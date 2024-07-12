Bijna 30 procent van jongeren en jongvolwassenen wil stoppen met sociale media

28 procent van de jongeren en jongvolwassenen overweegt om helemaal met sociale media te stoppen. Dat blijkt uit het Grote Jongerenonderzoek van Mediahuis, MediaTest en Wayne Parker Kent onder 2.716 mensen tussen de 15 en 35 jaar oud.

De respondenten geven in het onderzoek aan gemiddeld vijf uur per dag op hun mobiele telefoon te spenderen. Het overgrote deel daarvan wordt aan sociale media besteed, zeker onder de jongste leeftijdsgroep die onderzocht werd. Jongeren tussen de 15 en 21 jaar zijn gemiddeld 4,3 uur per dag kwijt aan sociale media, terwijl ze in totaal gemiddeld 5,4 uur per dag op hun telefoon zitten.

Sociale media komen voor een deel echter met negatieve gevolgen. Dertig procent van de respondenten voelt zich wel eens onzeker, verdrietig of depressief na het gebruik van sociale media. Dat geldt volgens het onderzoek vaker voor vrouwen, met 39 procent, dan voor mannen met 22 procent. Verder geeft 21 procent van de respondenten aan dat het humeur beïnvloed wordt als een post weinig reacties of likes krijgt.

Van alle sociale media wordt WhatsApp nog altijd het meest gebruikt: 91 procent van de respondenten zit op WhatsApp. Op de tweede plaats staat Instagram, dat door 83 procent van de ondervraagde mensen gebruikt wordt. Verder worden YouTube (81 procent), Snapchat (60 procent) en Facebook (54 procent) veel gebruikt. Facebook wordt in de laatste jaren wel minder gebruikt: in 2022 werd dit kanaal nog door 66 procent van de respondenten gebruikt.

Door Eveline Meijer

Nieuwsredacteur

Feedback • 12-07-2024 16:36
166 • submitter: wildhagen

12-07-2024 • 16:36

166

Submitter: wildhagen

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Reacties (166)

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Cogency 12 juli 2024 16:53
Ik zou wel compleet met Facebook willen stoppen (heb de app niet op m'n telefoon) maar ik zit in wat (motor)groepen en die zijn toch wel heel erg handig als ik informatie nodig/vragen heb. Het zijn een beetje de nieuwe fora, met een hoop kennis.
Andros @Cogency12 juli 2024 17:23
Dat is net het hele probleem. Fora waren altijd vol met toegankelijke kennis, geordend per subforum, gesorteerd op datum en uitstekende plekken om gelijkgestemden te vinden. Om de een of andere rare reden vonden veel mensen het logisch om alles te verplaatsen naar een onoverzichtelijke gesloten persoonlijke site van Zuckerberg en vervolgens de touwtjes uit handen te geven. Zonder een zuck-account kun je nergens meer bij, het vliegt vol reclame en allerhande onzin dat niets te maken heeft met het onderwerp of de persoon die je zoekt. Waarom verkiezen mensen die gesloten boel boven een website in eigen beheer?
Osiummaster @Andros12 juli 2024 19:59
Fora waren altijd te gefragmenteerd en werden na loop van jaren vaak afgesloten.

Reddit was een betere versie van fora omdat het alle fora op een plek had. Maar Reddit verkoopt nu alle data aan OpenAI.

Lemmy is een goed Reddit alternatief met redelijke user base.
ikt @Osiummaster12 juli 2024 22:57
Reddit is een vreselijke manier van forums. Threads zijn maar van korte duur, comments zijn vrijwel nooit chronologisch geordend maar op populariteit (waardoor goede inzichten, laat gepost, vrijwel onzichtbaar zijn), de reactie-op-reactie biedt weinig ruimte voor bredere interactie, de zoekfunctie van Reddit is op een of andere manier anno 2024 nog steeds slechter dan pak-m-beet het gaarste gratis forumplatform anno 2004.

Ouderwetse forums zijn nog steeds goudmijnen om overzichtelijk informatie van andere gelijkgestemden te vinden - ook al zijn het soms posts van 20 jaar geleden.
janchtw @ikt13 juli 2024 08:56
Over ouderwets gesproken. Ik heb altijd veel gehad aan nieuwsgroepen. Maar ook die zijn met de opkomst van Faceboek leeggelopen.
Sando @Osiummaster12 juli 2024 21:30
Reddit was een betere versie van fora omdat het alle fora op een plek had. Maar Reddit verkoopt nu alle data aan OpenAI. Lemmy is een goed Reddit alternatief met redelijke user base.
Het zou interessant zijn als ze met één of andere actie ècht een redelijke user base zouden krijgen, want volgens join-lemmy.org zijn er nog geen 50k actieve gebruikers verdeeld over bijna 600 servers.
Osiummaster @Sando13 juli 2024 14:52
Bijna iedereen zit op Lemmy.ml of Lemmy.world. De user base is best wel goed als het gaat om de klassieke "Reddit frontpagina" alleen de niche communities zijn niet echt aanwezig. Behalve hardcore communisten die op Hexbear of Lemmygrad zitten.
Tjeerd @Andros12 juli 2024 19:12
Precies dit erger ik mij ook aan. Facebook is qua discussiegroepen een van de doodsteken voor het internet. Ik zie een hoop groepen voorbij komen waar mensen bepaalde interesses met elkaar delen, maar dat is dan een gesloten groep op Facebook. Gewoon helemaal niet eens dat je kunt meelezen en het verborgen is. Vind het jammer dat het wat dat betreft zo gesloten is. Ben alleen bang dat we nooit meer van Facebook afkomen. Te groot om te falen zou ik bijna zeggen. Mensen nu laten overstappen naar iets anders is een grote drempel. Zal niet onmogelijk zijn, maar moet het nog maar zien.
BBBvB @Tjeerd14 juli 2024 15:52
Ik heb zelfs meegemaakt dat ook restaurants communiceren via Facebook.
Wil je dan een menukaart bekijken, dan moet je eerst een Facebook-account aanmaken. _/-\o_
Tja, dan eet ik wel ergens anders. Uit eten doen we tenslotte niet vaker dan 4 keer in de week. :9 :)

Triest hoe ontzettend veel tijd (vooral) jongeren verkl*ten met onzin.
Kazu @Tjeerd13 juli 2024 17:00
Oh, het einde van Facebook zal vast wel een keer komen. Als je ziet dat de laatste jaren al een grote uittocht gaande is van jongeren en (opvolgend) jongvolwassenen, is dat een van de eerste tekenen aan de wand dat een social media netwerk stervende is. Het probleem is alleen dat het dan vervangen wordt door het volgende netwerk wat de transparantie van die discussiegroepen nog steeds niet ten goede komt. Je vervangt A door B maar het uiteindelijke resultaat is hetzelfde...
Burning @Andros12 juli 2024 21:55
Hetzelfde gebeurt met Discord. Je ziet steeds meer bedrijven verwijzen naar hun Discord groep en ze hebben geen forum of eigen platform meer.

Resultaat is een grote chat, dus geen overzicht, geen indexering etc. Vergeet maar dat je je problemen googled en je een oplossing vind in een forum post van 4 jaar geleden.

Hele slechte ontwikkeling
Verwijderd @Andros12 juli 2024 22:22
Dat is net het hele probleem. Fora waren altijd vol met toegankelijke kennis, geordend per subforum, gesorteerd op datum en uitstekende plekken om gelijkgestemden te vinden. Om de een of andere rare reden vonden veel mensen het logisch om alles te verplaatsen naar een onoverzichtelijke gesloten persoonlijke site van Zuckerberg en vervolgens de touwtjes uit handen te geven.
Dat is nu net het hele probleem, fora werden heel vaak gehackt, volgepompt met spam en nepaccounts en geen enkele forum eigenaar wilde de aansprakelijkheid dragen om bij evt. ellende ergens voor op te draaien of de aangewezen persoon te zijn.

Laat staan dat menig beheerder (vroeger, maar zelfs ook nu) überhaupt de tijd, kennis en zin heeft om zich erin te verdiepen om een forum te installeren, onderhouden (updaten/upgraden) en daar een mooi passend design omheen te gooien. Terwij... jawel... Facebook, recht toe recht aan is zonder gezeik.

Facebook heeft het voordeel dat je naast de beheerder en moderators ook moderators van Facebook zelf hebt die tot actie kunnen overgaan. Nog niet gesproken over het voordeel (advocaat van de duivel spelend) dat mensen zich voor Facebook éénmalig hoeven aan te melden met diverse gegevens (lang niet altijd en alles) om vervolgens legio aan groepen te joinen en pagina's te volgen.

Datzelfde zagen we jaren geleden voordat Facebook gemeengoed werd met Clubs van Hetnet, één enorm groot succes die al heel wat fora heeft verdrongen. Of zelfs internationaal met Yahoo Groups.

Een verdwijnen van Facebook betekent overigens nog altijd niet dat er weer fora zullen komen, in tegendeel zelfs... er zal gewoon een nieuwe Zuckerberg opstaan en daarop inspelen (misschien Musk zelfs wel).
BasZer @Verwijderd14 juli 2024 19:44
Idd, al jaren van Facebook af, en ik heb niet het gevoel dat ik iets gemist heb :)
Cheefgreenleaf @Andros12 juli 2024 23:06
Ofnie, dat werkte al prima en je krijgt een hecht clubje, ons kent ons enzo .
Een sub reddit desnoods, maar laten we deze overbodige en maatschapij ontwrichtende troep lekker boycotten.

'probeer' het niet, 'overweeg' het niet en doe het gewoon!
bob harley @Andros13 juli 2024 16:23
Ongeveer hoe internet tegenwoordig is.
Ik vraag mij al een tijdje af hoe we in de toekomst nog met elkaar kunnen communiceren zonder te betalen.
Metalfreak @Andros15 juli 2024 10:50
Ja, probeer maar eens iets terug te vinden in een Facebook groep over een bepaald onderwerp. Ik gebruik fora nog veel voor onderhoud of reparaties voor mijn auto. Daar is het handig terug te vinden, ook na jaren en met een simpele Google-search vind je zo wat je nodig hebt. Dat is bij een Facebook groep onmogelijk.
Cowabungaa @Andros16 juli 2024 15:40
Waarom verkiezen mensen die gesloten boel boven een website in eigen beheer?
Juist omdat het eigen beheer is. Je moet het zelf doen. Veel mensen hebben daar de know-how, energie, tijd of simpelweg goesting niet voor. Het is met andere woorden dus vooral heel gemakkelijk, en dat trekt volk. Ja jij en ik kijken daar anders tegenaan, maar de gemiddelde social media gebruiker is geen tweaker. Mensen zoals mijn moeder boeit die geslotenheid niks, die mist geen functionaliteit o.i.d.

Tel daar bovenop dat het 'gratis' (je betaalt immers met je data, maar dat valt velen niet op) is i.p.v. dat je een domein moet kopen en voila.

[Reactie gewijzigd door Cowabungaa op 22 juli 2024 13:17]

Jerie @Andros18 juli 2024 17:40
Vraag:
Waarom verkiezen mensen die gesloten boel boven een website in eigen beheer?
Antwoord: het netwerkeffect.
Mfpower @Cogency12 juli 2024 17:00
Dit is een probleem imho, de fora verdwijnen allemaal en de groepen op Facebook zijn niet vindbaar dmv search engines. Heel veel leuke of belangrijke info gaat nu verborgen achter privacyverslindende social media bedrijven, waar je vaak officieel ook nog onder je echte naam moet posten. Jammer dat het zo gegaan is.

[Reactie gewijzigd door Mfpower op 22 juli 2024 13:17]

Chrono Trigger @Mfpower13 juli 2024 02:17
Ook zo'n heimwee naar internet 2.0? Toen anandtech nog 9 goede actuele alternatieven had, toen Youtube nog geen reclame had, toen Google je de meest obscure en niche resultaten kon geven op mini websites en zelfs gratis gehoste sites. Voor de tijd van cookie statements en voor dat alles gepaywalled werd, elk artikel titels gebruikte als "X redenen waarom je [insert een bewering waarvan de kans groot is dat je het persoonlijk opvat] (en wat je hiertegen kan doen)". Kan nog wel ff doorgaan. Dat was de wereld zonder smartphones, social media en waar Disney niet op een rampage was met hun acquisities, Call of Duty nog geen 20e sequel had, after purchase game monetization nog niet echt bestond en oliesjeiks nog niet elke sport opkocht als investeringsspeeltje en je geen 10 maar 2,50 euro betaalde voor een fles olijfolie. En high-end videokaarten nieuw 450 euro waren.

Beetje extended rant, maar volgens mij heeft de wereld er wat spijtige ontwikkelingen op na gehouden. Je zou bijna populist worden.

[Reactie gewijzigd door Chrono Trigger op 22 juli 2024 13:17]

Mfpower @Chrono Trigger13 juli 2024 10:18
Ja spijker op de kop. En je username, chrono trigger, is een spel wat in mijn top 5 beste spellen ooit staat en de laatste jaren is die top onveranderd gebleven.
Ik ben early adopter geweest mbt Internet maar wat veel jongeren niet beseffen is dat het objectief beter is geweest zoals je beschrijft (behalve de olijfolie want daar kocht ik altijd al duurdere flessen van). We zien de val van het web en de opkomst van apps waarbij kwaliteit compleet ondergeschikt is geraakt aan verslaving / aandacht
Wel eens geprobeerd een (specifiek) YT filmpje te zoeken? Je krijgt drie resultaten en dan “anderen kijken ook”. Alsof dat me wat interesseert maar vinden ho maar.
Chrono Trigger @Mfpower13 juli 2024 11:02
Is dit de uitkomst van kapitalistische trechter beweging waar content en plek weggecentraliseerd wordt naar de grootste partijen die er megalomane, controle beluste neigingen op nahouden?

Mensen vragen wel eens waarom ik niet op de grote social media kanalen zit. En wat het nou kwaad kan dat zij al jaren lang hun data weggeven. Volgens mij hebben we wel bewezen dat de top 4 techn bedrijven geen zuivere intenties hebben daarmee en de gevolgen hiervan te zien zijn in de wereld om ons heen. Zowel fysiek als digitaal.

Stel je zelf enkele gezonde vragen antwoord ik wel eens. Waarom zijn ING en ABN tegenwoordig tech bedrijven ipv banken met een nutsfunctie? Waarom is Zuckerberg als meerdere malen voor het europese gerechtshof gesleept? Als informatie straks niet meer vrij te vinden en uit te wisselen is (behalve de algoritme gestuurde, polariserende bullshit content waar gen Z nu aan lijkt te wennen) is het fijn dat we in elk geval onze eigen verstand te raden kunnen gaan en non-digitale alternatieven kunnen vinden.
Sando @Chrono Trigger13 juli 2024 12:11
Beetje extended rant, maar volgens mij heeft de wereld er wat spijtige ontwikkelingen op na gehouden.
Volgens sommige opiniemakers bevindt onze maatschappij zich in de neerwaartse fase van een imperium, zoals beschreven in de "5 fases van een rijk." Na de Tweede Wereldoorlog beleefden we een halve eeuw van groei en optimisme, maar die tijden lijken voorbij.

We worden geconfronteerd met een harde realiteit: wij zullen het op veel gebieden minder goed hebben dan onze ouders. Het optimisme van eind vorige eeuw heeft plaatsgemaakt voor een groeiend gevoel van wanhoop. Woningen zijn onbetaalbaar geworden, waardoor het bezit van een eigen huis voor velen een onbereikbare droom blijft. De werkdruk neemt toe, wat resulteert in minder tijd en ruimte voor het stichten van gezinnen. Kinderen worden een luxe in plaats van een vanzelfsprekendheid. Deze tijd wordt gekenmerkt door economische onzekerheid, sociale verdeeldheid, een steeds fragieler milieu en een steeds grilliger klimaat.

In die tijd is de staatsschuld gestegen van van €8.000 naar €41.000 per werkzame inwoner. Heeft de Euro waar we allemaal beter van zouden worden enkele hele rijke bedrijven gemaakt die vervolgens wegens belastingdruk zijn verhuisd naar Groot Britanië terwijl er per Nederlander €32.500 schuldenlast overblijft en er per bewoner van de Eurozone nog €15.000 aan Quantitative Easing is bijgedrukt om banken en overgebleven multinationals overeind te houden.

Of in de eufemistische downplay-woorden van onze vorige minster van Financiën Kaag: 'We moeten beseffen dat we samen stukje armer zullen worden.'

Daarentegen ben ik al bijna 10 jaar vrij van social media-gebruik, dus ik reken me rijk, en voel me vereerd een trendsetter te zijn. Je moet toch genieten van de kleine deugden in deze tijd. Want 4,3 uur per dag? Mijn hemel. Ik heb het al zo druk. Tijd is geld.

[Reactie gewijzigd door Sando op 22 juli 2024 13:17]

BBBvB @Chrono Trigger14 juli 2024 15:58
Oplossing: ga terug naar de basis.
Hou je bezig met sla-plantjes in de tuin en kweek je eigen kruiden. :P
Ga lekker naar de kroeg voor een biertje en een leuke meid (m/v/x). En spreek dat niet vantevoren af op een WukWukMedium. Gewoon gaan.

Er is meer te beleven in de wereld dan gepruttel op één of ander medium. En dan bedoel ik écht te beleven.
Maar nee, iedereen is bang om buiten de boot te vallen en nergens bij te horen. Kuddegedrag in maximale vorm.
Triest.
crazyboy01 @Mfpower12 juli 2024 17:10
Er is alweer langzaam een volgende verschuiving bezig die nog exclusiever is, in de vorm van kanalen binnen bestaande communicatie apps, die vaak een mix van posts en chats bevatten. Helemaal omdat platforms als Facebook alweer minder populair zijn onder jongeren. Maar, we hebben natuurlijk altijd nog platforms als Reddit die het heel goed doen en waar ook hechte gemeenschappen over een bepaald onderwerp discussieren. En in NL hebben we ook nog wel lokale goedlopende fora. Om in de Tweakers-sferen te blijven noem ik een FOK! welke nog altijd lekker loopt. En ook nog wel best wat onderwerp specifieke fora die zeer actief en goedlopend zijn, voorbeeldje daarvan is dan weer paardenforum bokt.nl.
Mfpower @crazyboy0112 juli 2024 17:18
Klopt helemaal wat je zegt. Reddit en tweakers zijn gelukkig goede voorbeelden van hoe het ook kan. Maar als je zoals wij op een lange reis met gezin, relevante info wilt dan ontkom je niet aan FB kanalen. En dan kom je er na 3 maanden achter dat hét kanaal waarop iedereen communiceert net niet vindbaar is. Helemaal als je met een nep-account reageert om je privacy niet gelijk helemaal op te geven. Dus ja er zijn nog wel mogelijkheden totdat het wat meer specifiek wordt. Die communicatie apps die jij benoemt onttrekken zich helemaal van het open web, aangezien het enkel apps zijn en dus niet geindexeerd. Misschien word ik oud maar ik vond het Internet vroeger beter (zie ook: enshittification)
watabstract @Mfpower13 juli 2024 01:57
Ik reis veel, verblijf al vele jaren permanent in het buitenland maar ik heb geen enkele behoefte aan FB en nooit gehad ook. Ik had ooit wel een account toen het nog echt gebruikt werd om met mensen die je ontmoet had in contact te blijven maar dat heb ik ergens rond 2017 verwijderd en nooit meer omgekeken. Veel vluchtige ontmoetingen moeten dat gewoon blijven in het leven en de mensen waar het echt mee klikt daar heb je FB helemaal niet voor nodig.

Wat voor soort info vind je op FB wat nergens anders te vinden is? Misschien een specifieke hobby of zo? Want ik zou het echt niet weten. Ik weet altijd wel de leuke plekjes te vinden. Het beste eten, de mooiste strandjes, de leukste muziek.. Misschien iets minder snel dan als ik alles online zou uitpluizen maar die real-life ontdekkingstocht maakt het juist zoveel leuker.
Mfpower @watabstract13 juli 2024 10:07
Ik reisde met kinderen en buiten het seizoen vind je niet zomaar andere gezinnen zodat ze kunnen spelen. De Facebook groepen kunnen je helpen anderen in de regio te vinden.
Cowabungaa @watabstract16 juli 2024 15:52
En zelfs al ga je online alles uitpluizen dan heb je daar geen social media voor nodig. Ik zoek graag naar goeie lokale restaurants voor ik op vakantie ga, kun je mooi op tijd reserveren en dergelijke, maar dat kan ik voor het leeuwendeel gewoon via Google Maps en websites over de plek in kwestie.
watabstract @Cowabungaa16 juli 2024 18:28
Eens en dat doe ik ook wel hoor. Sowieso Google Maps want daar staat eigenlijk alles wel op. Alleen is dat allemaal meestal kort van tevoren. Ik duik geen forums in om een regio eerst helemaal door te lichten als het ware. Dat zie ik dan op bestemming wel. Ik ga er liever neutraal en onbevangen in, zonder allerlei meningen te hebben gelezen.
Blinkin @Mfpower12 juli 2024 20:13
Ik wordt ook oud denk ik (ik hoop t wel iig).
Moderne media is gericht op snelle korte consumptie. En t liefst zo veel mogelijk. Het behoud voor jaren erna is t totaal niet voor gemaakt. Dood zonde. Het niet kunnen doorzoeken is inderdaad helemaal een ramp.
SniperEye @crazyboy0113 juli 2024 06:55
Jazeker, een wereldwijd goed lopen forum is Skyscrapercity over alles wat met hoogbouw te maken heeft.
no_way_today @Mfpower12 juli 2024 17:43
Gelukkig tweakers niet, hoewel die ook op discord zitten.
Remzi1993 @Mfpower12 juli 2024 21:37
waar je vaak officieel ook nog onder je echte naam moet posten. Jammer dat het zo gegaan is.
Dit is volgens mij alleen op Facebook of heel Meta het geval. Op alle andere mag je gewoon een naam gebruiken die jij wil.
CopyCatz @Cogency12 juli 2024 20:19
Ik denk dat het voldoende is om je te realiseren dat al die info ook buiten facebook te vinden is. Ik ben jaren geleden gestopt met facebook, mis het totaal niet en stuit af en toe nog op een link naar een facebook pagina waar informatie te vinden zou moeten zijn. Jammer dan, ik heb nog nooit een cruciaal stuk info gemist omdat het alleen op facebook zou staan.
tw_gotcha @Cogency12 juli 2024 22:11
vindt je dat niet op reddit? ik heb zelf geen facebook account dus ik kan het niet vergelijken
Bitfreakie @Cogency14 juli 2024 12:29
Hier net zo, zit i.v.m. vrijwilligerswerk en het beheer van een paar pagina's nog op Facebook (app niet geïnstalleerd) maar heb zoveel mogelijk mensen ontvriend en volg alleen wat ik echt nodig vind. En dan blijft er heel weinig over wat de trigger om steeds te kijken of er iets nieuws is ook minder aanwezig maakt.

Wat uitdelen van kennis betreft heb ik altijd veel gehad aan nieuwsgroepen (Usetnet) zoals nl.motorfiets. Merk dat veel van dat soort informatie naar Reddit is verschoven.
Letters @Cogency14 juli 2024 17:30
Mis je echt niet als je het opgeeft :) voor mij is dit nu alweer bijna 8 jaar geleden en de reden om niet te willen stoppen met Facebook was dezelfde. Nu ik ervan af ben wil ik niets meer te maken hebben met algoritmes voor doomscrollen. Ze smaken precies zo als stoppen met roken. Als je stopt met roken ruik je pas hoe smerig roken is.
zordaz 12 juli 2024 16:40
Ik snap niet waarom WhatsApp altijd tot de sociale media wordt gerekend. Youtube idem dito.
Yonix @zordaz12 juli 2024 16:45
En toch is dat zo:
‘Social media is een verzamelnaam voor alle online platformen en kanalen die interactie tussen de gebruikers mogelijk maken.’
Bron: https://www.mediawijs.be/...unnen%20zo%20communiceren.

Die interactie op YouTube is vanzelfsprekend, op WhatsApp heb je tegenwoordig ook Communities.
The Zep Man
@Yonix12 juli 2024 16:52
En toch is dat zo:
Die definitie vind ik te breed. Er is ook interactie tussen gebruikers van GitHub/GitLab, terwijl het doel daarvan niet sociaal bezig zijn is (en dat tot zover ik gezien heb ook niet gedaan wordt). Er is ook interactie tussen mensen die online videospellen met/tegen elkaar spelen, maar dat wordt over het algemeen niet gezien als social media.

De definitie van Wikipedia vind ik beter:
Social media are interactive technologies that facilitate the creation, sharing and aggregation of content, ideas, interests, and other forms of expression through virtual communities and networks.
WhatsApp kan het delen van content faciliteren, maar faciliteren in het maken van content en aggregeren doet het niet echt. Daarom denk ik dat WhatsApp een stuk minder aan die definitie voldoet dan de andere voorbeelden.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 13:17]

wisselwerking @The Zep Man12 juli 2024 17:26
Dat is maar net hoe je de definitie verder invulling geeft. Op zich kun je doormiddel van Whatsapp creëren en samenvoegen van in ideeën, interesses enz. vergemakkelijken. Dus in die zin faciliteert ook Whatsapp dat wel.

Maar uiteindelijk blijft het een grijs gebied. Ik vraag mij overigens ook af of de jongeren/jongvolwassenen niet minder tijd online wil spenderen. Volgens mij beperkt het zich niet alleen tot social media (ongeacht de gebruikte definitie).
Qlimaxxx @wisselwerking12 juli 2024 18:54
Ik zou het juist willen omdraaien. WhatsApp is juist nog een van de weinig sociale media uit dit rijtje. Via WhatsApp communiceer je vooral met vrienden en bekenden. Daarbij is er geen algoritme dat probeert je te beïnvloeden of zoveel mogelijk advertenties voor te schotelen.

De meeste originele “social” media zijn tegenwoordig echt niet zo sociaal meer. Het business model leent zich helemaal niet om echt sociale features prominent in de interface op te nemen.

In dat opzicht is YouTube misschien niet echt een social media, maar past het wel prima tussen de Facebook’s, instagram’s, TikTok en Snapchat’s van de wereld
Vexxon @The Zep Man12 juli 2024 17:28
En even verder op dezelfde wiki pagina
Popular social media platforms with over 100 million registered users include Twitter, Facebook, WeChat, ShareChat, Instagram, Pinterest, QZone, Weibo, VK, Tumblr, Baidu Tieba, and LinkedIn. Depending on interpretation, other popular platforms that are sometimes referred to as social media services include YouTube, Letterboxd, QQ, Quora, Telegram, WhatsApp, Signal, LINE, Snapchat, Pinterest, Viber, Reddit, Discord, TikTok, and Microsoft Teams. Wikis are examples of collaborative content creation.
Dus het ligt een beetje aan de interpretatie van de term, best breed dus.

On Topic: Heel goed, ik hoop dat veel meer mensen afhaken in het gebruik van social media.
Verwijderd @The Zep Man12 juli 2024 22:29
websites of apps waarmee mensen een netwerk van contactpersonen kunnen opbouwen; = sociale media
Aldus van Dale
TheVivaldi @The Zep Man12 juli 2024 17:45
Maar je moet niet alleen kijken naar de betekenis van sociale media, maar ook naar de betekenis van de woorden ‘sociale’ en ‘media’.
hooibergje @Yonix12 juli 2024 17:21
Zoals Tweakers,net, en nu.nl ;-)
Stijnvi @Yonix12 juli 2024 17:21
Tja technisch gezien is dan zelfs Outlook een vorm van social media...
C64Boy @Yonix12 juli 2024 17:07
Ah mooi. Ik wil ook van Tesms af
sonny_s @Yonix12 juli 2024 17:31
Ja, maar ik geloof niet dat die 83% allemaal gebruik maakt van Communities en dan is het gewoon een veredelde chatapp. Dus dan vind ik dat deze uitkomst een beetje een scheef beeld toont.
Luchtbakker @Yonix12 juli 2024 18:09
Maar goed. Wat is whatsapp nou anders dan het vroegere SMS en MMS? Dat was toch ook geen social media? En theoretisch gezien komt het overeen met elkaar.
Mr. Freeze @Luchtbakker13 juli 2024 11:09
Denk maar eens aan een groepsapp wat iedereen de hele dag door laten zien waar ze zijn, hoe geweldig ze het hebben, foto’s van de meest gekke dingen die worden rondgestuurd. Dat kan voor sommige echt wel als sociale druk worden ervaren.
Devalno @Yonix12 juli 2024 23:46
Dus dan zou e-mail daar ook onder moeten vallen?
Sebazzz @zordaz12 juli 2024 16:44
Whatsapp was misschien een chatapp, maar heeft tegenwoordig statussen die je breed kan delen, groepen worden prominenter neergezet met links die je openbaar kan delen, kanalen die je kan volgen, etc.
zordaz @Sebazzz12 juli 2024 17:06
Voordat dat er allemaal in zat werd het ook al tot sociale media gerekend. Wat mij betreft is de definitie dus te breed.
The Zep Man
@zordaz12 juli 2024 16:44
YouTube snap ik wel. Er wordt content gepubliceerd. Er worden "likes" op gegeven. Het aantal keer dat iets bekeken wordt is belangrijk. "Engagement" is gelijk aan "geld verdienen". Doomscrolling is ook mogelijk op YouTube.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 13:17]

Kpz @zordaz12 juli 2024 16:44
Ik ben het met je eens wat betreft WhatsApp (en Snapchat). YouTube als social media kan ik daarentegen nog wel aardig inkomen. Daar draaien hele communities omheen.
Verwijderd @zordaz12 juli 2024 17:21
Tegenwoordig is het ook geen "gewone" chat applicatie meer. Facebook leest lekker mee.
watercoolertje @zordaz12 juli 2024 17:23
Zelf reken ik mijn YT gebruik daar iig niet onder, ik zit daar niet voor anderen en ik heb 0 interractie die je op een sociaal medium wel zou hebben. Voor mij is het gewoon een videoplatform.

Maar ik snap wel dat het (sociale aspect/functies) allemaal kan en er daarom onder valt.
bytemaster460 @watercoolertje13 juli 2024 16:58
Dat jij het niet zo gebruikt betekent niet dat het dan geen social media meer is. Facebook kun je ook gebruiken zonder vrienden door informatie te lezen van openbare groepen. Dan kun je ook niet zeggen dat Facebook in dat geval geen social media is.
watercoolertje @bytemaster46013 juli 2024 21:06
Dat jij het niet zo gebruikt betekent niet dat het dan geen social media meer is.
Dat staat er dan ook, er staat toch duidelijk dat ik MIJN gebruik daar niet onder reken en YT dus voor MIJ gewoon een videoplatform is. En tegelijk erken ik ook gewoon dat het platform er WEL onder kan scharen (en ook begrijp waarom)...

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 13:17]

no_way_today @zordaz12 juli 2024 17:42
Omdat je met anderen communiceert (sociaal) via een media (app).
zordaz @no_way_today12 juli 2024 17:51
Die definitie vind ik dus veel te ruim. Dan zou MS Teams ook social media zijn. En old skool IRC ook. Het klopt gewoon niet.
no_way_today @zordaz12 juli 2024 23:17
De definitie:

Social media is een verzamelnaam voor alle online platformen die interactie tussen de gebruikers mogelijk maken. Gebruikers op social media kunnen via verschillende kanalen met elkaar communiceren, foto's en/of video's publiceren, informatie met elkaar delen, een discussie aangaan et cetera.
D.J.P. @zordaz12 juli 2024 18:39
Precies. Whatsapp is voornamelijk een communicatiemiddel en YT voornamelijk een video platform. Van een totaal andere orde en functie als digitale publieke verlengstukken van je ego als FB of Insta. Die onder dezelfde noemer plakken in de context van dit artikel zoals Yonix doet is erg kort door de bocht.
svideo @D.J.P.14 juli 2024 15:07
Als whatsapp geen groepen zou hebben kan ik je volgen.
Maar die groepsapps zijn echt een angstaanjagend voorbeeld van 'social' media.
Tweaker @zordaz12 juli 2024 19:18
Vind ik ook. Ik heb al sinds vrijwel het begin whatsapp en verder niets, en ik beschouw mezelf dan ook als iemand zonder social media. Volgens mij zijn de verschillen wel duidelijk, in ieder geval wel als ik in de metro naast iemand zit waar iedere 8 seconde een nieuw veel te hard deuntje uit zijn telefoon komt. Of als je ergens gaat eten mensen die er dan eerst een foto van moeten maken. Nou ja, de voorbeelden zijn eindeloos
Verwijderd 12 juli 2024 16:40
Is YouTube ook sociale media volgens dat onderzoek? Alleen TikTok, Facebook, Instagram enzo?
wildhagen
@Verwijderd12 juli 2024 16:45
Doorgaans wordt YouTube idd ook tot de social media gerekend:
YouTube can be considered a social media platform because it has important features associated with such platforms, such as user-generated content, interaction, personalization, networking, and the potential for content to go viral.

Here are some features that support YouTube’s categorization as a social media platform:

- Personal Accounts
- Opportunity To Engage
- A Platform For Influencers
- Viewers’ Interaction, Feedback, And Engagement
Zie voor meer info: https://seotactica.com/so...-considered-social-media/

Of dit specifieke onderzoek het ook als zodanig classificeert durf ik niet te zeggen, maar in de meeste gangbare definities valt het er dus zeer zeker onder.
Verwijderd @wildhagen12 juli 2024 16:58
Dat vind ik zo vervelend aan dit soort onderzoeken. YouTube draait in essentie rond de video's. Ja, je kan comments zetten of chatten bij livestreams. Maar als ik video's kijk, zelfs met alleen mensen als onderwerp, vind ik dat niet echt een sociaal gebeuren zoals chatten op Facebook. Is 4chan waar iedereen anoniem is dan ook sociale media?
Wouterkaas @Verwijderd12 juli 2024 17:02
TikTok draait toch evengoed in essentie rond de video’s? Open eens de YouTube app op je telefoon en bekijk de homescreen. Een feed van semi willekeurige video’s, shorts, tekstberichten van mensen op wie je geabonneerd bent. Als dat geen social media is dan weet ik het ook niet meer.
Beakzz @Verwijderd12 juli 2024 17:14
Content creators delen video's, hebben subscribers en je kan er op reageren. Dat vind ik toch echt wel onder social media vallen en ik merk dat als ik gewone TV kijk (heel zeldzaam) ik het mis om te lezen wat andere mensen er van denken. Wat nergens op slaat, want ik ken die mensen helemaal niet en je hebt geen idee of je in discussie gaat met een 13 of 80-jarige :+
PCG2020 @Verwijderd12 juli 2024 20:37
(...) Is 4chan waar iedereen anoniem is dan ook sociale media?
In principe wel. Messageboards, nieuwsgroepen en fora zijn voorlopers van wat we nu sociale media noemen. De term 'sociale media' omvat veel meer dan de meest bekende voorbeelden die iedereen zo op kan noemen (YouTube, TikTok, Snapchat, Facebook, Xitter...).

Eigenlijk valt Tweakers ook onder die paraplu. Mensen reageren hier immers ook via persoonlijke accounts op content die geplaatst wordt en hebben daarnaast sociale interactie met elkaar. Dat verschilt eigenlijk niet zoveel met andere sociale media.
TvE @PCG202013 juli 2024 20:09
Naar mijn idee was/is sociale media alles waarbij het draait om het presenteren van jezelf.
Ofwel de profielen-pagina zoals Hyves, Facebook, Instagram en dergelijke.

Youtube of een forum is meer gericht op de content, hoewel het wel een sociale interactie bevat.
PCG2020 @TvE13 juli 2024 21:53
Er is natuurlijk veel overlap tussen verschillende vormen van sociale interactie op internet, dus wellicht kun je de 'paraplu' die ik noemde groter of kleiner maken (openen of sluiten) om bepaalde vormen eronder te scharen of er juist buiten te houden. Daar kun je leuk over discussiëren ;)
TvE @PCG202013 juli 2024 22:17
Veel overlap inderdaad. En ik besef me nu ook dat mijn 'paraplu' redelijk dichtgeklapt zit.

Vooral nu ik lees wat allemaal tegenwoordig met WhatsApp kan. Voor mij is 't gewoon een berichtenservice. Maar ik zie dat er al een half sociaal-netwerkgedoe ingebakken zit.
tweakuwe @Verwijderd12 juli 2024 17:20
Van origine slaat het op alles waar de gebruikers ook content maken (niet persé exclusief). Tweakers.net is ook sociale media.

De interface is misschien wat anders, maar wat maakt Youtube nou zo gek anders dan Instagram? Je hebt accounts, je kan posts maken (foto’s ook met dan een muziekje eronder), je laat reacties en likes achter, je volgt mensen. Youtube laat iets meer vrijheid aan de poster bij video’s (een langere duur en hogere kwaliteit video is mogelijk), maar dat maakt het niet gelijk geen social media meer.
Martinspire
@Verwijderd12 juli 2024 18:04
Zo te zien wordt werkelijk alles erin gegooid, dus dan komt het eerder neer op "heb jij wel eens negatieve gevoelens na online iets te doen" en dat antwoord zal inderdaad bij de meeste mensen ja zijn. Dus dit zegt weer helemaal niks.
BHD294 @Verwijderd12 juli 2024 16:50
Geen idee was ik ook benieuwd na wat hun eronder laten vallen.
JDx 12 juli 2024 16:42
Ze vinden WhatsApp ook sociale media, dan was SMS en bellen dat ook? Ik denk niet dat er veel mensen stoppen met WhatsApp, ook niet echt een app waar je depressief van kan worden door te weinig likes.
pjdijkema @JDx12 juli 2024 16:47
Bij sms heb je natuurlijk geen groepsapp. Dat is nogal een behoorlijk verschil. Bij mij staan alle groepapps trouwens op “stil” omdat ik niet constant afgeleid wil worden.
JDx @pjdijkema12 juli 2024 16:49
Dat zou kunnen, ik gebruik het puur als SMS vervanger (en ook vaak ipv bellen).
Groningerkoek @JDx12 juli 2024 16:50
Sinds wanneer is SMS/telefoneren een online platform?
JDx @Groningerkoek12 juli 2024 16:53
Het woord online komt niet 1 keer voor in het artikel, alleen ergens in een comment hieronder.
Groningerkoek @JDx12 juli 2024 17:16
Van bezoekers op Tweakers mag men mijn inziens verwachten dat die weten wat de betekenis van sociale media is.
Martinspire
@JDx12 juli 2024 18:05
Je kunt op Whatsapp best wat negativiteit ervaren. Mensen die je geen felicitatie sturen, in de groepschat gepest worden, etc. Dat is echter wat anders dan de apps waar je door een algoritme bepaalde content krijgt voorgeschoteld.

Overigens heb je nu ook die communities in whatsapp, waardoor je dus vaker met onbekenden in aanraking kunt komen.

[Reactie gewijzigd door Martinspire op 22 juli 2024 13:17]

sohus @JDx12 juli 2024 22:05
Sociale media zijn alle platformen waar anderen publiekelijk een mening over jou uiten.

SMS en bellen dus niet. Whatsapp wel doordat ze ook stories hebben wat een social media formaat is.
Verwijderd 12 juli 2024 16:38
Direct doen. Het geeft je veel vrijheid en zorgt dat je zelf gaat nadenken
cc12 @Verwijderd12 juli 2024 17:52
Ze willen het, maar doen ze het ook?
Nee, er zit een verschil tussen willen en doen.
Verwijderd @cc1212 juli 2024 18:04
Daarom schrijf ik ook dat ze het zouden moeten doen.

Kuddedieren als ze zijn geef ik ze 2 kansen geen kans en lauw kans.

Blijkbaar leren ze op school vooral wat leuk is en wat ze volgens de rest moeten doen.
Byron010 @Verwijderd12 juli 2024 16:40
Het 1 sluit het ander niet uit
aapjuh99 12 juli 2024 16:54
Ik leef sinds 2019 zonder social media, WhatsApp, Facebook, LinkedIn of iets dergelijks. Wil je mij bereiken SMS, koffie aan huis of bellen :) Heerlijk gevoel zonder al die prikkels.

[Reactie gewijzigd door aapjuh99 op 22 juli 2024 13:17]

crazyboy01 @aapjuh9912 juli 2024 17:03
Mooi als dat voor jou werkt. Ligt er natuurlijk ook aan hoe gevoelig je zelf voor die prikkels bent en hoeveel invloed je het op je leven laat hebben. Voor de meeste mensen zal het ook niet altijd meer rust geven: die missen er veel door en blijven er op die manier alsnog over malen. Bijvoorbeeld door dingen die in de groepschats worden gedeeld en waarover jij niet apart wordt ingelicht. Bij sommige kleinere organisaties of afdelingen binnen grote organisaties maak je het jezelf ook gewoon lastiger als je je van bepaalde kanalen afsluit en daardoor continue achter de feiten aanloopt (maarja, professioneel geeft een beetje bedrijf je natuurlijk een werktelefoon die uit kan). Ik zie het in ieder geval vaak gebeuren dat mensen die stoppen toch weer een terugkeer maken.
Zyk @crazyboy0112 juli 2024 20:59
Ik had dezelfde angst toen ik Facebook en Instagram afsloot, maar ik heb er werkelijk geen seconde spijt van gehad. Als het ècht belangrijk is, dan krijg je het toch wel te horen. Als je het niet te horen krijgt was het waarschijnlijk dus ook gewoonweg iets wat je überhaupt kon missen.

Voor mij heeft het stoppen met socials gezorgd dat ik weer technische vakliteratuur ging lezen, en me weer ging verdiepen in mijn hobbies, natuurwetenschappen, ruimtevaart en geschiedenis. Voor mij is dat veel meer waard dan van minuut tot minuut onbenulligheden meekrijgen van allerlei vage kennissen.
crazyboy01 @Zyk12 juli 2024 21:13
Kan ik wel inkomen inderdaad, zeker als je niet meer op de middelbare school zit. Het levert je veel tijd en minder afleiding op. Mijn reactie kwam eigenlijk vooral voort uit dat 'WhatsApp' in het rijtje stond. De netwerk platformen zijn één ding, maar vandaag de dag zijn er een aantal apps die de basis vormen van onze digitale communicatie en WhatsApp is daar bij ons in NL de leider in. Hoe triest het ook klinkt, het is voor veel mensen echt een beperking om die volledig af te zweren door enkel alternatieven te gebruiken of gewoon echt enkel nog via bellen bereikbaar te zijn. Het is een persoonlijke keuze en voor de één zal de impact groter zijn dan de ander uiteraard, maar voor veel mensen is een telefoon waarmee je alleen kan bellen en sms'en gelijk aan het hebben van 'geen telefoon'.
Kcirtap 12 juli 2024 16:49
Zit er de laatste tijd sterk aan te denken internet er helemaal uit te gooien. Alleen nog een simpele telefoon. Internet is alleen nog maar een last. Nog een plek om je lastig te vallen en te bombarderen met propaganda en regeltjes. Als je kinderen hebt wordt het nog erger. Zadelen de scholen je ook nog op met bijvoorbeeld Google en delen je mail adres met iedereen die erom vragen, zoals Iddink en iets delen met Iddink, is delen met de hele wereld hebben we onlangs meerdere keren geleerd. niet te vergeten de vele afvalproducten die je kinderen proberen te lokken en die maar uiterst lastig te blokkeren zijn en bovendien, mits Amerikaans van oorsprong, een vrijbrief hebben te doen en te laten wat ze willen met de info die ze zich toe-eigenen met behulp van hun walgelijke producten. Enige dat ik zal missen zijn de webshops en soms een nuttige youtube filmpje (how-to's), maar beide kunnen misschien wel op het werk tijdens de pauzes.

[Reactie gewijzigd door Kcirtap op 22 juli 2024 13:17]

MennoE @Kcirtap12 juli 2024 16:58
Maar hoe ga je dat dan doen met diensten als bankieren, een reis boeken, een vraag aan je huisarts sturen, DigiD met belastingaangifte etc? Ik heb ook weleens een dumbphone overwogen, maar ik las van een aantal die het hadden geprobeerd dat dit anno nu eigenlijk niet meer realistisch is.
Kcirtap @MennoE12 juli 2024 21:20
Ja bankieren doet inderdaad ook pijn. Misschien wel het meest. Reizen doen wij bij voorkeur op de bonnefooi. Digid heb ik niet en belasting doe ik liever op papier. Weet je.. Internet kan, denk ik, iets heel moois zijn, maar de big tech met steun van de overheden (of andersom), maken er, naar mijn mening, iets akeligs van. De cyberboeven helpen natuurlijk ook niet, maar ik heb zomaar het rare gevoel dat dat ook alleen maar aangemoedigd wordt. Dat laatste is dan vooral een gevoel.
MennoE @Kcirtap12 juli 2024 21:40
Ja ben ik grotendeels met je eens. Ik denk dat die redenering opgaat voor de meeste opbrengsten van het kapitalisme. Voor de economie zijn veel van die dingen goed, maar of wij er zelf echt beter van worden, waarschijnlijk niet.
Verwijderd @Kcirtap12 juli 2024 16:59
Doe je mobiel weg. Had ik ook gedaan, en het gaf veel rust. Nu na stoppen met werken uit Nederland vertrokken en dus weer een mobiel aangeschaft voor wat simpele zaken als contact met familie.

Gewoon bellen is prijzig uit Nederland. Als ik met vaste lijn naar Nl bel is dat wel gratis
iqcgubon @Verwijderd12 juli 2024 19:12
Nu net terug van een vakantiehuis. Het slot werkte uiteraard alleen met smartphone. Daar sta je dan. Helpdesk contacteren? Via WA :+
Verwijderd @iqcgubon13 juli 2024 04:56
Zou ik een probleem hebben. Geen mobiel bij me in Europa
Kcirtap @Verwijderd12 juli 2024 21:25
Het is niet alleen mijn persoontje. De kinderen hangen er ook (te)veel aan. De lol hebben ze grotendeels eraf gehaald. Het is voor 75% ellende, 20% gemak en 5% lol, zo ongeveer in die verhouding als je mij vraagt. Het gemak zou ik dan nog wel missen, mocht het zover komen.
The Zep Man
12 juli 2024 16:42
Van alle sociale media wordt WhatsApp nog altijd het meest gebruikt: 91 procent van de respondenten zit op WhatsApp.
Waarbij Facebook, Instagram, Twitter en YouTube overduidelijk zich op een groot publiek en een groot podium richten, denk ik dat het gebruik van IM-achtige applicaties zoals WhatsApp (en Matrix, Signal, Telegram, ...) gemixter zal zijn. Er is een wereld van verschil tussen "SMS-vervanger" en "social media", net hoe het gebruikt wordt. De 91% van WhatsApp geeft mogelijk een vertekend beeld t.o.v. de 83% van Instagram. Ik denk niet dat die volle 91% WhatsApp gebruikt als waar die 83% Instagram voor gebruikt.

Iets algemener, over alle social media:
Als bijna 30% aangeeft te willen stoppen, dan wordt het tijd om hulpmiddelen en campagnes in te zetten om mensen te helpen met stoppen, vergelijkbaar met roken. Verder kunnen er ook wel waarschuwingslabels op social media, net als bij tabak.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 13:17]

eurob 12 juli 2024 18:23
Je realizeert je na een tijdje dat social media 100% tijdverspilling is, ga lekker buiten spelen, toch veel beter.
Oddlobster 12 juli 2024 18:30
Voor 2017 sleet ik mn dagen op Facebook, Instagram, 9GAG etc...Cold Turkey gestopt (van de ene op de andere dag). Al mn social media accounts opgezegd op Nieuwssites, Youtube en WhatsApp na. Geen dag spijt van gehad, veel meer tijd over voor "echte" dingen, zoals hobby's, vrienden etc. En eerlijk gezegd mis ik het niet. Heb ook niet het gevoel dat ik iets mis. Ja je sociale kring word kleiner maar met de mensen die overblijven heb je intensiever contact..kaf van het koren.
Lang verhaal kort: Aanradertje, gewoon doen!

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