Slay the Spire 2 verschijnt in 2025

Slay the Spire krijgt in 2025 een vervolg. Dat is bekend geworden tijdens de Triple-I Initiative-showcase. Daar werd ook een eerste teaser van de deckbuilder getoond, waarin ook een nieuw personage geïntroduceerd wordt.

Dat nieuwe personage is The Necrobinder, een rondzwervende lich, aldus de Steam-pagina van het spel. De pagina belooft verder dat er nieuwe vijanden, events en schatten zijn die spelers kunnen vinden. Ook veranderen ruimtes en items die gevonden worden bij iedere speelbeurt.

Ontwikkelaar Mega Crit laat verder weten dat Slay the Spire 2 helemaal opnieuw is opgebouwd op een nieuwe game-engine. Voor het eerste deel werd libGDX gebruikt, maar voor het tweede deel werd Unity overwogen. Unity zorgde vorig jaar voor ophef met de introductie van een nieuw prijssysteem. Onder dat nieuwe systeem moesten ontwikkelaars betalen voor iedere installatie van hun game als deze de Unity Engine gebruikte, mits aan een aantal criteria werd voldaan. Na hevige kritiek werd het systeem teruggedraaid. Toch heeft Mega Crit afscheid genomen van Unity. Een woordvoerder laat aan IGN weten dat het nu Godot gebruikt, een gratis en opensource crossplatform game-engine.

Het eerste deel van deckbuildinggame Slay the Spire was in 2017 voor het eerst te spelen, maar de officiële release volgde pas in 2019. Spelers krijgen kaarten toegewezen waarmee ze kunnen aanvallen en verdedigen. Aan de hand daarvan moeten ze vijanden verslaan. Het spel werd destijds goed ontvangen: Tweakers gaf het in een review een 9 op een schaal van 10. Het tweede deel krijgt ergens in 2025 early access, maar wanneer dat precies is, is niet bekendgemaakt.

Update 18 april: er stond in het artikel dat Slay the Spire Unity als engine gebruikte voor het eerste deel. Dat is onjuist, er werd libGDX gebruikt. Het artikel is daarop aangepast.