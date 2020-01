Mobvoi brengt vernieuwde draadloze TicPods-oortjes uit met eigen stemassistent

Mobvoi heeft tijdens de CES twee nieuwe draadloze oortjes aangekondigd. Het gaat om opvolgers van de vorig jaar uitgebracht TicPods. Het gaat om een standaard en een pro-model. Beide modellen hebben een geïntegreerde stemassistent.

Mobvoi bracht tijdens de techbeurs in Las Vegas de TicPods 2 en TicPods Pro 2 uit. Beide modellen kunnen worden bestuurd met aanrakingen op beide oortjes zelf. Zo kunnen gebruikers het volume regelen of naar een ander nummer gaan. De apparaten hebben ook ondersteuning voor de stemassistenten van Apple en Google. Qua geluid ondersteunen beide modellen de AAC- en aptX-codecs bij het streamen van muziek en maken ze gebruik van bluetooth 5.0. Beide modellen zijn ipx4-waterafstotend. Ook hebben ze beide snelladen, al zegt Mobvoi niet welke technologie daarvoor wordt gebruikt. De oortjes zijn in vijf minuten op te laden voor één uur speeltijd, en kunnen in totaal tussen de 20 en 23 uur mee op een volle lading.

Qua hardware zit het enige verschil tussen de twee modellen in de chipset. De TicPods 2 gebruikt Qualcomms QCC3026-chip, de Pro-variant maakt gebruik van de QCC5121. De belangrijkste veranderingen zitten vooral in de software van de hoofdtelefoon. Zo maakt De Pro-variant van de oortjes het mogelijk de stemassistent te gebruiken zonder een wekwoord. Gebruikers kunnen gewoon 'Next song' zeggen om van nummer te veranderen. Ook kunnen zij hoofdgebaren maken, zoals het hoofd schudden om een binnenkomend telefoongesprek af te wijzen. Mobvoi heeft daarvoor ook een eigen assistent in de oortjes ingebouwd. 'Tico' kan onder andere vragen beantwoorden zoals wat het weer wordt, of hij kan basiscommando's uitvoeren zoals het zetten van een wekker.

De TicPods 2 kosten 99 dollar, omgerekend neerkomt op 89 euro. De TicPods Pro 2 zijn duurder met 139 dollar, omgerekend zo'n 125 euro. Wanneer de oortjes in de Benelux te koop zijn, is niet bekend.