Duitsland gaat 20 miljard euro subsidie beschikbaar stellen voor chipproductie

De Duitse regering is van plan om twintig miljard euro te investeren om chipproductie in het land te stimuleren. Het bedrag moet in de komende jaren worden uitgedeeld aan zowel Duitse als internationale bedrijven, waaronder Intel en TSMC.

Het Duitse fonds komt beschikbaar voor projecten van Duitse en internationale bedrijven, schrijft Bloomberg. Duitsland verwacht het geld tegen 2027 te hebben uitgedeeld aan bedrijven die werken aan chipproductieprojecten in het land. Het land wil met de subsidiepot zijn eigen techsector versterken en de aanvoer van belangrijke componenten verzekeren nu geopolitieke spanningen oplopen.

Duitsland heeft eerder al tien miljard euro beloofd aan Intel, wat neerkomt op de helft van de complete subsidiepot. Intel is van plan om een geavanceerde chipproductielocatie te bouwen nabij de Duitse stad Maagdenburg. Verder krijgt marktleider TSMC uit Taiwan vermoedelijk tot vijf miljard euro subsidie voor de bouw van een fabriek nabij Dresden, hoewel die plannen nog niet concreet zijn. Infineon krijgt een miljard euro voor de bouw van een nieuwe chipfabriek in Dresden. ZF/Wolfspeed krijgt 750 miljoen euro subsidie voor een nieuwe siliciumcarbidechipfabriek in Saarland, nabij de grens met Frankrijk.

Hiermee blijft nog minstens drie miljard euro aan subsidie over voor projecten van andere bedrijven. Dat komt mogelijk ten goede aan chipbedrijven die al actief zijn in Duitsland, zoals GlobalFoundries en Bosch, speculeert Bloomberg. Bosch zei eerder al tot drie miljard euro te investeren in zijn chipproductiedivisie. Een deel daarvan wordt vermoedelijk gefinancierd met het Duitse fonds, hoewel het bedrag niet bekend is.

Verschillende landen en regio's werken aan subsidieregelingen voor de chipsector. Dat gebeurt wegens oplopende geopolitieke spanningen tussen onder meer de VS en Taiwan en de Russische inval van Oekraïne. Landen willen hierom minder afhankelijk worden van andere regio's voor de aanlevering van chips. De EU-lidstaten investeren gezamenlijk bijvoorbeeld 45 miljard euro in chipproductie in de regio, waarvan een groot deel afkomstig is van individuele lidstaten als Duitsland en Frankrijk. Ook de Verenigde Staten stellen ongeveer 53 miljard dollar beschikbaar voor chipproductie. Aziatische landen als Taiwan, Zuid-Korea en Japan investeren ook in hun chipsectoren.