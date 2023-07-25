Europese ministers geven laatste akkoord voor Chips Act

De Raad van de Europese Unie is akkoord gegaan met de Chips Act. Daarmee is de weg vrij om de chipwet in te kunnen voeren. Met de wet zeggen de EU en lidstaten toe 43 miljard euro te investeren in de Europese chipindustrie, om diens Europese marktaandeel te vergroten.

De Raad van de Europese Unie, waarin ministers van de EU-lidstaten stemmen over EU-wetten, was het laatste EU-orgaan dat nog over de wet moest stemmen. Het Europees Parlement ging twee weken eerder akkoord, het oorspronkelijke voorstel stamt uit begin 2022. Nu hoeven de presidenten van het Parlement en de Commissie de wet alleen nog te ondertekenen, voor deze gepubliceerd kan worden en van kracht wordt.

Met de European Chips Act wil de EU zijn wereldwijde marktaandeel in de chipproductie verdubbelen naar twintig procent. Zo moeten de EU-landen minder afhankelijk worden van andere regio's, bijvoorbeeld vanwege oplopende geopolitieke spanningen. De Raad wijst ook naar de chiptekorten als gevolg van de coronacrisis. Dankzij de Chips Act worden er al nieuwe chipfabrieken in de EU gebouwd, zoals een chipfabriek van Intel in Duitsland.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 25-07-2023 19:06 31

25-07-2023 • 19:06

31

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Reacties (31)

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Blokker_1999
25 juli 2023 19:12
Met de European Chips Act wil de EU zijn wereldwijde marktaandeel in de chipproductie verdubbelen naar twintig procent.
Leuke doelstelling, alleen hebben we daar het geld niet voor vrees ik. Zolang we in absolute hoeveelheid al kunnen verdubbelen mogen we blij zijn denk ik. De VS zal er een pak meer geld tegen aan gooien dan wij ooit kunnen om productie naar de VS te brengen en ook China en Japan blijven niet stilzitten. De enige manier dat ik onze chipproductie zo sterk zie stijgen is wanneer China de aanval inzet op Taiwan en daar de productie stilvalt door het conflict.
tweakuwe @Blokker_199925 juli 2023 19:39
Japan blijft zeker niet stilzitten, maar heeft minder geld beschikbaar dan Europa.

Wat ook belangrijk is: Welke chip productie wordt hiermee gefinancierd?

Als je voor de meest dure high-end processen gaat en daarmee het marktaandeel wil verdubbelen, dan is er flink meer geld nodig aan subsidies. Maar voor veel toepassingen is niet persé het nieuwste van het nieuwste nodig. Veel industriële apparaten, auto's, witgoed, simpele consumentenelectronica, die hebben niet allemaal een super snelle super zuinige chip nodig. Je scheerapparaat kan ook wel je resterende scheertijd op basis van de batterij berekenen zonder een op EUV gebakken chip. Chips waar grote stromen doorheen gaan hebben weer hun eigen process voor grotere transistoren (iets waar Europa best goed in is!).

Het is belangrijk om ook in de high-end mee te komen, al is het maar zodat we de kennis in huis hebben voor als er stront aan de blue marmble zit. Maar die 20% hoeft niet behaald te worden met enkel de meest snelle nieuwe high-end chips, diversiteit in chipproductie moet juist gestimuleerd worden.

Als iemand die in Taiwan woont kan ik trouwens wel zeggen dat er iets meer gevaren zijn dan enkel een aanval van China. Iets waar ook zo goed als geen kans op is voor 2030, mits landen Taiwan blijven helpen hun deterence te vergoten. Daar zou Europa ook best wat meer mogen doen, zowel om een liberale democratie te beschermen als ook omdat het een effectieve manier is om de levering van chips en andere goederen veilig te stellen tot men genoeg kan produceren buiten Oost-Azië (immers, een oorlog tussen Taiwan en China zal ook een enorme impact hebben op wat Korea, Japan en de VS aan Europa kunnen leveren, dan wordt het Allies first, Europe second). Maar buiten de grote boze buur zijn er ook problemen met personeelstekorten, tekorten aan geschikt zoet water (klimaatverandering hakt er aardig hard in in deze regio met veel meer droge periodes en zelfs zonder die veranderingen gebruikt de semiconductor industrie enorm veel van de bestaande zoet-water reserves), en de kans op grote aardbevingen die de productie langdurig stil kunnen zetten. Dit zijn zaken die een reëelere bedreiging vormen op de korte termijn.
nzall @Blokker_199925 juli 2023 19:15
Ik zou juist denken dat we bedrijven zoals TSMC en Samsung naar Europa moeten lokken zodat ze hier fabrieken maken, juist OMDAT China van plan is om Taiwan binnen te vallen. Als ze hun fabs kunnen decentraliseren zodat ze ook buiten dat risicogebied zitten en chips kunnen bouwen voor de EU en de VS ter plaatse, dan zou dat een enorme meerwaarde kunnen bieden voor ons hier.
timonb @nzall25 juli 2023 19:27
Vergis je niet, een chipfabriek bouwen is iets complexer dan vier muren en een dak er op. Het kost zo tien jaar voordat zo’n fabriek de eerste chips kan leveren.

Naast die fabriek moet je ook de hele supply chain gaan bedienen. Grondstoffen delven die wij hier liever in de grond laten zitten vanwege milieu e.d.
CH4OS @timonb25 juli 2023 20:48
Naast die fabriek moet je ook de hele supply chain gaan bedienen. Grondstoffen delven die wij hier liever in de grond laten zitten vanwege milieu e.d.
En grondstoffen die hier minder in de grond zitten. ;)
equit1986 @CH4OS26 juli 2023 09:49
nee, dat is niet waar. in de EU en VS zijn zat van die "zeldzame" metalen te vinden. Alleen heeft China jaren terug alles onder de marktprijs gedump waardoor alle mijnen moesten sluiten.
Het is dus niet zo dat we het niet hebben, maar gewoonweg op prijs niet concurreren met China.
wally1987 @equit198626 juli 2023 16:52
Het probleem in de EU is het uit de grond krijgen van deze grondstoffen, Nieuwe wetten en regelgevingen maken dit nogal een lastige uitdaging. Mijnbouw is het verre van CO₂-neutraal, vergeet ook even niet hoeveel gezeur we op het moment hebben met Tata steel.
dmantione
@timonb25 juli 2023 19:42
Bij sommige grondstoffen, zeldzame aardmetalen, is de winning behoorlijk gecompileerd en hebben de Chinezen technologische superioriteit. Die zijn belangrijk voor technologie, maar niet noodzakelijk voor chips. Veel grondstoffen voor chips komen ook uit China, maar in hoeverre dat strategisch gaat zijn in de zin dat dat niet zomaar verplaatst kan worden, moet nog blijken.

Daarmee is de vraag of je de hele toeleveringsketen moet bedienen. Wel is het zo dat wij vanwege bedrijven als ASML, ASMI en BESI juist op het gebied van de toeleveringsketen een zeer sterke positie hebben.
Aldy @dmantione26 juli 2023 13:53
Ik dacht juist dat de Chinezen een voorsprong hebben omdat zij het milieu aan hun laars lappen. :(
dmantione
@Aldy26 juli 2023 15:19
Zeker, de Chinezen hadden minder moeite met wat vervuiling, maar dat is maar een deel van het verhaal. Ze hebben ook veel kennis opgebouwd hoe deze materialen het best gewonnen, geraffineerd en gezuiverd kunnen worden: Batou-onderzoeksinstituut voor zeldzame aardmetalen.
En ja, ook op het gebied van de vervuiling binnen de perken houden, zijn ze inmiddels experts.

Zeldzame aardmetalen zijn dusdanig lastig om op een goede manier te winnen, dat China ze als strategische grondstoffen kan gebruiken.
Rasael @nzall26 juli 2023 13:02
Het pervers, maar Taiwan heeft er juist alle belang bij om te voorkomen dat TSMC decentraliseert.

Op het moment TSCM decentraal 'genoeg' is, wordt het geopolitiek gezien bespreekbaar om Taiwan op te geven aan China, in het geval van een escalerend militair conflict.
tweakuwe @Rasael28 juli 2023 02:39
Er zijn nog wel meer redenen. Een heel belangrijke redenen, vanuit de geopolitiek, is dat China dan door de eerste eilandketen is en militair een stuk sterker staat regionaal. Een andere reden is dat het de grip op de eigen bevolking versterkt. Een succesvolle liberale democratie met vrije blije welvarende inwoners van de concurerende 'Chinese' overheid is een bewijs dat de communistische partij niet de beste overheidsvorm bied.

Het is zeker een van de kaarten die Taiwan maar beter in de hand kan houden, maar er zijn er zat.
Maurits van Baerle
@Blokker_199925 juli 2023 20:41
Ik heb het vermoeden dat de afzetmarkt voor chips, industrie dus (consumenten kopen geen chips, die kopen producten waar een ander bedrijf een chip in heeft gezet) in Europa een stuk groter is dan in de VS. Dan is het bedrijfseconomisch gunstiger om in Europa te zitten.

Nou verwacht ik wel dat een noord-Amerikaanse Volkswagen fabriek ook wel chips uit een noord-Amerikaanse chipfabriek zal halen dus misschien vlak dat een verschil wel weer een beetje uit.
echtwaar? @Maurits van Baerle26 juli 2023 04:12
https://decorrespondent.n...0b-078e-130f-cef9fae3bca4

En zonder Europese vraag ligt het niet voor de hand om productiefaciliteiten te bouwen in Europa – met haar hoge loonkosten – in plaats van in Azië. Amerikaanse bedrijven zullen bepaald niet in de rij staan om hun chips in Dresden te laten maken in plaats van in Taipei.

Op totale markt met ook alle simpele elektronische onderdelen handel is het verschil ook klein:
729,339,070 VS
758,859,52 EU 27
https://www.trademap.org/...1%7c2%7c1%7c3%7c1%7c1%7c1
jaquesparblue @Blokker_199925 juli 2023 20:54
43 miljard is niet niks.
TSMC is al een tijd in gesprek om in Europa productie capaciteit neer te zetten. Deze pot geld zouden die gesprekken makkelijker kunnen maken.
Samen met Intel die dus al gaat bouwen. De bestaande GloFo fab in Dresden die ook ongetwijfeld geen gratis geld afslaat. En "kleinere" partijen zoals ons eigen NXP.

Echter is het met de EU, zeker in Duitsland, maar de vraag tegen welke bureaucratische muur bedrijven oplopen om het geld (en de vergunning!) los te weken.
echtwaar? @jaquesparblue26 juli 2023 04:24
Ligt eraan in welk perspectief:
China trekt de portemonnee met 1,4 biljoen.
https://thingsdata.be/nieuws/chippagedon/
M_Rodrigues 25 juli 2023 19:19
Zie ik het verkeerd of gaan we een periode van enorme chips overproductie tegemoet door dat zowel de US als de EU lokaal wil produceren? Misschien niet slecht voor de consument qua prijs?
jpsch @M_Rodrigues25 juli 2023 19:28
Zal waarschijnlijk afhangen van het soort chips. Voorlopig gaan er nog steeds meer chips in allerlei (on)zinnige dingen.
blissard @M_Rodrigues25 juli 2023 22:26
Het lijkt inderdaad op de oude landbouw subsidies. Die waren ook niet bedoeld om precies voldoende voedsel te hebben, maar om zeker te zijn dat je altijd voldoende hebt. Ook in tijde van oorlog of andere tegenslag. En dan is er 99,9% van de tijd dus overproductie.
L2GX @blissard25 juli 2023 22:51
De auto-industrie (vooral de Duitse) krijgt nu eenmaal alles wat ze willen.
Als het klimaat en de volksgezondheid kapot moet, dan mag de internationale concurrentie ook om zeep. Een potentiële handelsoorlog met de VS verliezen we dan straks maar om de luxewagen export niet te verstoren.
En ondertussen wandelen de Chinezen via de keten Europa binnen (o.a. bij batterij-productie) om van het lobbyen voor vriendelijkere banden met Rusland en de Arabieren maar te zwijgen.
Hoog tijd dat we op stedelijk niveau wat meer tramlijnen aanleggen…
blissard @L2GX25 juli 2023 22:53
Ik begrijp niet waarom je op mij reageert of wat je bedoelt. Kun je het wat verduidelijken?
L2GX @blissard25 juli 2023 23:49
Mis gedrukt, was eigenlijk op M_rodrigues bedoeld.
CivLord
@L2GX27 juli 2023 07:26
Een potentiële handelsoorlog met de VS verliezen we dan straks maar om de luxewagen export niet te verstoren.
Ik weet niet of jij weet wat er van de EU naar de VS gaat en omgekeerd, maar een handelsoorlog met de VS winnen we glansrijk.
L2GX @CivLord27 juli 2023 13:20
Ik heb geen kristallen bol, maar als de auto-industrie moet kiezen tussen het verdedigen van de winstmarge bij een plaatselijke leverancier of het openhouden van de VS-afzetmarkt voor hun eindproduct, denk ik dat dat laatste het wint.
CivLord
@L2GX27 juli 2023 16:05
Zonder Europees staal heeft de VS het heel moeilijk om auto's te produceren.
Het afsluiten van de Amerikaanse automarkt is lastig voor de Amerikaanse dealers van Europese auto's, maar dat wordt voor de Europese autofabrikanten ruimschoots gecompenseerd doordat er in de rest van de wereld een stuk minder Amerikaanse autos verkocht zullen worden en er dus een gat ontstaat voor Europese auto's.
nhanssen 25 juli 2023 19:38
Wat zal die groep blij zijn dat ze eindelijk mogen optreden. :+
lkruijsw 26 juli 2023 10:18
Enerzijds is het goed dat we niet te afhankelijk worden, maar anderszijds is het droevig dat we een totaal gezonde industrie moeten subsidieren.

We vragen 100 euro per EU burger voor chips als 'goed doel'.

En dat enkel omdat landen tegen elkaar opbieden.
Frame164 @Mushroomician26 juli 2023 07:19
Weet je waar dit artikel over gaat? Of zit je aluhoedje zo strak dat je EU je ziet je direct aan complotten denkt?

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