwijderd @Maurits van Baerle16 juni 2023 15:49
Volgens mij worden de meeste VAG onderdelen, juist in Polen gemaakt. En dat bedoel ik, goedkope, net nog geen europese arbeid.
Aldy @Verwijderd16 juni 2023 14:47
Geen verbanden leggen die er niet zijn. De miljarden extra van de Duitse overheid zijn voor de Duitse fabrieken en hebben niets van doen met de Poolse plants.
Bulkzooi 16 juni 2023 13:12
wat Intel een 'eind-tot-eindketen' van chipproductie in Europa noemt. In Ierland, en later in Duitsland, worden wafers geproduceerd. De betreffende fabriek in Polen verwerkt deze wafers vervolgens tot individuele chipdies, waarna de onderdelen tot het eindproduct geassembleerd worden.
Begrijp ik goed dat Intel helemaal onafhankelijk van ASML is aangaande Intel-made-in-Europe?

is dit de nieuwe Core zonder i?

[Reactie gewijzigd door Bulkzooi op 27 juli 2024 01:25]

tedades @Bulkzooi16 juni 2023 13:15
In Polen komt blijkbaar packaging en daar maakt ASML geen apparatuur voor.
Intel maakt altijd gebruik van ASML voor chip productie.
dmantione @tedades16 juni 2023 13:20
Het eveneens Nederlandse BESI zit wel in die markt.
Dooxed @tedades16 juni 2023 14:07
Klopt, en van nog een andere supplier (Nikon of Canon). Intel heeft expliciet een dual-supplier strategie om niet van ASML alleen afhankelijk te zijn.

[Reactie gewijzigd door Dooxed op 27 juli 2024 01:25]

MSalters @Dooxed17 juni 2023 01:00
Intel kan dat wel willen, maar Nikon noch Canon hebben EUV machines. Intel is lang op de 14 nm blijven hangen, die ze nog met DUV konden maken. Maar om verder te komen hebben ze simpelweg geen alternatief voor ASML.
Dooxed @MSalters18 juni 2023 00:09
Klopt, maar EUV wordt maar voor een klein deel van de producten gebruikt, de rest is vooral high-end DUV. En daar hanteert Intel rigoreus de dual-supplier strategie.
xavalon @Dooxed20 juni 2023 11:59
Intel zijn hele toekomstige strategie ademt EUV. Dat klein deel wordt in no-time het major deel.
Bulkzooi @tedades17 juni 2023 15:22
Assemblage (met packaging) & Test
De betreffende fabriek in Polen verwerkt deze wafers vervolgens tot individuele chipdies, waarna de onderdelen tot het eindproduct geassembleerd worden.

Vervolgens kan er in het testgedeelte van de faciliteit gekeken worden of alles naar behoren werkt. De fabriek kan chips en wafers van Intel zelf, van Intels Foundry Services-klanten en van externe foundry's assembleren en testen.
Aldus tweakers.net

Blijkbaar heeft Intel deze constructie met Polen nodig om in Europa <14 nm chips aan de man te brengen, m.b.v. EUV machines van ASML.

Als dat niet zo is dan vraag ik me af hoe Intel de Europeaan van een competitieve chip kan blijven voorzien. Tot hoeveel nm betreft deze Poolse faciliteit? En ik ga er vanuit dat het 300mm wafers zijn.

Vermoedelijk heeft Intel het idee om state-of-the-art tech vanuit Magdeburg, Duitsland te leveren.

Ofwel, een dual Europese strategy, waarbij Intel's Wifi/Bluetooth chips ook niet uit het oog verloren kunnen worden. Alsmede Frankrijk, Italy (ST), en alle andere pretentieuze Europese landen met hun eigen Chip Act's, zoals Nederland.
Cc: @cold

[Reactie gewijzigd door Bulkzooi op 27 juli 2024 01:25]

cold_as_ijs @Bulkzooi16 juni 2023 13:34
dit is assemblage en test fabriek, daar komen geen litho machines aan te pas. Die komen te staan in de Intel fabriek die Intel in Duitsland wil bouwen
Kraay89 @Bulkzooi16 juni 2023 13:15
Ik weet het niet, maar dat blijkt iig niet uit het stukje dat je quote. ASML produceert (een deel van?) de machines waarmee de verschillende processen in het gequote stukje uitgevoerd worden.

ASML is een leverancier van apparatuur, niet van ingredienten voor chips.
tedades @Kraay8918 juni 2023 01:24
Meer informatie over frond-end en back-end development vind je hier: https://news.skhynix.com/...ng-semiconductor-testing/
En informatie over hoe chips productie werkt vind je hier: review: Hoe worden chips gemaakt? Miljardenindustrie onder de loep

ASML maakt apparatuur voor lithografie en deze bevind zich in front-end development. Packaging, waar het artikel over gaat, zit in back-end development.
snoopdoge90 @Bulkzooi16 juni 2023 13:16
Waar heb je dit gelezen? Want eind tot eind is dat de productie ervan gewoon in Europa begint en daar ook eindigd als verkoopbare chip. Dat er gebruik wordt gemaakt van machines van een Nederlandse leverancier (of US, China) staat daar los van lijkt me.
SkiFan @snoopdoge9016 juni 2023 13:19
Het mooie is dat die montage-machines zelfs ook in NL gemaakt worden, bij BESI in Duiven.
_Thanatos_ @Bulkzooi16 juni 2023 14:49
Wat heeft "made in Europe" te maken met afhankelijkheid van ASML?

Nog even los van het feit dat ASML een Nederlands bedrijf is, en daar dus geen afbreuk aan zou kunnen doen.
_Thanatos_ @Bulkzooi16 juni 2023 15:00
Welk probleem heb je het over??

Ierland, de Replubliek van Ierland om precies te zijn, is een volwaardige EU-lidstaat.

[Reactie gewijzigd door _Thanatos_ op 27 juli 2024 01:25]

Maurits van Baerle @Bulkzooi16 juni 2023 15:33
Dublin, waar Intels Europese hoofdkantoor staat, en Leixlip en Shannon waar hun tech campussen staan, ligt in de Republiek Ierland. De Ierse Republiek viert op dit moment hun vijftigjarig lidmaatschap van de EU (of haar voorgangers) en zit sinds de oprichting in 1999 in de Eurozone. Ierland zit ook gewoon in de Interne Markt en in de Douane Unie. Je kunt goederen vanuit Nederland naar Ierland op de boot zetten zonder ook maar een enkele keer een douane te passeren.

De Brexit heeft aan al die zaken niets veranderd, alleen iets aan het eiland Groot-Brittannië want dat ligt ineens buiten de Interne Markt of Douane Unie. Daarom zijn er sinds de Brexit zo ontzettend veel nieuwe scheepsroutes om GB heen gestart, om douane en invoergedoe te voorkomen.

[Reactie gewijzigd door Maurits van Baerle op 27 juli 2024 01:25]

Crahsystor @Bulkzooi16 juni 2023 15:32
Zoals @_Thanatos_ al aangeeft is Ierland gewoon EU. Noord-Ierland is onderdeel van het VK en inderdaad uit de EU met de brexit. Maar dat is dus niet hetzelfde land.
Crahsystor @Bulkzooi16 juni 2023 15:53
Misschien kun je verduidelijken wat je met 'het probleem' bedoeld. Je stelling van "Technische problemen waar heel de wereld het over heeft." in combinatie met "Straks moeten we wéér kiezen, tussen een West-Europese chip en een Oost-Europese." is nogal open voor interpretatie.
Gaat het over geografie, bestuursvorm van landen, internationale verdragen, culturen, kwaliteit van producten, etc.

Het gaat in dit geval ook over Amerikaanse chips qua ontwerp, dus ze zijn niet eens Europees, afhankelijk van je probleemstelling.
_Thanatos_ @Bulkzooi17 juni 2023 15:09
Wat is je punt dan?!
Esa69 16 juni 2023 13:58
Dichtbij de grens van Rusland ?
wildhagen
@Esa6916 juni 2023 14:05
Kijk eens op een atlas waar Wroclaw ligt in Polen... Wroclaw ligt meer dan 600 km van de Russische exclave Kaliningrad, en heeft geen directe grens met de rest van Rusland.

Daarnaast is Polen een NAVO-lid, dus dat is geen enkel realistisch risico. En als Rusland Polen (en dus de NATO) aan zou vallen (wat gewoon niet gaat gebeuren), dan is de lokatie van zo'n fabriek ongeveer het minst belangrijke probleem wat we hebben in het Westen. Dan hebben we namelijk per direct een Derde Wereldoorlog.
cracking cloud 16 juni 2023 13:25
Dat lijken wel screenshots uit Cities:Skylines
Tweaker1958 16 juni 2023 14:16
Wel dicht tegen de Russische grens aan....slim, handig en verstandig?
wildhagen
@Tweaker195816 juni 2023 14:21
Dicht tegen de grens? Pardon? Heb je al eens een atlas erbij gepakt? Alleen de Russische exclave Kaliningrad grens aan Polen, en dan nog op meer dan 600 kilometer afstand. De rest van het Russische grondgebied heeft niet eens een grens met Polen.

En wat dan nog? Alsof Rusland Polen gaat aanvallen? Dat is een directe aanval op de NATO (Polen is immers lid van de NATO), en daarmee zouden we direct een Derde Wereldoorlog hebben. Dan is de lokatie van die fabriek ongeveer het laatste punt op de prioriteitenlijst.

Dus het is in de praktijk geen enkel probleem om die fabriek daar te vestigen lijkt me.

We moeten ons ook niet bang laten maken voor wat Rusland kan doen in onrealistische scenarios. Dan kunnen we namelijk ALLES wel stopzetten, want Rusland kan ook een fabriek in de VS bereiken (via ICBM-rakketten enzo). Dan staat effectief de hele wereldwijde economie op pauze, als we aan dat soort zaken gaan toegeven. Met alle gevolgen, economisch én maatschappelijk, vandien.

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 27 juli 2024 01:25]

Azara @Tweaker195817 juni 2023 15:16
Daarnaast is Polen met een bewapeningsronde bezig. Ze hebben afspraken gemaak met Zuid-Korea om Koreaanse tanks en geschut in licentie hier in Europa te maken. Over 10 jaar hebben ze een van de grootste legers van Europa, groter en sterker dan Duitsland.

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