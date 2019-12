Microsoft neemt 50 domeinnamen over van hackersgroep gelinkt aan Noord-Korea

Microsoft heeft vijftig domeinnamen overgenomen van hackersgroep APT37. Die wordt door beveiligingsexperts gelinkt aan Noord-Korea. De domeinen werden gebruikt om aanvallen uit te voeren op onder andere overheidsmedewerkers in Amerika, Japan en Zuid-Korea.

Microsoft heeft de groep aangeklaagd, schrijft het bedrijf in een blogpost. Daardoor kreeg Microsoft het recht de domeinnamen van de groep over te nemen. Het gaat om websites die werden gebruikt voor spearphishingcampagnes. De aanvallers verstuurden gerichte e-mails die afkomstig leken van Microsoft, waarbij bijvoorbeeld de m was veranderd in een r en een n. De malware die op die manier werd verspreid was bedoeld om informatie te stelen van de systemen. Microsoft zegt dat de slachtoffers voornamelijk ambtenaren, universiteitsmedewerkers, denktanks en mensenrechtenorganisaties waren.

De domeinen waren onderdeel van aanvalscampagnes van een groep die Microsoft Thallium noemt. Die groep wordt door andere beveiligingsexperts aangeduid als APT37, en wordt over het algemeen gelinkt naar het Noord-Koreaanse regime. De groep werd ontdekt door Microsofts Digitale Crime Unit, en het Microsoft Threat Intelligence Center. De onderzoekers zouden de groepen maanden in de gaten hebben gehouden. Microsoft-onderzoekers hebben wel vaker staatshackers betrapt. Onlangs werden groepen uit Rusland en Iran tegengehouden.