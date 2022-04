VR-versie van Resident Evil 4 verschijnt 21 oktober voor Oculus Quest 2

Capcom brengt de VR-versie van horrorgame Resident Evil 4 op 21 oktober uit. De game verschijnt op die datum exclusief voor de Oculus Quest 2. Het bedrijf toont ook nieuwe gameplaybeelden van het spel.

In een trailer van Oculus worden de eerste uitgebreide gameplaybeelden getoond, waar de bedrijven eerder alleen korte fragmenten uit het horrorspel lieten zien. In de trailer worden onder andere de merchant, verschillende wapens, puzzelfragmenten en meerdere vijanden uit de game getoond.

De VR-variant verschilt op meerdere vlakken met het origineel uit 2005, schrijft Oculus in een blogpost. De nieuwe versie krijgt onder andere een first-personperspectief. Het origineel had een third-personperspectief. Gamers kunnen het spel zowel zittend als staand spelen en zich door de spelwereld bewegen via 'teleportatie', de analoge stick van de Oculus Touch-controllers, of room-scale-movement.

Wapens en voorwerpen zijn volgens het bedrijf opnieuw ontworpen, zodat spelers deze direct uit de omgeving kunnen oppakken en gebruiken via de Touch-controllers. Ook kunnen gebruikers van wapens wisselen door ze bijvoorbeeld uit een holster te pakken. In voorgaande Resident Evil 4-versies ging dat via menu's. Gamers kunnen daarnaast in elke hand een wapen dragen en bewegen tijdens het schieten, wat voorheen niet mogelijk was, schrijft The Verge.

De VR-versie van Resident Evil 4 werd in april aangekondigd tijdens de Oculus Gaming Showcase. Capcom, Oculus Studios en Armature Studio werken samen aan de game. Resident Evil 4 VR verschijnt op 21 oktober exclusief voor de Oculus Quest 2. De VR-versie komt niet beschikbaar op andere platforms en ook de originele Quest wordt niet ondersteund. Door het spel alleen voor de Quest 2 te maken, hoefden de ontwikkelaars geen rekening te houden met de lagere rekenkracht van de oude versie. Het is nog niet bekend wat de game gaat kosten.