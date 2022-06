Capcom brengt DirectX 11-versies Resident Evil 2, 3 en 7 opnieuw uit na kritiek

Capcom maakt de DirectX 11-versies van Resident Evil 2, 3 en 7 na kritiek van spelers weer beschikbaar voor pc's. Capcom kwam eerder met nieuwere versies van die games, die onder meer raytracing introduceerden, maar daardoor ook hogere systeemeisen hadden.

Capcom schrijft op Steam dat het bedrijf de vorige versies van de Resident Evil 2-remake, Resident Evil 3-remake en Resident Evil 7 weer beschikbaar maakt op Steam na 'een overweldigende reactie van de community'. Gebruikers kunnen de oude versies installeren via de Steam-instellingen. Gebruikers kunnen in hun Steam-bibliotheek met de rechtermuisknop op de Resident Evil-game in kwestie klikken, 'eigenschappen' selecteren en daar naar het bèta's-menu gaan. In dat menu kunnen gebruikers hun game downgraden naar versie 'dx11_non-rt'.

Capcom bracht eerder deze week een upgrade voor de drie Resident Evil-games uit op Steam en current-gen consoles. Die updates ruilden op de pc DirectX 11 in voor versie 12 en brachten onder meer betere graphics met raytracing en verbeterde 3d-audio met zich mee. Daardoor hadden de nieuwe versies hogere systeemeisen en draaiden de games niet meer op oudere besturingssystemen als Windows 8. Spelers klaagden daarom dat ze de game niet langer konden draaien op hun pc. Door de updates werkten ook verschillende mods niet meer.