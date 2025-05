Game-enginemaker Unity schrapt opnieuw banen

Game-enginemaker Unity houdt opnieuw een ontslagronde. Dat melden voormalige medewerkers en verschillende media. Hoeveel banen precies worden geschrapt is onbekend. Unity hield begin 2024 en eind 2023 ook al ontslagrondes.

Unity-medewerkers zijn onlangs op de hoogte gesteld van de ontslagronde, schrijft 80 Level, dat een interne e-mail van ceo Matthew Bromberg heeft ingezien en gepubliceerd. De ontslagen hebben invloed op verschillende afdelingen van de enginemaker. Bromberg spreekt in de e-mail over 'belangrijke organisatorische veranderingen', die onder andere invloed hebben op 'de cto, engineproduct- en advertentieteams'. Het is niet bekend hoeveel banen precies worden geschrapt. Tweakers heeft hierover vragen uitstaan bij Unity.

De ceo van Unity zegt in de interne e-mail dat alle betrokken medewerkers uiterlijk vandaag, op woensdag 12 februari, op de hoogte worden gesteld en informatie krijgen over de vervolgstappen. Het bedrijf houdt de komende dagen ook bijeenkomsten in zijn kantoren, waarin de toekomst van het bedrijf wordt besproken.

De ontslagronde werd als eerste opgemerkt door de website Game Developer. Die merkte op dat verschillende ex-medewerkers van Unity aangeven dat ze zijn ontslagen. Shanee Nishry, het hoofd van Unity's Behavior-tool voor het scripten van npc's, schrijft bijvoorbeeld op het Unity-forum dat haar volledige team is ontslagen. Ook de lead game designer van Unity bevestigt dat hij betrokken is bij deze nieuwe ontslagronde.

De afgelopen paar jaar hield Unity al meerdere ontslagrondes. In januari 2024 ontsloeg Unity 25 procent van zijn personeel vanwege een reorganisatie, wat neerkwam op ongeveer 1800 medewerkers. In november 2023 schrapte de enginemaker ook al 265 banen, waarbij het ook enkele kantoren sloot. Vlak daarvoor introduceerde het bedrijf een controversiële runtime fee. Ontwikkelaars die de Unity-engine gebruiken, zouden daarmee moeten betalen voor iedere keer dat hun game wordt geïnstalleerd door een speler. Ontwikkelaars waren daar kritisch op. Inmiddels zijn de runtimefeeplannen geschrapt. De toenmalige ceo John Riccitiello stapte op vanwege de backlash rondom de plannen.