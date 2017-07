Nederlandse studenten ontwikkelen vr-ervaring voor volledig lichaam

Studenten van de Nederlandse Saxion Hogeschool hebben een virtual reality-ervaring ontwikkeld voor het hele lichaam. Dit deden zij in samenwerking met drie bedrijven, en onder de naam Project Myron. Op 12 juli wordt het project gedemonstreerd.

Voor Project Myron werd samengewerkt met de bedrijven Xsens, Manus VR en XMG voor de benodigde hardware. Daarbij ging het onder andere om een computer voor de benodigde rekenkracht, een vr-bril, handschoenen om vingerbewegingen te meten, en sensoren om de bewegingen van het lichaam te volgen.

Het lukte de studenten om in twintig weken tijd een werkend prototype te ontwikkelen. Project Myron bestaat uit een pak waarbij er een computer op de rug wordt gedragen, waardoor er vrij bewogen kan worden; er zijn namelijk geen kabels die aan externe apparatuur moeten worden gekoppeld.

Er is al een korte video beschikbaar die laat zien hoe een shooter met het vr-pak kan worden gespeeld; het spel volgt daarbij de bewegingen van de speler. Een uitgebreidere demonstratie volgt op 12 juli, wanneer de studenten Project Myron zullen demonstreren in het stadion van FC Twente. Wanneer een commerciële versie van Project Myron beschikbaar komt is nog niet duidelijk; de studenten hebben het vr-pak namelijk ontwikkeld voor onderzoeksdoeleinden, al wordt er wel gekeken naar het bieden van een 'vr-ervaring'.