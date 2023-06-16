Intel gaat assemblage- en testfabriek voor chips bouwen in Polen

Intel heeft plannen gepresenteerd voor een assemblage- en testfaciliteit in de buurt van Wrocław, Polen. De fabrikant investeert ongeveer 4,6 miljard dollar in de fabriek, die tegen 2027 daadwerkelijk in gebruik genomen moet worden.

De assemblage- en testfabriek is volgens Intel de laatste schakel in wat de chipmaker een 'eind-tot-eindketen' van chipproductie in Europa noemt. In Ierland, en later in Duitsland, worden wafers geproduceerd. De betreffende fabriek in Polen verwerkt deze wafers vervolgens tot individuele chipdies, waarna de onderdelen tot het eindproduct geassembleerd worden. Vervolgens kan er in het testgedeelte van de faciliteit gekeken worden of alles naar behoren werkt. De fabriek kan chips en wafers van Intel zelf, van Intels Foundry Services-klanten en van externe foundry's assembleren en testen.

Naar verwachting levert de nieuwe faciliteit zo'n tweeduizend permanente banen op en nog eens duizenden banen voor de bouw. In de Poolse stad Gdańsk werken daarnaast nog eens vierduizend medewerkers in Intels grootste r&d-afdeling in Europa. Volgens de premier van Polen is het de 'grootste buitenlandse greenfield-investering' in de geschiedenis van Polen.

Intel is al langer bezig met het uitbreiden van zijn chipproductiecapaciteit, als onderdeel van zijn IDM 2.0-strategie. Behalve in Polen, werkt Intel ook aan uitbreidingen in andere Europese landen. Het bedrijf wil een geavanceerde chipfabriek bouwen in Duitsland, waarover Tweakers eerder een achtergrondverhaal heeft gepubliceerd. Het bedrijf wil ook een r&d-locatie in Frankrijk en mogelijk een packagingfabriek in Italië bouwen, hoewel daarover nog geen concrete afspraken zijn gemaakt.

Intel zal naar verwachting subsidie vragen aan de Poolse regering voor de bouw van de assemblage- en testfabriek. Dat is mogelijk onder de European Chips Act, waarvoor eerder dit jaar groen licht werd gegeven. EU-lidstaten maken daarmee gezamenlijk miljardensubsidies vrij voor de bouw van nieuwe chipfabrieken. Hoeveel subsidie Intel vraagt voor de Poolse fabriek, is niet bekend.