TDK claimt doorbraak met solidstateaccu’s

Het Japanse bedrijf TDK claimt een doorbraak te hebben bereikt bij de ontwikkeling van kleine solidstateaccu’s. Het bedrijf zegt dat het een materiaal heeft ontwikkeld dat het mogelijk maakt om accu’s te maken met een energiedichtheid van 1000Wh/l.

Het bedrijf zegt in een persbericht dat de technologie gebruikt zou kunnen worden om knoopcelaccu’s te vervangen. Dat zijn de kleine, schijfvormige accu’s die gebruikt worden in horloges, rekenmachines en hoortoestellen. Huidige lithiumionaccu’s hebben een energiedichtheid tussen 300 en 700Wh/l. TDK wil volgend jaar monsters naar klanten sturen en hoopt daarna te beginnen met de massaproductie.

De technologie is echter niet geschikt voor grotere accu’s, zoals de exemplaren die gebruikt worden in elektrische auto’s of smartphones. Dat vertelt Kevin Shang, senior onderzoeksanalist bij databedrijf Wood Mackenzie, aan de krant Financial Times. Naarmate dergelijke accu’s worden opgeschaald, worden ze volgens Shang fragieler. Dat is volgens de analist inherent aan de materialen die erin worden gebruikt.

Een solidstateaccu is een type herlaadbare batterij waarbij de elektrolyt volledig uit vast materiaal bestaat, in tegenstelling tot traditionele batterijen waarbij vloeibare of gelelektrolyten worden gebruikt. De voordelen zijn onder andere een hogere energiedichtheid en verbeterde veiligheid door het ontbreken van brandbare vloeistoffen. De nadelen zijn momenteel nog hogere productiekosten en uitdagingen bij het verlengen van de levensduur.