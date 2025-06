GameMaker maakt game-engine gratis voor niet-commercieel gebruik

GameMaker biedt de gelijknamige game-engine voortaan gratis aan voor niet-commercieel gebruik. Het bedrijf maakt het engineplatform daarnaast voor een eenmalige bijdrage van 100 dollar beschikbaar voor commercieel gebruik, met uitzondering van exports naar consoles.

Tot dusver moesten creators en indieontwikkelaars een maandelijks bedrag van respectievelijk 5 en 10 dollar betalen om hun game commercieel te mogen aanbieden. Deze licentie verkoopt GameMaker vanaf nu voor een eenmalig bedrag van 100 dollar. Onder het nieuwe beleid mogen dergelijke ontwikkelaars games exporteren naar desktop-, mobiele- en webversies van hun games op basis van GameMaker. Voor console-exports onder het Enterprise-abonnement vraagt het bedrijf dezelfde prijs van 80 dollar per maand of 800 dollar per jaar.

In een blogpost licht de ontwikkelaar toe dat andere bedrijven 'vreemde beslissingen hebben gemaakt met hun prijzen en voorwaarden' en dat de GameMaker-engine daarom toegankelijker gemaakt wordt. Het bedrijf refereert hier waarschijnlijk naar de controverse rondom Unity, dat het prijzenmodel aanpaste waardoor een hoop ontwikkelaars zich tegen het bedrijf keerden. GameMaker is een engineplatform voor crossplatformgames. De fundamenten werden door de Nederlander Mark Overmars ontwikkeld. Intussen valt GameMaker onder Opera Software. Onder meer Undertale, Hotline Miami en Cook, Serve, Delicious! 2!! maken gebruik van de software.