Chipmaker Rapidus krijgt 3,6 miljard euro extra subsidie van Japanse overheid

De Japanse overheid heeft nog eens 3,6 miljard euro subsidie beloofd aan chipmaker Rapidus, boven op de eerder toegezegde 2 miljard euro. De in 2022 opgezette chipmaker wil later dit decennium 2nm-chips maken in Japan.

De nieuwe subsidie bedraagt 590 miljard yen, waarvan 53,5 miljard yen bestemd is voor onderzoek en ontwikkeling rondom onder meer chippackaging. Dat schrijft onder meer Reuters op basis van het Japanse ministerie van Economie, Handel en Industrie.

Rapidus werd in 2022 opgericht door Japanse techbedrijven als Kioxia, NEC, SoftBank, Sony en Toyota. Sinds de oprichting heeft de Japanse overheid subsidies van zo'n 330 miljard yen toegekend aan de chipfabrikant. Het bedrijf werkt ook samen met het Belgische onderzoeksinstituut imec. Rapidus wil in 2027 beginnen met de productie van 2nm-chips. Het bedrijf wordt een externe foundry, vergelijkbaar met TSMC. Rapidus sprak eerder de verwachting uit zo'n 49 miljard euro nodig te hebben om in 2027 2nm-chips te kunnen maken.