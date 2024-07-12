Bijna 30 procent van jongeren en jongvolwassenen wil stoppen met sociale media

28 procent van de jongeren en jongvolwassenen overweegt om helemaal met sociale media te stoppen. Dat blijkt uit het Grote Jongerenonderzoek van Mediahuis, MediaTest en Wayne Parker Kent onder 2.716 mensen tussen de 15 en 35 jaar oud.

De respondenten geven in het onderzoek aan gemiddeld vijf uur per dag op hun mobiele telefoon te spenderen. Het overgrote deel daarvan wordt aan sociale media besteed, zeker onder de jongste leeftijdsgroep die onderzocht werd. Jongeren tussen de 15 en 21 jaar zijn gemiddeld 4,3 uur per dag kwijt aan sociale media, terwijl ze in totaal gemiddeld 5,4 uur per dag op hun telefoon zitten.

Sociale media komen voor een deel echter met negatieve gevolgen. Dertig procent van de respondenten voelt zich wel eens onzeker, verdrietig of depressief na het gebruik van sociale media. Dat geldt volgens het onderzoek vaker voor vrouwen, met 39 procent, dan voor mannen met 22 procent. Verder geeft 21 procent van de respondenten aan dat het humeur beïnvloed wordt als een post weinig reacties of likes krijgt.

Van alle sociale media wordt WhatsApp nog altijd het meest gebruikt: 91 procent van de respondenten zit op WhatsApp. Op de tweede plaats staat Instagram, dat door 83 procent van de ondervraagde mensen gebruikt wordt. Verder worden YouTube (81 procent), Snapchat (60 procent) en Facebook (54 procent) veel gebruikt. Facebook wordt in de laatste jaren wel minder gebruikt: in 2022 werd dit kanaal nog door 66 procent van de respondenten gebruikt.