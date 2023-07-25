Europese ministers geven laatste akkoord voor Chips Act

De Raad van de Europese Unie is akkoord gegaan met de Chips Act. Daarmee is de weg vrij om de chipwet in te kunnen voeren. Met de wet zeggen de EU en lidstaten toe 43 miljard euro te investeren in de Europese chipindustrie, om diens Europese marktaandeel te vergroten.

De Raad van de Europese Unie, waarin ministers van de EU-lidstaten stemmen over EU-wetten, was het laatste EU-orgaan dat nog over de wet moest stemmen. Het Europees Parlement ging twee weken eerder akkoord, het oorspronkelijke voorstel stamt uit begin 2022. Nu hoeven de presidenten van het Parlement en de Commissie de wet alleen nog te ondertekenen, voor deze gepubliceerd kan worden en van kracht wordt.

Met de European Chips Act wil de EU zijn wereldwijde marktaandeel in de chipproductie verdubbelen naar twintig procent. Zo moeten de EU-landen minder afhankelijk worden van andere regio's, bijvoorbeeld vanwege oplopende geopolitieke spanningen. De Raad wijst ook naar de chiptekorten als gevolg van de coronacrisis. Dankzij de Chips Act worden er al nieuwe chipfabrieken in de EU gebouwd, zoals een chipfabriek van Intel in Duitsland.