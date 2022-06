Cooler Master brengt zijn eerste AV-mixer gericht op streamers uit voor 849 euro

Cooler Master brengt in september zijn StreamEnjin uit, een audio- en videomixer gericht op makers van livestreams. De StreamEnjin dient gecombineerd te worden met een iPad. Het is het eerste apparaat van Cooler Master gericht op streamers.

Cooler Master StreamEnjin

Volgens Cooler Master kunnen streamers met de StreamEnjin tijdens een livestream beelden en audio aanpassen zonder onderbreking. Met het apparaat kunnen streams naar twee platforms tegelijk gestreamd worden en er zijn acht 'vooraf ingestelde scenes', om het beeld te personaliseren. Het draagbare apparaat weegt 1,89kg.

De StreamEnjin werkt in combinatie met een iPad en de app die Cooler Master daarvoor heeft ontwikkeld. Daarvoor zijn minimaal iOS 11 vereist en een iPad Pro, een iPad of iPad mini van de vijfde generatie, of een iPad Air van de derde generatie. Met de app krijgen gebruikers previews te zien en is het mogelijk om bijvoorbeeld transities en overlays in te stellen. Er wordt ook gewerkt aan Android-ondersteuning, maar het is nog niet bekend wanneer die beschikbaar is en met welke apparaten dat gaat werken.

Cooler Master voorziet de StreamEnjin van drie HDMI-inputs en twee -outputs. Verder heeft het apparaat onder andere een ethernetaansluiting en een USB-poort, waarmee ook firmware-updates doorgevoerd kunnen worden. Vanaf 7 september is het apparaat te koop voor een adviesprijs van 849 euro.