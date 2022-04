Resident Evil 7: Biohazard is volgens Capcom meer dan tien miljoen keer geleverd

Resident Evil 7: Biohazard is de eerste game in de reeks die wereldwijd meer dan tien miljoen keer geleverd is, zo meldt uitgever Capcom. Volgens het bedrijf is dat aantal mede bereikt door de opvolger, die in een bundel met Biohazard verscheen.

Capcom heeft het aantal van tien miljoen geleverde exemplaren vierenhalf jaar na de release behaald: Resident Evil 7: Biohazard verscheen in januari 2017 voor de PlayStation, Xbox en Windows. Drie maanden na de release waren er 3,5 miljoen exemplaren van het horrorspel geleverd, waarmee de verkoop trager op gang kwam dan de uitgever verwachtte. Desondanks sprak Capcom toen de verwachting uit dat Biohazard in totaal tien miljoen keer geleverd zou worden. Elk jaar sinds het releasejaar is het spel meer dan een miljoen keer geleverd, aldus Capcom nu.

Capcom stelt prijsverlagingen doorgevoerd te hebben en het spel met de opvolger, Resident Evil Village uit mei 2021, gebundeld te hebben om de verkoop op peil te houden. Volgens het bedrijf zijn Resident Evil 5 en 6 uit respectievelijk 2009 en 2012 beide 7,9 miljoen keer geleverd. De bestverkopende titel uit de franchise was tot nu toe de remake van Resident Evil 2 uit 2019, met 8,6 miljoen exemplaren.