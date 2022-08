We spraken met Hans Mertens, principal member of technical staff bij imec. Dat in Leuven gevestigde onderzoekscentrum doet onder meer onderzoek naar toekomstige transistorarchitecturen voor het vergroten van het aantal transistors in een chip. Dat onderzoek vormt de basis van de nodes die bedrijven als TSMC, Intel en Samsung gebruiken om op grote schaal kleine chips te produceren. Mertens gaat in op de transistortechnologieën die op de uitgebreide roadmap van imec staan. Zo bespreekt hij nanosheets, forksheets en cfets, die ieder snellere en efficiëntere chips beloven.

Op Tweakers schrijven we regelmatig over de werkzaamheden van chipfabrikanten als TSMC, Samsung en Intel. Deze bedrijven werken onvermoeid door aan het verkleinen van transistors om ons van steeds snellere en efficiëntere chips te voorzien. Om de zoveel jaar publiceren ze dan ook een nieuwe roadmap. Daarin schetsen ze een beeld van de verbeteringen die we in de komende jaren kunnen verwachten, met verdere nodeverkleiningen en nieuwe transistortypen. Zo liggen chips van zogenaamd 3nm, 2nm en kleiner in het verschiet.