Snapchat krijgt ondersteuning voor iPads

Snapchat krijgt vanaf versie 13.4.0.41 native ondersteuning voor iPads. De app bestaat al sinds 2011 voor iOS, maar tot nu toe konden iPad-gebruikers enkel de iPhone-versie gebruiken met een grote zwarte rand rond de app.

De iPad-versie van Snapchat vult, in tegenstelling tot de iPhone-versie, het volledige scherm. De iPad-versie is echter nog steeds beperkt in functionaliteit. Zo werkt de app alleen in portretmodus en ontbreekt ondersteuning voor functies zoals Split View en Slide Over. Toch biedt deze update voordelen, zoals een verbeterd overzicht van contacten en de mogelijkheid om meldingen te ontvangen op de iPad.

Met deze stap onderscheidt Snapchat zich van concurrent Instagram, dat ondanks herhaaldelijke verzoeken van gebruikers nog steeds geen volwaardige iPad-app heeft uitgebracht. Instagram-gebruikers zijn daarom nog steeds aangewezen op de iPhone-versie in vergroot formaat of de webversie.