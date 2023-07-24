Duitsland gaat 20 miljard euro subsidie beschikbaar stellen voor chipproductie

Dan hoef je enkel maar eens statistieken op te zoeken over loonstagnatie vs economische groei, over de afgelopen 50, 60 (neo-liberalistische)
jaren. Dan ga je zien dat loonstijgingen niet voortkomen uit economische groei. Enkel vakbonden en regulering kunnen welvaartsverdeling stimuleren. Multinationals zijn gebouwd op het principe winst maximalisatie. Dus hoe minder loon, hoe meer winst.
Daarom krijgen CEO's bijvoorbeeld exorbitante bonussen, juist omdát ze dit jaar 20.000 jobs hebben weggesneden (en de kosten dus met anderhalf miljard hebben doen dalen)
...
Jouw versie van "trickle-down" is een utopie gebleken (en niet te zuinig!)
Simpel voorbeeldje: Waarom denk je dat NL zoveel "gastarbeiders" naar hier haalde in de jaren '50, '60, '70?
Niet enkel omdat er hier geen werkeloosheid was. Wel omdat er niemand meer werkeloos was die tegen een hongerloon (fabrieks-)arbeid wilde verrichten. Terwijl Italianen, Spanjaarden, Marokkanen en Turken een goudmijn zagen (wat ze ook vies is tegen gevallen, overigens; niet voor niets een "hongerloon")
.
Dat wil zeggen dat het economisch model van die bedrijven (winst genereren)
enkel houdbaar was met lage lonen. De overheid had ook kunnen besluiten om die bedrijfstakken te nationaliseren, met fatsoenlijke lonen en pensioenregelingen. In plaats daarvan verkoos men immigratie om die bedrijven levensvatbaar te houden...
Vervolgens vertrokken al die bedrijven (die het konden veroorloven)
in de jaren '80 naar lage-lonen-landen, vanwege de "liberalisatie van de markt". Met als gevolg dat al die immigranten zonder werk kwamen te zitten, in een land waar ze -in wezen- niet welkom waren...
Economische groei leidt tot loonstijging?
Bananengroei misschien...
Lonen stijgen al 40 jaar nog maar nauwelijks.
Ik verdien -inflatie meegerekend- nu nog steeds hetzelfde als in 2011, terwijl mijn job op een veel hogere schaal ligt dan wat ik toen deed. Misschien mijn eigen schuld, maar ik ben zéker niet de enige.
Eén van de kenmerken van het neo-liberalisme is de uitholling van de middenklasse, ten bate van de upper 10%.
edit: Neo-liberalisme =/ kapitalisme. Kapitalisme is -an sich- geen slecht systeem. Geld als ruilmiddel zorgt voor innovatie. Immers; ik kan geen mobiel in elkaar schroeven. Daar zijn duizenden knappe koppen voor nodig, die betaald worden voor hun arbeid en in ruil onderdak en voedsel kunnen veroorloven. Boeren kunnen in ruil voor hun arbeid mobiele telefoons (en autonome tractors)
kopen. Dus kapitalisme is hier niet het probleem. Neo-liberalisme wel; herverdeling van de welvaart is op een veel te laag pitje komen te staan, de laatste 60 jaar. En dat is enkel dankzij de "trickle-down" theorie, die neo-liberalisme is (vrijmarkt maakt dat iedereen rijk wordt; maar wat blijkt? 110% blijft aan de strijkstok van de rijkste 10% hangen! Zij behouden alles wat ze investeren, +10%. En wie betaalt die 10%? Juist, wij!)
Imagine; 60 jaar geleden was de tax-rate op inkomens boven "exorbitant" (zeg: 500.000€) iets van 70%. Nu is dat iets van 30%, met duizenden loopholes om grote delen van je kapitaal in belastingparadijzen te parkeren.
Ook weer simpel voorbeeldje: Ten tijde van de financial crisis (2008) ben ik cijfers tegen gekomen van hoeveel geld er (ongeveer) in belastingparadijzen staat. Dat was toen iets van 21 biljoen - 21.000 miljard. Even ter vergelijk: De Nederlandse begroting was destijds iets van 400 miljard. Door bedrijven als Pfizer, Apple en noem ze maar op. Dood geld, want dat kan niet worden geïnvesteerd zonder belastingen. Tenzij je allerlei constructies opzet, waarmee een fantastische fabriek in Duitsland eigendom is van een shell company in de Cayman Islands en arbeiders een contract moeten tekenen met een bedrijf dat geen enkele bescherming biedt. Want: Kapitaal eruit trekken, bedrijf gaat failliet, mensen staan op straat. Punt, einde verhaal. Nieuwe shell-company in Panama neemt het stokje over en klaar-is-kees.
Worldwide shipping is het beste voorbeeld hierin. Huur een stel Philippino's voor een containerschip dat onder Panamese vlag vaart. Gaat er iets fout; bedrijf gaat failliet, Philippino's zitten maanden vast op een schip ergens nabij een haven en niemand zorgt dat die mensen eten & drinken krijgen. Eigenaren hebben hun geld al lang naar een andere shell-company overgeheveld en gaan doodleuk verder met hun wanpraktijken.
En dit zijn geen outliers meer; dit is de dagelijkse praktijk van elke multinational. Ik heb bij Pfizer meegewerkt aan een project om alle tax havens te sluiten, na het Panama Paper schandaal. Met als resultaat dat ze een deal hebben gesloten met de Nederlandse en Belgische overheden: 1% belasting op de omzet. "Omdat ze écht niet konden berekenen hoeveel winst ze maakten"...
Gevolg: Pfizer betaalde in 2016 -ofzo- 500mln belasting op een omzet van 50 miljard in BE. Wat overigens 70% van hun omzet genereert: 30% is USA, 70% is ROW, wat voor de volle 100% via België gaat. Terwijl de winst dat jaar iets van 30mld besloeg...
[Reactie gewijzigd door Timoo.vanEsch op 22 juli 2024 16:49]