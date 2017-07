Huawei presenteert waterdichte fitnesstracker met gps

Huawei heeft een fitnesstracker gepresenteerd die waterdicht is en beschikt over gps. Het apparaatje heeft de naam Honor Band 3, en vereist Android 4.4 of iOS 8, en hoger. Vooralsnog lijkt de wearable nog niet naar Europa te komen.

De Chinese site MyDrivers rapporteert dat de Honor Band 3 tot 50 meter diep onder water kan zonder beschadigd te raken, zo is opgetekend uit een presentatie van Huawei. Daarmee is het apparaatje ook geschikt voor zwemmers. De fitnesstracker komt beschikbaar in twee versies, waarbij de meer geavanceerde versie beschikt over gps. Omgerekend gaat het standaardmodel 38 euro kosten, en de versie met gps ongeveer 49 euro.

Aan boord is een 0,9"-scherm met een resolutie van 128 bij 32 pixels, en het paneel is van het pmoled-type. Verder is er een stappenteller ingebouwd, een infraroodsensor, en een accelerometer. De accu heeft een capaciteit van 105mAh en zou het daarmee 21 dagen uithouden op een lading. Ook is er een hartslagsensor aan boord die het hartritme continue kan meten.

Huawei gaat de fitnesstracker via zijn dochtermerk Honor verkopen op zowel de Chinese als de Indiase markt. Onduidelijk is of het bedrijf het apparaatje ook naar Europa brengt.