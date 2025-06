TSMC-topman: besluit over Duitse chipfabriek komt op zijn vroegst in augustus

TSMC is nog steeds in onderhandelingen over de bouw van een chipfabriek in de Duitse stad Dresden. Dat meldt TSMC-seniorvicepresident Kevin Zhang op dinsdag aan onder andere Tweakers. Het bedrijf maakt 'op zijn vroegst' in augustus een beslissing.

TSMC is momenteel bezig met zijn due diligence-proces voor de bouw van een chipfabriek in Dresden. Dat vertelt Kevin Zhang tijdens een besloten Q&A-sessie met journalisten in Amsterdam, waar Tweakers bij aanwezig was. "Tot dusver hebben we goede vooruitgang geboekt. We hebben veel steun van de lokale overheid en de Europese Unie. We doorlopen nu ons interne beoordelings- en goedkeuringsproces." Zhang meldt dat TSMC geen concreet tijdspad heeft waarin het een definitieve beslissing wil nemen. Dat zal echter 'op zijn vroegst' in augustus gebeuren.

Dr. Kevin Zhang. Bron: TSMC

Een Duitse TSMC-chipfabriek moet bijdragen aan een diversere toeleveringsketen van chips, vertelt Zhang. Hij voegt daaraan toe dat Europa een 'zeer belangrijke' regio voor TSMC is, gezien het klantenbestand en de vraag naar chips in de EU. TSMC leverde vorig jaar 1,9 miljoen wafers aan klanten in de EMEA -regio. Wereldwijd leverde de chipmaker in totaal 15,3 miljoen wafers.

Als de Duitse fabriek er komt, dan zal deze zich richten op de productie van microcontrollers voor auto's. Dat zal in eerste instantie gebeuren op relatief oude procedés. "Als we een fabriek bouwen in Dresden, dan zullen we waarschijnlijk beginnen met 28nm", zegt Zhang, hoewel daarbij niet per se wordt uitgesloten dat de fabriek in de toekomst ook op geavanceerdere nodes gaat produceren. TSMC werkt momenteel bijvoorbeeld aan een N6A-node. Dat is een 6nm-variant die speciaal is bedoeld voor de autosector. Automakers zouden 'uiteindelijk' microcontrollers gaan ontwerpen op 6nm, hoewel dat in de komende paar jaar nog niet zal gebeuren, verwacht Zhang.

Er gaan al langer berichten rond over de mogelijke komst van een TSMC-chipfabriek in Dresden. Het bedrijf zei in 2021 dat het een chipfabriek in Duitsland overweegt. Bloomberg meldde begin deze maand dat het bedrijf de fabriek wil bouwen in samenwerking met Bosch, Infineon en NXP. In totaal zou met de fabriek een investering van maximaal tien miljard euro gemoeid zijn. TSMC bevestigt dat bedrag niet. De chipmaker gaat ook niet concreet in op berichten dat de Duitse fabriek een jointventure met andere bedrijven wordt. Een woordvoerder van de chipmaker zei op dinsdag dat TSMC zijn fabrieken normaliter volledig in eigen bezit heeft, maar dat het mogelijk zou kunnen samenwerken met partners voor een eventuele Europese fabriek. Het bedrijf deed dat eerder met zijn nieuwe fabriek in Japan, die TSMC bouwt in samenwerking met Sony.

Vorige maand bereikte de EU een akkoord over de European Chips Act. Daarmee wordt in totaal 43 miljard euro vrijgemaakt voor de Europese chipsector. Een groot deel daarvan wordt ingelegd door individuele lidstaten en is gereserveerd als subsidie voor de bouw van nieuwe fabrieken binnen de EU. TSMC kan hier ook aanspraak op maken als het besluit de Duitse chipfabriek door te zetten. Het bedrijf zei op dinsdag niet hoeveel subsidie het hoopt te ontvangen.