Chipmaker Rapidus krijgt 3,6 miljard euro extra subsidie van Japanse overheid

De Japanse overheid heeft nog eens 3,6 miljard euro subsidie beloofd aan chipmaker Rapidus, boven op de eerder toegezegde 2 miljard euro. De in 2022 opgezette chipmaker wil later dit decennium 2nm-chips maken in Japan.

De nieuwe subsidie bedraagt 590 miljard yen, waarvan 53,5 miljard yen bestemd is voor onderzoek en ontwikkeling rondom onder meer chippackaging. Dat schrijft onder meer Reuters op basis van het Japanse ministerie van Economie, Handel en Industrie.

Rapidus werd in 2022 opgericht door Japanse techbedrijven als Kioxia, NEC, SoftBank, Sony en Toyota. Sinds de oprichting heeft de Japanse overheid subsidies van zo'n 330 miljard yen toegekend aan de chipfabrikant. Het bedrijf werkt ook samen met het Belgische onderzoeksinstituut imec. Rapidus wil in 2027 beginnen met de productie van 2nm-chips. Het bedrijf wordt een externe foundry, vergelijkbaar met TSMC. Rapidus sprak eerder de verwachting uit zo'n 49 miljard euro nodig te hebben om in 2027 2nm-chips te kunnen maken.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 03-04-2024 12:50 15

03-04-2024 • 12:50

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Reacties (15)

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FatGoebbelsIM 3 april 2024 13:40
Dit zijn heel gezonde investeringen voor'n land dat enorm veel tech producten ontwikkeld en produceert. Hier gaan ze in de toekomst, vooral met als partner imec, zeker de vruchten van plukken.

OK het zijn subsidies, maar goed, de visie dat Japan ver in de toekomst nog steeds een leidende rol zal spelen in verschillende tech producten, is een overheid steuntje in het belang van het hele land. Dat hebben we hier ook gedaan, bedrijven met'n valide toekomst, die een voortschrijdende rol spelen, ondersteunen.
Dark Angel 58 @FatGoebbelsIM3 april 2024 14:11
Dit zijn heel gezonde investeringen voor'n land dat enorm veel tech producten ontwikkeld en produceert. Hier gaan ze in de toekomst, vooral met als partner imec, zeker de vruchten van plukken.

OK het zijn subsidies, maar goed, de visie dat Japan ver in de toekomst nog steeds een leidende rol zal spelen in verschillende tech producten, is een overheid steuntje in het belang van het hele land. Dat hebben we hier ook gedaan, bedrijven met'n valide toekomst, die een voortschrijdende rol spelen, ondersteunen.
Inderdaad... dat geeft een boost op de ontwikkelingen en technologieën, net als in China.
Ook al ik graag geld zie verdwijnen (afschaffen) want dan hebben jullie de kosten niet meer... Dat geeft gigantisch boost, dan hadden jullie allang ook ruimteschepen gebouwd of we zitten allang op andere planeten :P
Mr.Monk @Dark Angel 583 april 2024 16:23
Ook al ik graag geld zien verdwijnen (afschaffen) want dan hebben jullie de kosten niet meer.
Zit je nu stiekem "the Orville" te quoten? :)
Dark Angel 58 @Mr.Monk4 april 2024 10:58
En Star Trek.
kimborntobewild 3 april 2024 16:35
De meerderheid van de bevolking is rechts = voor vrije markt en zo weinig mogelijk overheidsuitgaven en vóór privatisering. Intussen wordt een groot deel van de (grote) bedrijven (autofabrikanten, chipfabrikanten, energieverkopers, OV) op de been gehouden door gigantische giften van de overheden.
Dat is toch wel tegenstrijdig.
TheVivaldi @kimborntobewild3 april 2024 17:16
Rechts betekent niet per se dat je tegen giften van overheden bent. Sowieso omdat Japan een heel andere cultuur is, ook op rechts vlak, maar ook in Nederland zijn er rechtse partijen die daar niet op tegen zijn. BVNL bijvoorbeeld wordt bij rechts ingedeeld, maar een van hun punten is nu juist het gratis maken van het OV. Dat kan niet zonder overheidsgiften.
kimborntobewild @TheVivaldi7 april 2024 04:51
BVNL bijvoorbeeld wordt bij rechts ingedeeld, maar een van hun punten is nu juist het gratis maken van het OV.
Dan zijn ze op dat punt links. Als ik de standpunten bekijk (op bvnl.nl/standpunten-oud/ want bvnl.nl/standpunten werkt niet), zijn ze inderdaad rechts; ze geven geen moer om milieu.

NB:
BVNL wil de overheid kleiner maken, een speerpunt. Je kan 't dan wel schudden met gratis OV; als je OV gratis maakt, dan wordt de overheid alleen maar groter (want in feite wordt OV dan onderdeel van de overheid).
Ook willen ze bijv. meer geld uitrekken voor onderwijs, speciaal onderwijs, politie, justitie (en langere straffen), gevangenissen, onderwijs, zorg, bejaardencentra, pensioenen, meer overleg met de burgers, sport, boeren, infrastructuur, woningen.
M.a.w: klinkt mooi om stemmen te trekken, maar is misleidend want volstrekt niet te rijmen met het kleiner willen maken van de overheid. Als hun wensen uitkomen zal de overheid juist enorm zijn uitgebreid.
(En nee, dat is niet te financiëren door de ontwikkelingshulp te stoppen, zoals ze willen.)

Beetje amateuristische website, trouwens (bvnl.nl)... de knop 'Standpunten' werkt niet eens.
Toch wel redelijk essentiële info op je politieke website...
Verder zijn ze ronduit dom: "Wij zijn niet overtuigd dat de mens verantwoordelijk is voor klimaatverandering, die er is immers al zolang de aarde bestaat."
Slaap verder...
vanderghost 3 april 2024 13:17
Als het China was geweest in plaats van Japan was iedereen in rep en roer geweest.
assembler @vanderghost3 april 2024 13:58
Als het in Nederland is blijkbaar ook. Zie de reacties onder het artikel over de geplande subsidies voor ASML: nieuws: 'Nederlands kabinet werkt aan plan om ASML binnen Nederland te houden'
Ossi @vanderghost3 april 2024 13:29
En dat vind je oprecht raar?
tedades @vanderghost3 april 2024 13:42
2022: China readying $143 billion package for its chip firms in face of U.S. curbs

SMEE maakt zelf lithografie machines, maar nog niet zo geavanceerd als ASML. Die krijgen, net als veel andere bedrijven, subsidies van de overheid. Volgens de aandelen waren investeerders daar blij mee.
NeverSettle @vanderghost3 april 2024 13:34
Verschil is dat Japan een democratische overheid heeft, geen ambities heeft voor "speciale militaire operaties" en NAVO wereldwijde partners zijn.

Maar goed, daar gaat dit artikel niet over :)
Guerilla @NeverSettle3 april 2024 14:51
Het is inderdaad een democratisch land maar het is echt niet zo rooskleurig als jij dat probeert over laten komen. Heb je weleens gehoord over de 99.8% veroordelingspercentage?

Zie link:
https://www.hrw.org/report/2023/05/25/japans-hostage-justice-system/denial-bail-coerced-confessions-and-lack-access

[Reactie gewijzigd door Guerilla op 24 juli 2024 08:21]

BRAINLESS01 @Verwijderd3 april 2024 14:39
In 1937 ja, andere tijden he. We zitten samen met Duitsland in de EU, die konden er ook wat van :P

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