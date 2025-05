IKEA kondigt energiemonitoring aan voor de Home Smart-app op de Zweedse markt

IKEA heeft energiemonitoring aangekondigd voor de Home Smart-app. Voorlopig is de functie enkel beschikbaar in Zweden. Later dit jaar brengt het bedrijf ook een slimme stekker uit die het energiegebruik kan monitoren.

De functie krijgt de naam Energy Insights. Daarmee kunnen gebruikers het energiegebruik in hun huis monitoren via de Home Smart-app op hun smartphone. Voorlopig is de functie enkel beschikbaar in Zweden. Later moet ze ook naar ‘andere markten’ komen, maar welke markten dat precies zijn of wanneer dat gebeurt, zegt IKEA niet.

Energy Insights zal volgens het bedrijf in real time data tonen over het energiegebruik en de energieprijzen. Ook zal de functie het verbruik vergelijken met dat van gelijkaardige huishoudens. Met Energy Insights moeten gebruikers volgens IKEA geïnformeerd worden over de beste tijd van de dag om energie te consumeren. In de toekomst zal Energy Insights ook tips geven over hoe gebruikers energie kunnen besparen, en aanbevelingen doen voor producten en diensten van IKEA die daarbij kunnen helpen.

Tegelijk kondigde IKEA een slimme stekker aan die het energiegebruik per apparaat kan bijhouden. Daarvoor moeten gebruikers IKEA's smarthomehub Dirigera hebben. Het apparaat, Inspelning genaamd, komt in oktober wereldwijd beschikbaar. De prijs is nog niet bekend.