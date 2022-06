'Facebook test ondersteuning voor Android-apps op Oculus Quest'

Facebook lijkt ondersteuning voor Android-apps voor de Oculus Quest- en Quest 2-VR-headsets te testen. Een YouTube-gebruiker merkte op dat verschillende Android-apps in het Preview Apps-gedeelte van de Oculus Store zijn verschenen.

De test werd als eerste opgemerkt door YouTube-gebruiker TheMysticle, die op Twitter schrijft dat er verschillende apps in de Oculus Store van de Quest 2 worden getoond. Deze verschenen in het Preview Apps-gedeelte van de digitale winkel. Oculus plaatst daar doorgaans apps en games die zich nog in een pre-release-fase bevinden en vaak bedoeld zijn voor bètatests van native apps voor de Quest-headsets, schrijft ook RoadtoVR.

Afbeeldingen van TheMysticle tonen verschillende Android-apps in de Oculus Store, waaronder Spotify, Zoom, TikTok, LinkedIn, ProtonMail en Snapchat, naast Android-games als Among Us en Candy Crush. In het informatiescherm van deze apps zou 'Android Apps For Quest' staan, schrijft de YouTube-gebruiker. In een YouTube-video bevestigt hij dat de apps inmiddels uit de Oculus Store zijn verwijderd.

De chief technical officer van Oculus, voormalig id Software-topman John Carmack, stelde vorig jaar al dat hij graag Android-apps zou laten draaien op de Oculus Quest-headsets. In november schreef hij op Twitter dat hij daarvoor blijft pleiten bij de top van Oculus. Dat deed hij als reactie op een vraag van een Quest 2-gebruiker. Daarbij stelde hij wel dat hij het interne debat over dergelijke ondersteuning 'tot nu toe niet wint'.

De Oculus Quest en Quest 2 zijn stand-alone VR-headsets, die gebruikmaken van een op Android gebaseerd besturingssysteem om apps en games te draaien, zonder dat de headsets daarvoor aangesloten moeten worden op een pc. Daarmee is het mogelijk dat de VR-brillen Android-apps zouden kunnen draaien, hoewel dat nog niet officieel is bevestigd. Facebook, het moederbedrijf van Oculus, heeft nog niet gereageerd op de afbeeldingen en claims van TheMysticle. Tweakers heeft hierover vragen uitstaan bij Facebook en Oculus.

Android-apps in de Oculus Store. Afbeeldingen door TheMysticle op Twitter