Capcom heeft meer dan 100 miljoen Resident Evil-games geleverd

Capcom heeft wereldwijd meer dan 100 miljoen exemplaren van Resident Evil-games geleverd. De eerste game in de serie kwam uit op 22 maart in 1996, voor de PlayStation. Van Resident Evil 7: Biohazard uit 2017, zijn inmiddels 7,5 miljoen exemplaren verkocht.

Capcom heeft het nieuws over de mijlpaal vlak na de aankondiging van Resident Evil Village naar buiten gebracht. Die game verschijnt volgend jaar voor de PlayStation 5, de Xbox Series X en de pc. Dat spel is het achtste deel in de serie. In de afgelopen 24 jaar verschenen er ook tal van spin-offs en remakes, waardoor het totale aantal uitgebrachte en aangekondigde Resident Evil-games uitkomt op een kleine dertig stuks.

De Resident Evil-games behoren tot Capcoms succesvolste titels, blijkt uit een lijst van de uitgever. Van alle games uit de serie werden meer dan een miljoen exemplaren verkocht. Resident Evil 5, 6 en 7 staan het hoogst op de lijst; van ieder van die games werden 7,5 miljoen exemplaren geleverd.

De eerste Resident Evil-game was volgens Capcom de eerste survivalhorrorgame. Het spel verscheen voor Sony's eerste PlayStation-console. Later bracht Capcom de Resident Evil-games ook naar andere consoles en naar de pc. Naast nieuwe delen heeft de uitgever onlangs een aantal grondige remakes van oude Resident Evil-games uitgebracht.