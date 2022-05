Oculus komt met Passthrough-api voor mixed reality op Quest 2-headsets

Oculus heeft een nieuwe api aangekondigd die ontwikkelaars mixed reality-beelden laat gebruiken in hun Oculus Quest 2-games en -apps. Daarvoor worden videobeelden van de Oculus Quest 2-sensoren 'gemengd' met virtuele VR-beelden.

Een experimentele versie van de Passthrough-api wordt in v31 van de Oculus-sdk geïntroduceerd, meldt het Facebook-dochterbedrijf in een blogpost. Met de api kunnen VR-ontwikkelaars onder andere de zwartwitbeelden van de vier Oculus Quest 2-camera's verwerken in hun apps en games. Deze beelden kunnen vervolgens worden aangepast, bijvoorbeeld met kleurenoverlays.

Oculus noemt verschillende gebruiksscenario's voor de feature. Zo zouden productiviteitsapps het fysieke toetsenbord van Quest 2-gebruikers kunnen weergeven in een virtuele omgeving. Games zouden de feature bijvoorbeeld kunnen gebruiken om zombies in de woonkamers van gebruikers te plaatsen, schrijft het bedrijf.

De Oculus Quest-headsets en de Rift S beschikken al over een soort passthrough-functie, waarmee gebruikers tijdens het spelen van een game kunnen bekijken wat er in de echte wereld gebeurt. Facebook laat echter aan UploadVR weten dat de nieuwe Passthrough-api voorlopig alleen beschikbaar komt voor de Oculus Quest 2. Het bedrijf laat verder weten dat de videobeelden door de Quest 2 zelf worden verwerkt en toegevoegd aan de VR-app of -game. Dat betekent volgens het bedrijf dat apps en games die de Passthrough-api gebruiken, deze camerabeelden niet zelf kunnen opslaan of bekijken.