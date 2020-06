Slay the Spire is uitgebracht voor iOS

De iOS-versie van singleplayer-kaartspel Slay the Spire is verschenen. Het spel staat in de App Store voor elf euro en is uitgegeven door Humble Bundle. Het is voor het eerst dat die partij een mobiele game uitgeeft. De iOS-versie heeft geen cloudsaves.

Ontwikkelaar Mega Crit maakte begin juni al bekend dat Slay the Spire naar iOS zou komen, maar wanneer was nog niet duidelijk. De game blijkt nu in de iTunes App Store te staan, met Humble Bundle als uitgever. Spelers melden op reddit dat er geen synchronisatie is met savegames op andere platforms. Ook heeft de iOS-versie geen cloudsaves, het is dus niet mogelijk om voortgang mee te nemen tussen bijvoorbeeld een iPad en iPhone. Later komt de game ook naar Android, maar wanneer is nog niet bekend.

In 2017 kwam Slay the Spire voor het eerst uit, toen nog via vroegtijdige toegang. Het spel was al beschikbaar voor de pc, PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch. In de game kiezen spelers een personage en krijgen ze kaarten toegewezen. Die kaarten bevatten acties zoals aanvallen en verdedigingen, waarmee spelers vijanden moeten verslaan. Door kaarten te verzamelen en te upgraden, kunnen spelers een eigen tactiek ontwikkelen. Tweakers publiceerde een review van de game.