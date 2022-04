Facebook: Quest 2 verkoopt beter dan alle eerdere Oculus-headsets bij elkaar

De Oculus Quest 2 verkoopt beter dan alle eerdere Oculus-headsets bij elkaar opgeteld. Dat zegt Andrew Bosworth, de topman van Facebook Reality Labs. Hoeveel exemplaren er zijn verkocht, maakt Facebook echter niet bekend.

In een interview met Bloomberg zegt Bosworth dat er van Quest 2, die nog geen half jaar op de markt is, meer exemplaren zijn verkocht dan van alle eerdere Oculus-headsets opgeteld. Dat gaat niet alleen om de eerste Quest, maar ook om de Rift, de Rift S en de Oculus Go. Volgens Bosworth begint de nieuwste headset nu ook het mainstream publiek te bereiken, terwijl de eerdere VR-headsets vooral bij early adopters terecht kwamen.

Oculus bracht zijn Rift-headset in 2016 uit. In 2018 volgde de Oculus Go en in 2019 kwamen de eerste Quest en Rift S uit. In oktober 2020 verscheen de Oculus Quest 2, die hoogwaardige specificaties biedt voor een lage prijs, maar waarbij een Facebook-account verplicht is.

Begin dit jaar becijferde analistenbureau SuperData dat er in het vierde kwartaal van vorig jaar 1,1 miljoen exemplaren van de Quest 2 zijn verkocht. Van de Rift en Rift S zouden in hetzelfde tijdsbestek toen zo'n 55.000 exemplaren zijn verkocht. Vorig jaar maakte Facebook bekend dat de Rift uit productie gaat en dat er geen opvolger komt. Facebook gaat alleen nog headsets maken die ook standalone werken.