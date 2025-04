Unity ontslaat nog eens 25 procent van zijn werknemers

Unity ontslaat deze maand 25 procent van zijn werknemers, wat neerkomt op grofweg 1800 mensen. Het gaat voor zover bekend om de grootste ontslagronde binnen het bedrijf tot dusver.

Uit een document van de Amerikaanse SEC blijkt dat Unity de ontslagen doorvoert vanwege 'herstructurering en een nieuwe focus op de corebusiness'. In november van 2023 werden ook al 265 werknemers ontslagen. Toen kondigde de game-enginemaker een 'bedrijfsreset' aan, die een gevolg is van het omstreden 'runtime'-tarief dat ontwikkelaars zouden moeten gaan betalen per game-installatie. Hoewel Unity het nieuwe prijzensysteem als gevolg van de controverse afzwakte, diende de toenmalige ceo zijn ontslag in en is het bedrijf dus bezig met een herstructurering.