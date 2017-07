Sequent maakt schermloze smartwatch die zichzelf kan opladen

Sequent heeft een smartwatch ontwikkeld die zichzelf door middel van het opwekken van kinetische energie kan opladen. Het slimme horloge bevat een groot aantal sensoren, maar heeft niet de beschikking over een eigen scherm.

Het apparaatje lijkt op een traditioneel horloge, maar heeft onder meer gps, hartslagsensor, stappenteller en een accelerometer. De Sequent is tot vijftig meter waterdicht en kan daardoor ook gebruikt worden bij het zwemmen. Synchronisatie met een smartphone vindt plaats via bluetooth 4.2, en daarbij is ondersteuning voor zowel Android als iOS. Ondersteuning voor Windows Phone en BlackBerry zou later moeten komen.

De maker zet in op gebruik bij sporten; door de opgewekte kinetische energie kan de ingebouwde accu worden opgeladen. Sequent belooft dat bij normale dagelijkse activiteit voldoende energie opgewekt kan worden voor normaal gebruik van het horloge. Wel kan bij 'extreem' gebruik meer energie worden gebruikt dan dat er wordt opgewekt, bijvoorbeeld als gps, de hartslagsensor en andere zaken gelijktijdig aan staan. Hoe lang het dan duurt voordat het horloge weer functioneel is, is onbekend; gedetailleerde accu- en verbruikgegevens zijn nog niet beschikbaar.

Verder is er ondersteuning voor notificaties ingebouwd in het horloge. Omdat er geen scherm aanwezig is, worden notificaties weergegeven via een kleine led op de wijzerplaat. Ook de resterende accucapaciteit en dagelijkse activiteit worden op de wijzerplaat getoond. Gedetailleerde informatie wordt getoond op de smartphone met de bijbehorende applicatie.

Via Kickstarter kan een Sequent-smartwatch worden aangeschaft, vanaf een prijs van 189 Zwitserse frank. Omgerekend is dat ongeveer 172 euro. De eerste leveringen zijn gepland voor het einde van het jaar, maar onduidelijk is of iedereen gelijktijdig het horloge krijgt. Kort na het starten van de Kickstarter behaalde Sequent het streefbedrag van 80.000 frank al.