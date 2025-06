IKEA start webshop voor doorverkoop eigen spullen

IKEA test een nieuw online platform voor de verkoop van tweedehandsmeubels van het merk. De dienst, genaamd 'IKEA Preowned', wordt momenteel getest in Madrid en Oslo. De test loopt tot eind dit jaar.

Het platform stelt gebruikers in staat om hun gebruikte IKEA-producten te koop aan te bieden. Verkopers kunnen eigen foto's uploaden en een prijs bepalen, waarbij IKEA bijkomende productinformatie toevoegt, zoals afmetingen en de oorspronkelijke verkoopprijs. Het systeem genereert ook een aanbevolen verkoopprijs gebaseerd op de staat van het item, maar verkopers behouden de vrijheid om zelf de prijs vast te stellen.

Een opvallend aspect van het verdienmodel is dat verkopers 100 procent van de verkoopprijs ontvangen bij een bankoverschrijving of 115 procent als ze kiezen voor een tegoed bij IKEA. Om de privacy van verkopers te waarborgen, zien kopers slechts een benadering van de ophaallocatie. Verkopers krijgen ook de optie om af te spreken op een openbare plaats of in een lokale IKEA-vestiging. Als de test succesvol blijkt, overweegt het bedrijf uitbreiding naar andere landen.