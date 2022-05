VR-game Lone Echo II komt op 24 augustus uit op Oculus-platform

De VR-game Lone Echo II is vanaf 24 augustus te spelen op het Oculus Rift Platform. Deze game van de door Facebook overgenomen ontwikkelaar Ready at Dawn is de opvolger van het in 2017 uitgebrachte en goed ontvangen Lone Echo.

Oculus meldt dat Lone Echo II 40 euro gaat kosten en exclusief voor het Oculus Rift Platform uitkomt, al is de game ook speelbaar op de Quest-VR-bril via Oculus Link of Air Link, mits er een capabele pc wordt gebruikt. Het originele Lone Echo is tot 24 augustus tijdelijk beschikbaar voor 10 euro.

Ook in Lone Echo II zijn de kenmerkende besturingsmechanismen in gewichtloosheid aanwezig, maar spelers krijgen ook de beschikking over nieuwe tools om complexe uitdagingen mee te overwinnen en ontdekkingen te doen. De voorganger staat bekend om het creatieve gebruik van de touchcontrols.

Lone Echo kwam in 2017 uit. Jack, een kunstmatige intelligentie in een synthetisch lichaam, werd in dit origineel getransporteerd naar een geavanceerde mijnbouwinstallatie binnen de ringen van Saturnus. Samen met Captain Olivia Rhodes moet Jack deze faciliteit onderzoeken. In het tweede deel kruipen spelers opnieuw in de huid van Jack en Liv is ook weer van de partij. Lone Echo II pikt de draad op waar het eerste deel eindigde.