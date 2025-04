Ook IBM gaat Japanse chipfabrikant Rapidus helpen bij het maken van 2nm-chips

IBM en Japanse chipmaker Rapidus gaan samenwerken aan geavanceerde halfgeleidertechnologie. IBM's onderzoek zal door Rapidus gebruikt worden om later dit decennium 2nm-chips te produceren. Rapidus kondigde eerder een samenwerking met imec aan.

De overeenkomst tussen Rapidus en IBM is vastgesteld in het kader van het initiatief van Japan om zijn chipsector te versterken, schrijft IBM in een persbericht. De twee bedrijven gaan samenwerken bij het maken van geavanceerde chips. Rapidus gaat de 2nm-chiptechnologie van IBM verder ontwikkelen, om deze uiteindelijk te gaan gebruiken voor massaproductie. Als onderdeel van de overeenkomst gaat Rapidus hiervoor samenwerken met IBM Japan en IBM-onderzoekers in het Albany NanoTech Complex in de staat New York.

IBM presenteerde zijn onderzoek naar 2nm-chips vorig jaar al. Het bedrijf baseert die technologie op gate-all-aroundtransistors. IBM bouwt deze op uit dunne, gestapelde siliciumkanaaltjes, die ook wel nanosheets worden genoemd. Rapidus gaat deze technologie gebruiken als basis voor zijn eigen 2nm-procedé. Het Japanse bedrijf wil in de tweede helft van dit decennium beginnen om daarmee te produceren. Een concretere starttijd is nog niet bekend. Het is ook nog onduidelijk waar in Japan de fabrieken van Rapidus komen te staan.

Rapidus werd eerder dit jaar opgericht. Het betreft een nieuwe chipfabrikant die is opgezet door verschillende Japanse bedrijven, waaronder Sony, SoftBank, Toyota en Kioxia. Japan wil, mede door de oprichting van Rapidus, minder afhankelijk worden van andere landen op het gebied van chips. De overheid van Japan investeert in eerste instantie omgerekend 483 miljoen euro in Rapidus; de rest van de benodigde financiering komt uit het bedrijfsleven.

Het bedrijf gaat zich richten op het produceren van geavanceerde logic-chips, waarvoor het samenwerkt met onderzoeksinstituten als IBM. De nieuwe chipmaker kondigde eerder al een samenwerking met Leuvens onderzoekscentrum imec aan. Dat instituut gaat Rapidus eveneens helpen bij het ontwikkelen van 2nm-chips.