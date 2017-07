Google brengt app uit voor maken 3d-ontwerpen op Oculus Rift en HTC Vive

Google heeft een app uitgebracht voor de Oculus Rift en HTC Vive, waarmee gebruikers eenvoudig objecten moeten kunnen ontwerpen in 3d en online kunnen delen. De app, Blocks, is gratis verkrijgbaar voor beide vr-systemen.

Google wil dat Blocks meer aanvoelt als het spelen met blokken zoals kinderen doen dan als het werken met 3d-ontwerpsoftware. Het is nog niet mogelijk om complexe omgevingen te maken met Blocks, het is tot nu toe alleen mogelijk om objecten te maken. Wie zijn creaties deelt, kan die terugvinden op een site van Google. Daarnaast zijn de objecten op te slaan en te gebruiken in zelf te bouwen apps voor vr en augmented reality.

Het is mogelijk om objecten te maken uit vormen en die in te kleuren in een 3d-omgeving. De app staat per direct in de Oculus Store voor de Rift en Steam voor de HTC Vive. Blocks werkt vooralsnog niet op Googles eigen vr-systemen Cardboard en Daydream. Vermoedelijk wacht Google daarmee tot er standalone-headsets verschijnen van Daydream. Die verschijnen eind dit jaar en gaan rond 800 dollar kosten.