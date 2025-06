Voormalig Xbox-communitytopman Larry 'Major Nelson' Hryb aan de slag bij Unity

Larry Hryb, beter bekend onder zijn gamertag Major Nelson, heeft zich aangesloten bij Unity. Dat laat hij zelf weten op sociale media. Hryb vertrok vorig jaar bij Microsoft, waar hij 22 jaar heeft gewerkt.

Hryb gaat bij het Communityteam bij Unity werken. Dat zegt hij op verschillende kanalen op sociale media. Hij wordt volgens een post op LinkedIn directeur van het team. Tot vorig jaar was Major Nelson werkzaam als senior director of communications bij Xbox. Bij Xbox was hij een belangrijke publieke figuur. Hij nam onder meer interviews af op het YouTube-kanaal van Xbox, presenteerde evenementen en was de host van de officiële Xbox-podcast. Vorig jaar kondigde hij aan dat hij Microsoft zou gaan verlaten.