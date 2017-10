Facebook kondigt 199 dollar kostende standalone vr-headset Oculus Go aan

Facebook heeft de Oculus Go aangekondigd. Het is een standalone vr-headset die het bedrijf gaat verkopen voor 199 dollar. De release van het apparaat, waarvoor geen pc nodig is, vindt volgend jaar plaats.

De Oculus Go zal op ongeveer dezelfde software draaien als de Samsung Gear VR, een vr-bril van de Zuid-Koreaanse fabrikant die werkt met een telefoon die gebruikers erin schuiven. De Go heeft een ingebouwde lcd, die volgens Facebook snel genoeg is om beelden met een hoge framerate te laten zien. Het lijkt onmogelijk dat de lcd de 90fps haalt van de reguliere Oculus Rift.

Facebook heeft nog geen specsheet online gezet, dus het is onbekend wat voor hardware de standalone-headset aan boord heeft om de beelden te renderen. De Oculus Go heeft ingebouwde luidsprekers en die zitten in de hoofdband. Er is ook een 3,5mm-aansluiting aanwezig voor headsets.

De headset heeft geen verbinding met een pc of telefoon nodig. De Go en Gear VR zijn volgens Oculus 'binary compatible' en apps die draaien op Gear VR moeten automatisch ook werken op Go. De controllers van beide vr-brillen werken op dezelfde manier.

De developer kits van de nieuwe headset zullen in november naar ontwikkelaars gaan, terwijl de publieke release volgend jaar plaatsvindt. De Go gaat in de Verenigde Staten 199 dollar kosten, maar of er een release komt in Europa en hoe duur hij zal zijn is onbekend. Als Facebook dezelfde manier van omrekenen hanteert als bij de Rift, zal de prijs rond 240 euro uitkomen.

Behalve de Go kondigde Facebook ook Santa Cruz aan, draadloze controllers voor de huidige Rift. Sensoren in de vr-bril zelf kunnen nu de positie van de draadloze controllers bijhouden. Volgens het bedrijf is het de volgende stap naar een volledige versie van de Rift die kan functioneren zonder kabels.