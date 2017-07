Relatief goedkope Android Wear-horloges halen doel op Kickstarter

Het Chinese Mobvoi heeft zijn doel op Kickstarter gehaald met zijn eerste Ticwatch-modellen met Android Wear. De eerdere Ticwatches draaien op een door het bedrijf zelf aangepaste versie van Android. De campagne heeft al bijna acht ton in dollars opgehaald.

Er zijn in totaal meer dan vijfduizend backers, waarvan veel een of meerdere exemplaren van de nieuwe Ticwatch E of Ticwatch S zullen krijgen. De goedkoopste van de twee, de E, kost in de campagne 119 dollar, terwijl de duurdere 139 kost. In de losse verkoop moeten de horloges 159 en 199 dollar opbrengen, waarmee ze goedkoper zijn dan veel andere modellen met Android Wear.

De horloges hebben beide een 1,4"-oledscherm met een resolutie van 400x400 pixels. Het gaat daarbij om een rond display. De smartwatches op Android Wear 2.0 draaien op de MT2601, MediaTeks soc voor wearables met twee Cortex A7-processorkernen op 1,2GHz met een ARM Mali 400MP1-gpu. Het goedkopere model heeft gps in de behuizing, bij het duurdere model zit dan in het bandje. Daarom is het bandje bij de Ticwatch S niet verwisselbaar.

De horloges hebben bovendien een hartslagmeter en zijn waterbestending met een ip67-rating. Ze beschikken over een 300mAh-accu. Mobvoi verwacht de nieuwe modellen vanaf oktober van dit jaar te kunnen leveren.