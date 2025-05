EU en Vlaanderen willen tot 1,5 miljard euro in imec investeren voor cleanroom

De Europese Commissie en Vlaamse regering willen tot 1,5 miljard euro investeren in imec. Het onderzoekscentrum wil met dat geld een nieuwe cleanroom bouwen om chips te kunnen testen. Het geld moet deels uit de Europese Chips Act komen.

De Vlaamse overheid wil tot 750 miljoen euro investeren in imec, maar het precieze bedrag hangt deels af van wat de Europese Commissie wil investeren. Vlaanderen wil namelijk die investering van de Commissie verdubbelen, schrijft De Tijd. Het geld van de Vlaamse overheid is geen subsidie; imec moet huur betalen voor de cleanroom en zo de investering terugbetalen. Jaarlijks subsidieert de Vlaamse overheid imec voor 120 miljoen euro.

Ursula von der Leyen, president van de Europese Commissie, zegt dat imec een belangrijke, innoverende rol speelt in Europa en dat het daarom belangrijk is dat er in het onderzoekscentrum wordt geïnvesteerd. Het Europese geld komt uit de Chips Act-pot, waarmee de Europese chipindustrie vergroot moet worden.

Naast de Europese Commissie en de Vlaamse overheid investeren partners als ASML in de cleanroom. ASML wil bijvoorbeeld apparatuur van honderden miljoenen euro's beschikbaar stellen aan imec. Deze investeringen van partners kunnen oplopen tot nog eens 750 miljoen euro. Imec en ASML kondigden onlangs aan samen High-NA-euv-lithografiemachines te willen ontwikkelen. High-NA staat voor high-numerical aperture en is volgens ASML de volgende stap in euv-lithografie.