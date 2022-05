Oculus brengt software uit die Go-gebruikers roottoegang geeft

Oculus heeft een OS-build uitgebracht voor de Go-headset, die volledig unlocked is en roottoegang geeft. Daarmee kunnen gebruikers meer eigen software op de headset draaien. Oculus-adviseur John Carmack zei al eerder dat dit eraan zat te komen.

Met de software kunnen gebruikers ervoor zorgen dat de bootloader van de Go niet meer de handtekening van het boot.img-bestand controleert en ook niet langer via de dm-verity in de kernel command line verifieert dat de gedraaide software van Oculus is. Gebruikers kunnen dan ook de boot.img en system.img vervangen door eigen software.

Deze gebruikers krijgen tijdens het starten van de headset wel een waarschuwing in beeld dat het apparaat misschien aangepaste software draait. De fabrikant waarschuwt er verder voor dat gebruikers geen ota-updates meer zullen ontvangen.

Adviseur-cto John Carmack zei vorige maand al op Twitter dat de software eraan zat te komen. Hij zegt dat hij 'al jaren' wil dat de mogelijkheid om de Go-headset te unlocken er komt en dat gebruikers meer met de hardware kunnen dan voorheen mogelijk was. Vooralsnog geldt de roottoegang alleen voor de Go-headset, maar hij hoopt wel dat het 'een precedent schept'.

De Oculus Go was de eerste standalone VR-headset van Facebook. De headset heeft hoofdtracking over drie assen, in tegenstelling tot nieuwere Oculus-headsets die hoofdtracking over zes assen hebben. Oculus stopte in juni 2020, twee jaar na release, met de Go.