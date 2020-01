Corsair brengt mechanisch toetsenbord met Streamdeck-integratie uit

Corsair komt met een nieuw K95 Platinum-toetsenbord. De K95 RGB Platinum XT heeft MX-switches van Cherry, wordt geleverd met double-shot pbt-keycaps en bevat zes programmeerbare Streamdeck-knoppen. Het toetsenbord kost rond de 230 euro.

Corsair bracht de K95 Platinum XT uit tijdens CES. Het toetsenbord bevat zes macroknoppen die volledig programmeerbaar zijn via Elgato's Streamdeck-software. Corsair nam Elgato in 2018 deels over. Met de software kunnen complexe macro's ingesteld worden. Streamdecks zijn vooral bedoeld voor streamers in combinatie met software als OBS, maar kan ook gebruikt worden voor macro's in programma's als Adobe Premiere Pro of Photoshop.

Het toetsenbord wordt geleverd met MX-switches van Cherry. Gebruikers kunnen kiezen uit MX Brown, Blue of Speed-switches, die ieder tot honderd miljoen toetsaanslagen mee zouden gaan. De K95 bevat 111 toetsen met n-key rollover en anti-ghosting. Elke toets heeft een eigen rgb-led, die kan worden ingesteld via de iCue-software van Corsair. Verder heeft de K95 Platinum XT losse mediatoetsen met volumeregeling, een rgb-strip aan de achterkant en een meegeleverde polssteun. Corsair noemt geen releasedatum of adviesprijs, maar bij Nederlandse webshops is het toetsenbord al verkrijgbaar voor ongeveer 230 euro.