Virus bij GWK Travelex zou ransomware zijn die binnenkwam via Pulse Secure-lek

GWK Travelex is getroffen door een ransomware-infectie. Het bedrijf bleek vorige week slachtoffer te zijn geworden door 'een virus', maar er was toen niet bekend wat dat precies was. De ransomware kwam waarschijnlijk binnen via een Pulse Secure-server die niet gepatcht was.

Vorige week haalde het wisselkantoorbedrijf alle systemen en websites offline nadat het naar eigen zeggen was getroffen door een virus. Het was toen nog niet bekend om wat voor virus het ging. ComputerWeekly meldt nu dat het bedrijf getroffen is door de Sodinokibi-ransomware. Hoe hoog het losgeldbedrag bedraagt dat de criminelen eisen is niet bekend. Volgens ComputerWeekly zou het gaat om een bedrag van 'in de zes cijfers'.

Sodinokibi is een ransomware die ook bekend staat als REvil. Het gaat om ransomware-as-a-service die aanvallers kunnen inhuren in ruil voor een percentage van het losgeldbedrag. Het is niet bekend wie er achter de aanval zit, maar de aanvallers willen dat Travelex het losgeldbedrag betaalt via een site met een tld uit China. Op dit moment zijn computersystemen van het bedrijf uit zeker twintig landen niet te gebruiken. Ook is het voor veel klanten onduidelijk wat er met geld is gebeurd dat zij via GWK verzonden.

ComputerWeekly zegt dat het heeft vastgesteld dat de infectie binnenkwam via een onbeveiligde Pulse Secure-vpn-dienst. Al in maart van dit jaar bleek daar een groot lek in te zitten. Dat is na de ontdekking gerepareerd door Pulse Secure. Veel bedrijven hebben de patch nog niet doorgevoerd. In september schreef de Volkskrant dat honderden Nederlandse bedrijven, waaronder Shell, defensieaannemers, en DPG Media de patch daarvoor nog niet hadden doorgevoerd.

In oktober waarschuwde ook het Nationaal Cyber Security Centrum dat veel bedrijven nog gebruik maakten van de kwetsbare vpn-verbinding. Volgens experts waar ComputerWeekly mee sprak stonden er zeker zeven kwetsbare vpn-servers van GWK Travelex in verschillende landen, waaronder Nederland. Het bedrijf voerde de patch voor het Pulse Secure-lek in november door. Veel geavanceerde ransomwarevarianten komen maanden voor ze daadwerkelijk toeslaan al op een systeem binnen. Ze brengen dan eerst het netwerk in kaart om de impact te maximaliseren.