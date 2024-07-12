Britse AI-chipfabrikant Graphcore wordt overgenomen door SoftBank

De Britse AI-chipfabrikant Graphcore wordt overgenomen door het Japanse SoftBank. Verdere details over de overname, waaronder het overnamebedrag, zijn nog niet bekendgemaakt. Ceo Nigel Toon verwacht geen ontslagen.

Graphcore, opgericht in 2016, maakt intelligence processor units, of ipu's. Deze ipu's zijn anders dan de gpu's die bedrijven als Nvidia maken, omdat ze een andere architectuur hebben, aldus TechCrunch. De architectuur van de ipu's is vanaf het eerste ontwerp ontworpen voor AI-workloads. Volgens Graphcore zijn ipu's dan ook een efficiënter alternatief voor gpu's.

Het bedrijf deed het in zijn eerste jaren goed en haalde in totaal 700 miljoen dollar aan investeringen op. Graphcore kon echter niet aan de hoge verwachtingen voldoen; een deal met Microsoft ging niet door. Ook werd Graphcore gedwongen om zich terug te trekken uit de Chinese markt, als gevolg van strenge Amerikaanse exportregels over chips.

Graphcore kwam in de financiële problemen en bleek vorig jaar op de rand van faillissement te staan. Het Japanse SoftBank redt het bedrijf nu. Graphcore's ceo Nigel Toon zegt dat dit een positief resultaat is en dat hij geen ontslagen verwacht. Het is nog onbekend wat de toekomstplannen van SoftBank voor Graphcore exact zijn.

Door Eveline Meijer

Nieuwsredacteur

Feedback • 12-07-2024 16:06
1 • submitter: wildhagen

12-07-2024 • 16:06

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Submitter: wildhagen

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mutley69 13 juli 2024 15:36
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