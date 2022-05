Oculus onthult details nieuwe VR-games tijdens allereerste Gaming Showcase

Oculus presenteerde zijn allereerste Oculus Gaming Showcase waarin het VR-bedrijf enkele games uit de doeken deed die het in ontwikkeling heeft voor haar VR-platform. Er werd meer beeldmateriaal vrijgegeven van onder andere Resident Evil 4 VR en Lone Echo II.

De remake van de immer populaire horrorgame Resident Evil 4 voor de Oculus Quest 2 was voor het eerst aangekondigd tijdens de Resident Evil Showcase van Capcom vorige week. Het publiek kreeg tijdens de Oculus Gaming Showcase nog meer beeldmateriaal te zien van de nieuwe game. Capcom, Armature Studios en Oculus werken naar eigen zeggen al enkele jaren aan de game. Resident Evil 4 VR zal te spelen zijn in first-person-modus en met een hogere framerate dan 30fps. Wat de gemiddelde framerate precies zal zijn, heeft Oculus niet bekendgemaakt.

Voor deze ‘volwaardige’ VR-versie zouden ongeveer 4500 in-game textures op de schop zijn gegaan. De wapens en andere objecten zijn in deze versie interactief gemaakt, de cutscènes en personage-animaties zijn bijgewerkt naar de Unreal Engine 4 en de AI van vijanden werd aangepakt om ze beter te laten inpassen in een VR-game. De game verschijnt volgens Oculus later dit jaar, een exacte datum werd nog niet medegedeeld. Resident Evil 4 VR zal enkel te spelen zijn met een Oculus Quest 2-headset.

Nadat VR-game-ontwikkelaar Ready At Dawn in 2017 VR-game Lone Echo uitbracht voor de Oculus VR-headset, kocht Facebook in 2020 de gamestudio over. Het spel werd goed ontvangen en in 2018 kondigde Ready At Dawn dan ook de opvolger Lone Echo II aan.

Lone Echo II pikt de draad op waar het eerste deel stopte. De eerste VR-game van de reeks stond bekend om het creatieve gebruik van de touch-controls van de Oculus VR-set en Lone Echo II zou gebruik maken van dezelfde game mechanics. Lone Echo II is te spelen op de Oculus Rift en op de Oculus Quest via Air Link. De game wordt deze zomer verwacht.

Episode 2 van Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge werd aangekondigd voor het Oculus Quest-platform. Episode 2 is het vervolg op het eerste deel van de gamereeks dat in november uitkwam voor de Oculus Quest en Quest 2. Het nieuwe deel speelt zich opnieuw af op de planeet Battu waar droid-reparateurs en piraten het voor het zeggen hebben. Gameontwikkelaar ILMxLAB stelde twee nieuwe personages voor, maar gaf nog geen verdere details over het verhaal. ‘Hou onze site in de gaten voor verdere details’, klinkt het. Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge: Episode 2 wordt later jaar verwacht.

Ontwikkelaar Cloudhead Games onthulde op de Oculus Gaming Showcase een uitbreiding voor de VR-shooter Pistol Whip. Deze uitbreiding, genaamd Smoke & Thunder, bevat vijf levels die een verhaal vertellen dat zich afspeelt in het Wilde Westen en komt deze zomer uit voor het Oculus-platform, Playstation VR en op pc via VR.

Game-ontwikkelaar Pixel Toys kondigde dan weer een update aan voor de VR-shooter Warhammer 40K: Battle Sister. De gratis update, die vanaf juni wordt verwacht, zal co-op mogelijk maken, een nieuwe game mode introduceren en drie nieuwe maps beschikbaar maken. Dankzij de update wordt Warhammer 40K: Battle Sister ook speelbaar op de Oculus Rift.

Tijdens het evenement werd ook de snowboard-game Carve Snowboarding aangekondigd van de makers van Nintendo 64-klassieker 1080 Snowboarding, alsook VR-first person shooter After The Fall, escape-game Wraith: The Oblivion en tot slot Star Wars Pinball VR. Die laatste komt uit op 29 april.