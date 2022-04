Larian Studios geeft Divinity: Original Sin 2 nieuwe quests met gratis update

Larian Studios heeft The Four Relics of Rivellon uitgebracht voor Divinity: Original Sin 2. De gratis uitbreiding voegt nieuwe quests en items toe. De titel verwijst naar de vier pantsersets, die ieder eigen quests met zich meebrengen.

Larian heeft Divinity: Original Sin 2 al vaker voorzien van gratis uitbreidingen met de zogenaamde Gift Bag-updates, maar het is nu voor het eerst dat daar ook nieuwe quests bij zitten. Het gaat om de grootste uitbreiding tot nu toe voor het spel dat in 2017 uitkwam.

The Four Relics of Rivellon is per direct beschikbaar. Op Steam geeft de studio tekst en uitleg over de vier pantsersets die spelers kunnen bemachtigen en de bijbehorende verhaalmissies. De update brengt ook een flink aantal bugfixes met zich mee.

Ontwikkelaar Larian Studios kondigde ook de komst van een comic op basis van de game aan. Die zal als hardcover verkocht worden voor 60 euro. De comic bevat ruim driehonderd pagina's en bevat nieuwe verhalen. Eerder kwam er al een bordspel uit.