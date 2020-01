Elgato teaset microfoon voor streamers en kondigt Key Light Air-videolamp aan

Elgato heeft deze week een teaser voor Project Wave uitgebracht. Het lijkt om een microfoon voor streamers te gaan. Het bedrijf deelt naar eigen zeggen meer informatie in de lente. Daarnaast brengt het bedrijf ook de Key Light Air uit. Dit is een videolamp voor streamers.

Op de website van Elgato staat teaser voor Project Wave. In de teaser is een vermoedelijke microfoon te zien. De microfoon heeft een geïntegreerde volumeknop, waarmee volgens de teaser meerdere audiobronnen afzonderlijk geregeld kunnen worden. Zo kan de microfoon gebruikt worden om gameaudio, muziek en spraakchat afzonderlijk van elkaar te dimmen of harder te zetten. Het is nog onduidelijk wanneer Project Wave uitkomt of hoeveel deze gaat kosten. Op zijn site stelt Elgato dat het in de lente meer informatie zal delen.

Daarnaast komt Elgato met een vernieuwde versie van de Key Light. Deze Key Light Air is net als het origineel een slimme videolamp, maar heeft een iets meer compacte vormgeving. Zo wordt het formaat gehalveerd naar 300 vierkante centimeter. De Key Light Air heeft een edge-lit ledpaneel die helderheid van het Air-model van 1400 lumens haalt. De originele Key Light haalt 2800 lumens. Qua kleurtemperatuur heeft de Key Light Air nog steeds hetzelfde bereik van 2900 tot 7000 kelvin. Ook de ondersteuning met Elgato's Streamdeck blijft onveranderd.

Daarnaast voegt Elgato een groef voor kabelmanagement toe aan de Key Light Air en heeft de meegeleverde standaard meetpunten op de zijkant, waardoor gebruikers bijvoorbeeld kunnen nagaan of twee lampen op dezelfde hoogte staan ingesteld. Ook hoeft de Key Light Air niet langer aan een bureau gemonteerd worden. Bij de originele Key Light was dit wel het geval. In plaats daarvan wordt de Key Light Air geleverd met een verzwaarde voet.

Het is nog niet bekend wanneer de Key Light Air uitkomt. Het product is bij Nederlandse webshops vooruit te bestellen voor 130 euro.