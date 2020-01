Cooler Master komt deze maand met twee gamingmonitoren

Cooler Master heeft twee gebogen gamemonitoren aangekondigd. Het bedrijf komt met een 144Hz-ultrawidemodel met een beelddiagonaal van 34" en een 165Hz-model van 27" met een resolutie van 1920x1080 pixels. De schermen komen deze maand in ieder geval uit in de VS.

De Cooler Master GM34-CW is een ultrawidemonitor met beelddiagonaal van 34" en een resolutie van 3440x1440 pixels. Het scherm heeft een kromming van 1500R, beschikt over een verversingssnelheid van 144Hz en ondersteunt FreeSync 2 HDR. De monitor heeft een helderheid van 400cd/m² en heeft het DisplayHDR400-certificaat van VESA ontvangen. De GM34-CW heeft een va-paneel met quantum dots, en kan tot 95 procent van het dci-p3-kleurspectrum weergeven. Cooler Master adverteert daarnaast met een grijs-naar-grijsresponstijd van 1ms.

Het scherm wordt geleverd met een monitorvoet die in hoogte verstelbaar is, hoewel deze ook vervangen kan worden met een 75x75mm-vesa-mount. De GM34-CW heeft twee displayport-aansluitingen, twee hdmi-poorten en een 3,5mm-jack voor audio. De monitor komt volgens Cooler Master nog deze maand beschikbaar, en krijgt een adviesprijs van 749 dollar, wat omgerekend en inclusief btw neerkomt op ongeveer 811 euro. Het is nog onbekend wanneer het scherm in de Benelux beschikbaar komt. Tweakers heeft hierover contact opgenomen met Cooler Master.

De GM27-CF is op zijn beurt een kleinere variant met 27"-paneel. Dit scherm heeft een resolutie van 1920x1080 pixels, een verversingssnelheid van 165Hz en een helderheid van 300cd/m². Ook dit model heeft een va-paneel en een kromming van 1500R. Het scherm bevat overigens geen quantum dots en ondersteunt geen hdr. Het scherm is daarnaast gecertificeerd voor freesync en kan 90 procent van de dci-p3-kleurruimte weergeven. Volgens Cooler Master heeft de GM27-CF een grijs-naar-grijsresponstijd van 3ms.

Ook dit scherm wordt geleverd met een verstelbare monitorvoet die vervangen kan worden met een 75mm-vesa-adapter. De monitor bevat een enkele displayport-uitgang, twee hdmi-aansluitingen en een 3,5mm-jack. Dit scherm zou ook deze maand nog uitkomen en heeft een adviesprijs van 299 dollar. Omgerekend en inclusief btw is dit zo'n 423 euro.