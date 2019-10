Microsoft: Iraanse staatshackers vielen Amerikaanse presidentskandidaat aan

Beveiligingsonderzoekers van Microsoft zeggen dat Iraanse hackers een Amerikaanse presidentskandidaat hebben geprobeerd te hacken. Ook zouden de hackers gepoogd hebben in te breken op de accounts van journalisten en hooggeplaatste Amerikaanse ambtenaren.

Microsoft zegt in het onderzoek niet om welke presidentskandidaat het gaat. De aanval zou niet succesvol zijn geweest, zeggen de onderzoekers. De aanvallers zouden afkomstig zijn van een hackersgroep die Microsoft Phosphorous noemt. De groep zou meer dan 2700 pogingen hebben gedaan om achter de persoonlijke e-mailaccounts van Microsoft-gebruikers te komen. Het ging om accounts die volgens het bedrijf onderdeel waren van een presidentiële campagne, overheidsfunctionarissen, journalisten en prominente Iraniërs.

Volgens Microsoft waren de aanvallen amper succesvol. In totaal werden er 241 Microsoft-accounts aangevallen. Vier accounts werden uiteindelijk gecompromitteerd, maar die hoorden niet bij de presidentiële campagne. De aanvallers zouden informatie over de doelwitten hebben verzameld om die vervolgens te gebruiken om account-resets te doen. Ook probeerden zij telefoonnummers of andere e-mailaccounts te verzamelen om daarmee wachtwoordenresets aan te vragen. Microsoft zegt dat het gaat om technisch weinig vernuftige aanvallen, maar dat er veel persoonlijke informatie werd gebruikt om die uit te voeren. 'Dit geeft aan dat Phosphorous erg gemotiveerd is en bereid is veel geld en middelen te steken in deze informatieverzameling.'

De aanval vond plaats in een periode van 30 dagen in augustus en september. Het onderzoek werd uitgevoerd door Microsofts Threat Intelligence Center. 'Door dit te delen willen we laten zien dat we samen met overheden en het bedrijfsleven transparanter worden over aanvallen van landen die het democratisch proces verstoren', schrijft het bedrijf. 'Ook willen we anderen hiermee behoeden voor aanvallen, en hen aanmoedigen stappen te zetten zichzelf te beveiligen.'