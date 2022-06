In maart vorig jaar kondigde de kersverse Intel-ceo Pat Gelsinger aan dat het bedrijf een compleet nieuwe strategie ging hanteren. Intel zou niet langer alleen voor zichzelf chips produceren, maar ook productiecapaciteit bieden aan andere bedrijven en zelf een deel van zijn productie uitbesteden. Het gaf toen aan dat het verschillende nieuwe chipfabrieken zou bouwen, onder meer in de VS en Europa.

Inmiddels zijn we een jaar verder en heeft Intel zijn uitbreidingsplannen voor Europa aangekondigd. Het wil een 'megafab' in Duitsland bouwen, waar uiteindelijk verschillende chipfabrieken gebouwd moeten worden die op Intels 'geavanceerdste productieprocessen' gaan werken. Ook wil het bedrijf een packagingfabriek in Italië bouwen, een r&d-hub in Frankrijk neerzetten en verder investeren in Polen en Spanje. Tijdens een eerste investeringsronde steekt Intel 33 miljard euro in die Europese uitbreidingen, maar in de komende tien jaar kan dat oplopen tot 80 miljard.