Oculus Quest 2 krijgt mogelijk deze maand experimentele 120Hz-ondersteuning

De Oculus Quest 2 krijgt mogelijk in maart experimentele ondersteuning voor een 120Hz-modus. Oculus heeft die feature op zijn roadmap gezet voor deze maand en heeft er 'medium' vertrouwen in dat die planning gehaald zal worden.

Oculus Quest Platform-roadmap

Volgens de Oculus Quest Platform-roadmap wordt de experimentele ondersteuning voor 120Hz in twee fases geïmplementeerd. Er komt eerst API-ondersteuning voor ontwikkelaars en daarna komt er een toggle in de settings van de VR-headset, waarmee gebruikers ervoor kunnen kiezen om de experimentele modus in te schakelen. Als deze experimentele implementatie is geactiveerd, werkt de 120Hz-modus enkel voor apps die dat ondersteunen.

De Oculus Quest 2 had bij de release een refreshrate van 72Hz, maar toen was al een experimentele modus voor 90Hz beschikbaar. Die 90Hz-modus is inmiddels officieel beschikbaar en de gehele interface van de Quest 2 werkt met die refreshrate. Ook kunnen apps en games gebruikmaken van de hogere refreshrate.

Als de Quest 2 ondersteuning voor een 120Hz-modus krijgt, zal deze ook te gebruiken zijn in combinatie met pc-games, bijvoorbeeld via de Virtual Desktop-software voor een draadloze verbinding, of via de officiële Oculus Link-software voor een bekabelde verbinding met een computer.