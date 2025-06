IKEA start met bètatests Matter op Dirigera-hub

De Dirigera-smarthomehub van IKEA krijgt in bèta ondersteuning voor de Matter-standaard. Dat gebeurt aanvankelijk enkel voor verlichtingsproducten. Later krijgen meer producten ondersteuning voor Matter.

De eerste versie is sinds maandag beschikbaar voor bètagebruikers via de IKEA Home Smart-app. Dat vertelt het bedrijf aan The Verge. Met de bèta verandert de Dirigera-hub in een bridge voor Matter, waardoor IKEA's Zigbee-apparaten kunnen werken met Matter-netwerken. Omdat het om een bridge gaat, hebben gebruikers nog een Matter-controller nodig van het platform waarin ze de apparaten willen gebruiken, bijvoorbeeld een Amazon Echo of een Apple HomePod.

Aanvankelijk werkt de bèta enkel met verlichtingsproducten, zoals lampen en bewegingssensors. IKEA heeft nog niet bevestigd om welke apparaten het exact gaat. Na de bètafase is het bedrijf van plan om meer producten compatibel te maken met Matter.

Het lijkt erop dat de bèta gesloten is, aangezien er nergens links te vinden zijn voor gebruikers om zich aan te melden als bètatester. IKEA heeft vooralsnog geen tijdlijn gegeven voor een publieke release voor Matter-ondersteuning.

IKEA liet in mei 2022, toen de Dirigera-smarthomehub werd aangekondigd, al weten dat die compatibel zou zijn met Matter. Dat zou toen 'een paar maanden' na de introductie gebeuren. De uitrol werd echter meermaals uitgesteld.

De IKEA Dirigera-hub